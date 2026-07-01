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Fiscal anuncia nuevo apoyo de Estados Unidos para fortalecer la base de datos de ADN criminal en Colombia

La iniciativa contempla asistencia técnica y recursos internacionales para ampliar las capacidades de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía Nacional en las investigaciones judiciales

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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que Colombia fortalecerá su base de datos de ADN criminal con apoyo técnico y financiero de Estados Unidos, en un proyecto que involucrará a Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Fiscalía General de la Nación - crédito Medicina Legal

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció un nuevo paso en la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer las capacidades de investigación criminal del país.

Durante la rendición de cuentas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la funcionaria informó que ambas naciones pondrán en marcha un proyecto para robustecer el sistema de la base de datos de ADN criminal en Colombia.

Según explicó, la iniciativa fue aprobada en el marco de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y será desarrollada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

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“Uno de los recientes proyectos aprobados en el marco de la cooperación con el Gobierno de Estados Unidos está destinado precisamente al fortalecimiento del sistema de la base de datos de ADN criminal en Colombia”, afirmó Camargo.

Tres científicos diversos con batas blancas observan una pantalla digital iluminada que muestra un modelo 3D de ADN y nucleosomas en un laboratorio.
Un equipo diverso de tres científicos observa y discute una visualización holográfica 3D de una fibra de ADN con estructuras de nucleosomas intactas y distorsionadas en un laboratorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiscal señaló que el trabajo que actualmente adelantan las tres instituciones recibirá respaldo técnico y financiero internacional para ampliar su alcance y fortalecer las herramientas disponibles para las investigaciones judiciales.

“Esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque las instituciones trabajan con propósito compartido y resultados verificables”, agregó.

El anuncio se suma a una serie de alianzas y programas de cooperación que Colombia ha consolidado durante los últimos años con distintos países y organismos internacionales para fortalecer la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, la investigación judicial y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas.

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Cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en marzo de 2025, cuando delegaciones de Colombia y Estados Unidos sostuvieron reuniones en Washington para reforzar la cooperación bilateral en temas de seguridad e inteligencia.

En ese encuentro, ambos gobiernos acordaron fortalecer el intercambio de información, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, además de impulsar estrategias de desarrollo alternativo y consolidar la cooperación entre las autoridades de ambos países.

Kevin Murakami, director de INL, y el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia, durante la firma de los acuerdos de cooperación por $53,5 millones de dólares en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá - crédito Policía Nacional
Kevin Murakami, director de INL, y el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia, durante la firma de los acuerdos de cooperación por $53,5 millones de dólares en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá - crédito Policía Nacional

En las reuniones participaron representantes del Gobierno colombiano y de la Policía Nacional.

Intercambio de información biométrica

Ese mismo mes, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para compartir información biométrica con fines migratorios y de seguridad.

El convenio busca facilitar la identificación de personas mediante el intercambio de datos biométricos, fortalecer los controles migratorios y mejorar la capacidad de las autoridades para detectar integrantes de organizaciones criminales o personas vinculadas con actividades ilícitas.

La iniciativa representa uno de los avances más importantes en el uso de herramientas tecnológicas para apoyar las investigaciones y reforzar la seguridad regional.

Más recursos para la Policía Nacional

Otro de los hitos recientes ocurrió en diciembre de 2024, cuando Estados Unidos anunció acuerdos de cooperación por 53,5 millones de dólares con la Policía Nacional.

Los recursos fueron destinados al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado mediante programas de capacitación para uniformados, adquisición de tecnología, fortalecimiento de investigaciones financieras y apoyo a operaciones de seguridad.

Con esta inversión también se buscó mejorar las capacidades institucionales frente a fenómenos como el narcotráfico, el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales.

Cooperación con Alemania

La estrategia de cooperación internacional de Colombia no se limita a Estados Unidos.

En marzo de 2026, la Policía Nacional suscribió un memorando de entendimiento con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), con el propósito de fortalecer el intercambio de información y metodologías investigativas.

Integrantes de la Policía Nacional de Colombia y de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) durante la firma del memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico - crédito Policía Nacional
Integrantes de la Policía Nacional de Colombia y de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) durante la firma del memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico - crédito Policía Nacional

El acuerdo contempla cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras modalidades delictivas, además del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las autoridades de ambos países.

El programa Uscap

Otro de los principales mecanismos de cooperación ha sido el Plan de Acción Conjunta en Seguridad Regional (Uscap), impulsado entre Colombia y Estados Unidos.

A través de este programa se han fortalecido las capacidades institucionales de diferentes entidades colombianas mediante capacitación especializada, apoyo a laboratorios de criminalística, desarrollo de plataformas tecnológicas y modernización de procesos investigativos.

El modelo también ha permitido que Colombia comparta su experiencia con otros países de América Latina en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

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