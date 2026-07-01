Colombia

Encuesta demuestra el deterioro de la salud mental de niños y adolescentes en Colombia

En promedio, 3 de cada 10 menores de edad vivieron algún trauma, desde agresiones hasta muertes cercanas, un escenario que los especialistas relacionan con más riesgo de padecer de depresión, ansiedad y otras alteraciones

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Alerta por el deterioro de la salud mental infantil en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 mostró que la salud mental de niños y adolescentes en Colombia atraviesa un deterioro que especialistas vinculan con discriminación, violencia y condiciones de vida adversas, un panorama que demuestra la necesidad de reforzar la prevención, la atención temprana y la protección de la infancia.

Uno de los datos más delicados del estudio es que entre 12% y 15% de los menores presenta síntomas compatibles con algún trastorno psiquiátrico. Entre los problemas más frecuentes aparecen la hiperactividad, las alteraciones del estado de ánimo, las conductas disruptivas y las dificultades en la interacción social.

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La encuesta también registró que 28,7% de los niños y adolescentes han vivido al menos un evento traumático a lo largo de su vida. En ese grupo figuran experiencias como accidentes graves, haber presenciado hechos violentos, la muerte violenta de un familiar o una persona cercana y situaciones de agresión.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos niños crecen en un contexto marcado por violencia, exclusión y barreras de acceso a apoyo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Factores asociados al deterioro mental de los niños

Jorge Enrique Torres, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, aseguró que los resultados de la encuesta muestran que estos problemas no responden solo a factores biológicos, sino a situaciones traumáticas.

Experiencias como la discriminación en el entorno escolar, la exposición a eventos traumáticos, los antecedentes familiares de enfermedad mental y algunas complicaciones durante el embarazo o el parto se encuentran entre las principales condiciones asociadas con el desarrollo de estas alteraciones”, indicó el especialista.

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Del mismo modo, Torres añadió que el contexto en el que crecen los menores resulta determinante para su bienestar psicológico: “La violencia, la exclusión social y las condiciones de vulnerabilidad incrementan significativamente el riesgo de desarrollar trastornos psicológicos durante la infancia y la vida adulta”.

De acuerdo con los expertos citados en el estudio, el aumento de casos de deterioro en la salud mental a temprana edad podría estar relacionado con el crecimiento de la discriminación hacia poblaciones vulnerables, entre ellas comunidades afrocolombianas, indígenas, adolescentes Lgbt+, víctimas del conflicto armado y menores fuera del sistema educativo.

A ese escenario se suman las dificultades para acceder a servicios oportunos de salud mental, la escasez de recursos psicoeducativos y condiciones de vida que restringen el desarrollo de hábitos saludables. El resultado, según la lectura de los especialistas, es un entorno que amplifica los riesgos para la población infantil y juvenil.

El acoso escolar, eventos traumáticos y vulnerabilidad social incrementan el riesgo de padecer de enfermedades mentales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El acoso escolar, eventos traumáticos y vulnerabilidad social incrementan el riesgo de padecer de enfermedades mentales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué hacer para evitar que más niños vean afectada su salud mental?

La evidencia científica citada en el informe indica que la exposición repetida a eventos traumáticos eleva el riesgo de desarrollar trastornos como estrés postraumático, depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales en la adultez. Ese vínculo convierte la prevención en una intervención que debe empezar en la niñez y no cuando el trastorno ya está instalado.

Desde la Facultad de Psicología de la Konrad Lorenz plantearon que la salud mental infantil debe asumirse como una prioridad de salud pública. La posición del centro académico es que la respuesta no puede limitarse al tratamiento de los casos ya diagnosticados.

Torres enumeró algunas acciones que, a su juicio, podrían reducir el impacto del problema: “Promover entornos escolares seguros, fortalecer las redes familiares, prevenir el acoso escolar, ampliar el acceso a la atención psicológica y capacitar a padres y docentes para identificar señales de alerta son algunas de las acciones que podrían disminuir el impacto de esta problemática”.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden prevención y atención temprana sostenidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 dejó el planteamiento de que la salud mental de niños, niñas y adolescentes no depende solo del sistema sanitario. También está atravesada por las condiciones familiares, educativas y sociales en las que crecen los menores de edad, por lo que es indispensable que todo su entorno esté atento a cualquier cambio de comportamiento para actuar lo antes posible con el apoyo de expertos.

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