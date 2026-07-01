Colombia

Exfiscal Francisco Barbosa pide que se investigue penalmente a Iván Cepeda por promover desobediencia civil contra Abelardo de la Espriella

El llamado del senador del Pacto Histórico generó una fuerte controversia en sectores políticos y sociales, en especial sobre los límites entre la protesta legítima, el respeto a los resultados electorales y la defensa de la institucionalidad democrática en Colombia

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El congresista respondió a las críticas del fiscal. Colprensa
Francisco Barbosa expresó su preocupación frente a lo que serían las presiones del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, tendientes a desconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

En medio de la controversia tras el más reciente pronunciamiento del excandidato presidencial Iván Cepeda, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa pidió el martes 30 de junio de 2026 a las autoridades abrir una investigación penal contra el congresista oficialista: que invitó a todos sus seguidores a una desobediencia civil pacífica si el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, no cumple con una serie de condiciones para asumir su mandato.

A través de un mensaje en su perfil de X, Barbosa expresó su preocupación por el impacto que pueden tener los llamados públicos a desconocer la legitimidad del presidente electo. “El presidente Abelardo de la Espriella fue elegido por el pueblo y su elección fue reconocida por la autoridad electoral. Acá no puede venir nadie a desconocer la democracia, ni el mandato del pueblo”, afirmó Barbosa, en respuesta a lo dicho por el senador del Pacto Histórico.

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Francisco Barbosa reaccionó a la desobediencia civil de Iván Cepeda
Con ese mensaje en X, el exfiscal Francisco Barbosa reaccionó al anuncio del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil - crédito @FBarbosaDelgado/X

Asimismo, reiteró por qué, desde su perspectiva, el senador no puede invitar a desconocer el mandato constitucional y la voluntad de los colombianos expresada en las urnas, por más de que la diferecia entre De la Espriella y Cepeda haya sido solo del 0,96%. “Su conducta y su discurso del día de hoy debe ser investigado penalmente”, indicó el exjefe del organismo de justicia, que pidió al país “rodear sus instituciones y al presidente” frente a lo que será esta amenaza.

De esta forma, la petición de Barbosa se registró horas después de que el senador, que liderará la oposición, hizo públicas sus exigencias al presidente electo que, en caso de no ser atendidas, lo llevarían a adelantar una estrategia de resistencia ciudadana; en un llamado que extendió a todos los que votaron por él, en caso de que no se cumplan los puntos mencionados en su declaración, que dio pie a una serie de fuertes reacciones en las plataformas digitales.

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El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El exfiscal Francisco Barbosa pidió acompañar al presidente electo Abelardo de la Espriella frente a lo que consideró amenazas de Iván Cepeda - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Cuál es el pliego de condiciones de Iván Cepeda para no declararse en desobediencia civil?

En su declaración, el martes 30 de junio, el excandidato detalló que no reconocerá el gobierno de De la Espriella si este no cumple requisitos puntuales. Entre sus demandas, exigió que el mandatario renuncie a la nacionalidad estadounidense, aclare posibles vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, asegure respeto a la soberanía, cese -según él- la persecusión política y garantice que no se extraditará al mandatario saliente, Gustavo Petro.

“Esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República. Y que, de hacerlo, su posesión estará viciada sin lugar a dudas de ser ilegal e ilegítima”, remarcó Cepeda.

El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Cepeda indicó que si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, “no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro", expresó el congresista oficialista.

Del mismo modo, convocó a los “millones de electores” que depositaron su confianza en su candidatura “a que hagan lo propio” y a que, si no se cumple lo que enuncio, “desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución Política”. Siendo este un anuncio que, como era previsible, levantó duras críticas en la escena política.

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