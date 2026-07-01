Colombia

Estos son los cierres este 4 de julio por ‘Yo Marcho Trans’, la última celebración del Pride en Bogotá

Las actividades de este sábado incluyen arte, zonas de emprendimiento y expresiones culturales abiertas a toda la ciudad

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Bogotá, 30 de julio de 2019. Miembros de la comunidad LGBTI realizaron marchas y actividades culturales en distintas ciudades del país para conmemorar los 50 años del inicio de la lucha por sus derechos. (Colprensa - Externos)
La convocatoria, que se enmarca en la conmemoración del orgullo LGBTI, recorrerá corredores del suroccidente de la ciudad este 4 de julio, con actividades comunitarias y acompañamiento institucional - crédito Colprensa

La marcha Yo Marcho Trans se realizará este sábado 4 de julio de 2026 en Bogotá: comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque de los Girasoles, en la carrera 97C con calle 50 sur, en Bosa, y avanzará hacia el Parque Florida Blanca, como parte de la conmemoración del orgullo Lgbti y del Festival por la Igualdad 2026.

El evento, enmarcado en la programación distrital del orgullo Lgbti de esta semana, busca visibilizar la defensa de los derechos y la participación de las personas trans y de otros sectores sociales.

Esta será la undécima versión de la movilización. La programación oficial incluye acompañamiento de entidades del distrito y organizaciones sociales, además de recorridos, actos culturales, espacios comunitarios, zonas de emprendimiento, presentaciones artísticas y un “trans sancocho” durante este sábado en Bogotá.

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Cómo será la jornada de Yo Marcho Trans

Según la información de la Alcaldía de Bogotá, la movilización tendrá el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”. La agenda también incluye espacios abiertos a la ciudadanía. Semana indicó que la jornada avanzará durante el día hacia el Parque Florida Blanca.

La administración distrital informó que la jornada incluirá espacios abiertos a la ciudadanía y un recorrido que comenzará en el Parque de los Girasoles a las 9:00, dentro del Festival por la Igualdad 2026 - crédito Nathalia Angarita / Reuters
La administración distrital informó que la jornada incluirá espacios abiertos a la ciudadanía y un recorrido que comenzará en el Parque de los Girasoles a las 9:00, dentro del Festival por la Igualdad 2026 - crédito Nathalia Angarita / Reuters

Antes de esta cita, Bogotá ya había tenido otra movilización dentro de la agenda del orgullo.

El 14 de junio se realizó la “Marcha del Sur”, que suma 18 años de trayectoria. Esa marcha fue organizada por colectivos de las localidades del sur de la ciudad. Su recorrido comenzó en la antigua fábrica de Bavaria, en la avenida carrera 72.

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Estas actividades forman parte de la agenda anual del Festival por la Igualdad 2026. En ese marco, la ciudad ha programado expresiones públicas y comunitarias asociadas al orgullo Lgbti.

Recomendaciones de movilidad y contexto de la movilización

Las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con antelación. Durante el desarrollo de las marchas podrían presentarse cierres viales o restricciones temporales de movilidad en los corredores del recorrido.

El Dane estima que la población adulta Lgbti+ supera las 433.000 personas en 2025

El 28 de junio, Colombia conmemora el Orgullo con una fecha atravesada por dos dimensiones: los avances jurídicos que culminaron en 2016 con el matrimonio igualitario y una historia de movilización pública que en Bogotá tiene hitos desde 1983, en un contexto en el que los datos oficiales ya retratan a la diversidad sexual y de género como parte de la estructura demográfica del país.

LGBT
La Gran Encuesta Integrada de Hogares calculó una cifra superior a 433.000 mayores de edad en esa comunidad, en un balance que acompaña la conmemoración del 28 de junio en Colombia - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Esa dimensión estadística aparece en las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Las estimaciones de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para 2025 sitúan la población adulta Lgbti+ por encima de 433.000 personas.

El registro de base censal también mostró que en 2018 había 48.483 hogares conformados por parejas del mismo sexo: 21.721 correspondían a parejas de hombres y 26.762 a parejas de mujeres.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de ese mismo año identificó además 14.369 hogares de parejas del mismo sexo con hijos e hijastros, con mayor presencia en los hogares de parejas de mujeres.

Según Infobae, esos datos acompañan la conmemoración del Día del Orgullo como respaldo numérico de una realidad social que ya tiene expresión en la vida familiar, la organización comunitaria y el reconocimiento institucional de derechos.

Uno de los hitos centrales de esa trayectoria es la sentencia SU-214 de la Corte Constitucional. Esa decisión reconoció que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil en igualdad de condiciones frente a las parejas heterosexuales.

Los materiales de memoria citados por la publicación presentan ese fallo como el resultado de décadas de lucha de las personas de los sectores sociales Lgbt.

"Nada que curar", en rechazo a las llamadas 'terapias de conversión', tema de conversación que ha hecho eco en el Congreso de la República - crédito Carlos Ortega / EFE
"Nada que curar", en rechazo a las llamadas 'terapias de conversión', tema de conversación que ha hecho eco en el Congreso de la República - crédito Carlos Ortega / EFE

La conmemoración del Orgullo enlaza ese aniversario con una idea constante: los avances jurídicos no surgieron de forma aislada, sino de una historia de vida cotidiana, organización y exigencia de igualdad.

Ese reconocimiento se inscribe además en un marco más amplio. De acuerdo con los materiales consultados, la Corte ha reconocido a las personas de sexualidad diversa el derecho a conformar una familia en condiciones de igualdad y dentro de una protección que también abarca sus derechos sexuales y reproductivos.

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