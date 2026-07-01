Colombia

Gremios y líderes empresariales reaccionaron a nombramiento de Miguel Gómez como ministro de Hacienda: “Con confianza”

Federaciones y voces defensoras del sector empresarial recibieron y felicitaron al nuevo jefe de la cartera, tras el anuncio hecho por el presidente electo, Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon

Designación del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, comunicó a través de sus redes sociales que contará con el economista Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda como parte fundamental de su gabinete para lograr “una nueva etapa de disciplina fiscal, transparencia y prosperidad”, gremios empresariales, partidos políticos y líderes del sector económico hicieron eco de la novedad.

Desde la Federación Nacional de Departamentos se emitió un mensaje de felicitaciones y reconocimiento al próximo jefe de la cartera que se encargará del crédito público de la nación.

También dejaron en evidencia su respaldo a la decisión del mandatario con base en la cosmovisión que ha sostenido Gómez Martínez a lo largo de su carrera pública.

PUBLICIDAD

“Recibimos con confianza el nombramiento de Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente electo @ABDELAESPRIELLA. Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha dedicado buena parte de su ejercicio a defender un modelo de país sustentado en instituciones fuertes, responsabilidad fiscal y desarrollo”, se leyó en el mensaje.

Este fue el mensaje de la Federación Nacional de Departamentos para el nuevo ministro de Hacienda - crédito @FNDCol/X
Este fue el mensaje de la Federación Nacional de Departamentos para el nuevo ministro de Hacienda - crédito @FNDCol/X

“Estamos convencidos de que esa visión será fundamental para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las regiones. Le deseamos éxitos en esta responsabilidad al servicio de todos los colombianos y desde ya expresamos nuestra disposición de trabajo conjunto en la senda de la Patria Milagro”, agregaron los voceros de la asociación departamental.

PUBLICIDAD

Voceros oficiales del Centro Democrático también extendieron su aval con la nueva designación que, según el juicio de la corporación de gobierno, permitirá la recuperación “de la estabilidad económica” y que " los recursos públicos vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos", tras profundos desacuerdos con la política fiscal y económica con el saliente gobierno Petro.

Pronunciamiento del Centro Democrático sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez - crédito @CeDemocratico/X
Pronunciamiento del Centro Democrático sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez - crédito @CeDemocratico/X

“Colombia necesita un manejo responsable de las finanzas públicas, austeridad en el Estado, confianza para la inversión y una defensa decidida de cada peso de los colombianos. No más “mermelada” corrupta que destruya la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones", fue el punto central del mensaje del partido de derecha.

Otra voz prominente que celebró el nombramiento fue la de la senadora y líder empresarial, María Fernanda Cabal, que, a través de su cuenta de X, aseguró que Miguel Gómez “es un economista con gran recorrido en el sector privado, excongresista de la República. Felicitaciones a este funcionario que ayudará en la Construcción de la Patria Milagro”, dijo.

Líderes empresariales se pronunciaron sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda - crédito @MariaFdaCabal/X - @mclacouture/X
Líderes empresariales se pronunciaron sobre nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda - crédito @MariaFdaCabal/X - @mclacouture/X

En ese mismo sentir, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), expresó que, bajo el liderazgo de Gómez Martínez, la cartera de Hacienda “será clave para recuperar confianza y credibilidad. Desde @AmChamCol estamos listos para aportar en finanzas públicas, sostenibilidad fiscal e inversión”.

El perfil de Miguel Gómez Martínez

Según el comunicado de De la Espriella, el nuevo ministro responderá a “los grandes desafíos que exigen experiencia, carácter y convicción”, que permitirá restaurar “la confianza” de los colombianos en temas económicos y fiscales:

“Nunca más el desorden. Nunca más el despilfarro. Nunca más las mentiras que hipotecan el futuro de Colombia. Comienza una nueva etapa de disciplina fiscal, transparencia y prosperidad para todos los colombianos”, dijo el entrante mandatario.

Gómez Martínez también fue representante a la Cámara por Bogotá - crédito Colprensa
Gómez Martínez también fue representante a la Cámara por Bogotá - crédito Colprensa

Por su parte, Miguel Gómez Martínez es economista y académico bogotano, egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo maestrías en Economía Internacional y Ciencia Política. Actualmente, cursa estudios de doctorado en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos (CED) en París. Su formación secundaria la realizó en el Colegio San Carlos.

A lo largo de su trayectoria profesional, Gómez Martínez ha ocupado cargos destacados tanto en el sector público como en el privado. Desempeñó funciones en Asocolflores como gerente internacional y presidente ejecutivo, fue asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior bajo la gestión de Juan Manuel Santos Calderón.

Posteriormente, asumió la Vicecontraloría General de la República y presidió el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex) hasta 2002. Entre 2003 y 2006 representó a Colombia como embajador en Francia y lideró la Cámara de Comercio Colombo Americana. En el ámbito académico, ha sido vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor en instituciones como el Cesa.

Temas Relacionados

Miguel Gómez MartínezFNDMinistro HaciendaEmpresariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Miguel Gómez Martínez, el economista que dirigirá el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella

La experiencia del exdirigente gremial en política económica, comercio exterior y finanzas será la base para liderar el manejo fiscal de la administración entrante

Quién es Miguel Gómez Martínez, el economista que dirigirá el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Exfiscal Francisco Barbosa pide que se investigue penalmente a Iván Cepeda por promover desobediencia civil contra Abelardo de la Espriella

El llamado del senador del Pacto Histórico generó una fuerte controversia en sectores políticos y sociales, en especial sobre los límites entre la protesta legítima, el respeto a los resultados electorales y la defensa de la institucionalidad democrática en Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa pide que se investigue penalmente a Iván Cepeda por promover desobediencia civil contra Abelardo de la Espriella

Los dueños de empresas están recuperando el optimismo en Colombia para el segundo semestre de 2026, según informe

De acuerdo con el estudio, cuatro de cada diez líderes de pequeñas y medianas empresas proyectan una mejora en la economía para el segundo semestre, impulsados por el avance de la inteligencia artificial y una mayor confianza en el entorno productivo

Los dueños de empresas están recuperando el optimismo en Colombia para el segundo semestre de 2026, según informe

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Los balcánicos se vuelven a ver con los lusos en un certamen oficial, esta vez en la pelea por un cupo a los octavos de final y promete muchas emociones

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Encuesta demuestra el deterioro de la salud mental de niños y adolescentes en Colombia

En promedio, 3 de cada 10 menores de edad vivieron algún trauma, desde agresiones hasta muertes cercanas, un escenario que los especialistas relacionan con más riesgo de padecer de depresión, ansiedad y otras alteraciones

Encuesta demuestra el deterioro de la salud mental de niños y adolescentes en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de carrera con el primer concierto en la historia del Estadio de Techo: todo lo que debe saber

Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años de carrera con el primer concierto en la historia del Estadio de Techo: todo lo que debe saber

Jhonny Rivera llora en concierto tras emotiva petición de un niño en memoria de su padre fallecido

Westcol reveló supuesto secreto de la relación de Karina García y Kris R: “Fue algo muy forzado”

Sebastián Caicedo y otros famosos se pronunciaron sobre el llamado a ‘desobediencia civil’ de Iván Cepeda: “Misma estrategia, mismo libreto”

Mr. Stiven generó polémica luego de que se filtrara el monto de la donación que envió a Venezuela: ‘influencer’ mexicano le pidió respeto

Deportes

Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

Sébastien Desabre destacó el carácter de la República Democrática del Congo: “Los congoleños no caen sin intentarlo”

Así fueron los enfrentamientos de Croacia contra Portugal en la historia: es la primera vez en una Copa del Mundo

Colombia vs. Portugal: así le fue al partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026 en el rating de la televisión nacional

Técnico de la República Democrática del Congo se quita presión del juego ante Inglaterra: “No tenemos mucho qué perder”

Richard Ríos mantiene los pies en la tierra para enfrentar a Ghana: “Se nos viene un rival de un físico”