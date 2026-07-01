Gremios y líderes empresariales reaccionaron a nombramiento de Miguel Gómez como ministro de Hacienda: “Con confianza”

Designación del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, comunicó a través de sus redes sociales que contará con el economista Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda como parte fundamental de su gabinete para lograr “una nueva etapa de disciplina fiscal, transparencia y prosperidad”, gremios empresariales, partidos políticos y líderes del sector económico hicieron eco de la novedad.

Desde la Federación Nacional de Departamentos se emitió un mensaje de felicitaciones y reconocimiento al próximo jefe de la cartera que se encargará del crédito público de la nación.

También dejaron en evidencia su respaldo a la decisión del mandatario con base en la cosmovisión que ha sostenido Gómez Martínez a lo largo de su carrera pública.

PUBLICIDAD

“Recibimos con confianza el nombramiento de Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente electo @ABDELAESPRIELLA. Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha dedicado buena parte de su ejercicio a defender un modelo de país sustentado en instituciones fuertes, responsabilidad fiscal y desarrollo”, se leyó en el mensaje.

Este fue el mensaje de la Federación Nacional de Departamentos para el nuevo ministro de Hacienda - crédito @FNDCol/X

“Estamos convencidos de que esa visión será fundamental para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las regiones. Le deseamos éxitos en esta responsabilidad al servicio de todos los colombianos y desde ya expresamos nuestra disposición de trabajo conjunto en la senda de la Patria Milagro”, agregaron los voceros de la asociación departamental.

PUBLICIDAD

Voceros oficiales del Centro Democrático también extendieron su aval con la nueva designación que, según el juicio de la corporación de gobierno, permitirá la recuperación “de la estabilidad económica” y que " los recursos públicos vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos", tras profundos desacuerdos con la política fiscal y económica con el saliente gobierno Petro.

Pronunciamiento del Centro Democrático sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez - crédito @CeDemocratico/X

“Colombia necesita un manejo responsable de las finanzas públicas, austeridad en el Estado, confianza para la inversión y una defensa decidida de cada peso de los colombianos. No más “mermelada” corrupta que destruya la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones", fue el punto central del mensaje del partido de derecha.

PUBLICIDAD

Otra voz prominente que celebró el nombramiento fue la de la senadora y líder empresarial, María Fernanda Cabal, que, a través de su cuenta de X, aseguró que Miguel Gómez “es un economista con gran recorrido en el sector privado, excongresista de la República. Felicitaciones a este funcionario que ayudará en la Construcción de la Patria Milagro”, dijo.

Líderes empresariales se pronunciaron sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda - crédito @MariaFdaCabal/X - @mclacouture/X

En ese mismo sentir, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), expresó que, bajo el liderazgo de Gómez Martínez, la cartera de Hacienda “será clave para recuperar confianza y credibilidad. Desde @AmChamCol estamos listos para aportar en finanzas públicas, sostenibilidad fiscal e inversión”.

PUBLICIDAD

El perfil de Miguel Gómez Martínez

Según el comunicado de De la Espriella, el nuevo ministro responderá a “los grandes desafíos que exigen experiencia, carácter y convicción”, que permitirá restaurar “la confianza” de los colombianos en temas económicos y fiscales:

“Nunca más el desorden. Nunca más el despilfarro. Nunca más las mentiras que hipotecan el futuro de Colombia. Comienza una nueva etapa de disciplina fiscal, transparencia y prosperidad para todos los colombianos”, dijo el entrante mandatario.

Gómez Martínez también fue representante a la Cámara por Bogotá - crédito Colprensa

Por su parte, Miguel Gómez Martínez es economista y académico bogotano, egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo maestrías en Economía Internacional y Ciencia Política. Actualmente, cursa estudios de doctorado en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CED) en París. Su formación secundaria la realizó en el Colegio San Carlos.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria profesional, Gómez Martínez ha ocupado cargos destacados tanto en el sector público como en el privado. Desempeñó funciones en Asocolflores como gerente internacional y presidente ejecutivo, fue asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior bajo la gestión de Juan Manuel Santos Calderón.

Posteriormente, asumió la Vicecontraloría General de la República y presidió el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex) hasta 2002. Entre 2003 y 2006 representó a Colombia como embajador en Francia y lideró la Cámara de Comercio Colombo Americana. En el ámbito académico, ha sido vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor en instituciones como el Cesa.

PUBLICIDAD