Jennifer Pedraza se distanció de llamado a desobediencia civil de Iván Cepeda: “Ganó las elecciones y se respeta”

Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella debería renunciar a su ciudadanía norteamericana - crédito Prensa Jennifer Pedraza - Luisa González/Reuters

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se pronunció tras el anuncio de desobediencia civil realizado por el senador Iván Cepeda en rechazo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, debido a su doble ciudadanía estadounidense y colombiana.

Pedraza, al dirigirse tanto a Cepeda como al propio De la Espriella, planteó una posición diferenciada sobre la legitimidad del resultado electoral y la defensa de la soberanía nacional.

En primer plano, Pedraza sostuvo que De la Espriella sí debería renunciar a su ciudadanía estadounidense, argumentando que, para obtenerla, “juró lealtad exclusiva a los intereses de Estados Unidos y ahora debe anteponer los de Colombia”.

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Jennifer Pedraza se pronunció sobre el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda - crédito @JenniferPedraz/X

No obstante, la representante enfatizó que, del lado de Iván Cepeda, esta condición “no es motivo para desconocer su elección y llamar a la desobediencia” y reconoció que el mandatario electo venció en las urnas, de manera que el mandato democrático debe respetarse.

“Menos sentido tiene después de haber reconocido la victoria de ADLE”, señaló Pedraza.

La congresista defendió el derecho a la oposición, pero alegó que “la oposición argumentada, rigurosa y con movilización pacífica es el único camino para defender nuestra soberanía”. Con este mensaje, Pedraza, que reveló su voto por Cepeda en la segunda vuelta electora, marcó distancia de la convocatoria a la desobediencia civil.

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Cuál fue el anuncio de “desobediencia civil de Iván Cepeda

El anuncio de Iván Cepeda incluyó argumentos sobre la incompatibilidad de la doble ciudadanía y presuntas conexiones de De la Espriella con casos judiciales en Estados Unidos, así como señalamientos sobre su vínculo con agencias de seguridad extranjeras y la judicialización de opositores.

“Como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía, De la Espriella prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, escribió Cepeda en un comunicado.

Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

Agregó, en otro de los puntos: “Hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones. (...) Once congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab, pudieron beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente”.

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Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador llamó a sus seguidores a desconocer la autoridad del nuevo mandatario si no renuncia a la nacionalidad estadounidense y no aclara su relación con autoridades de ese país.

“Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.