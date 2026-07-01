Los dueños de empresas están recuperando el optimismo en Colombia para el segundo semestre de 2026, según informe

El 62,5% de los líderes empresariales en Colombia prevé un aumento en la facturación de sus compañías durante el próximo año, según el estudio de Vistage - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La percepción de los empresarios en Colombia muestra signos de recuperación y optimismo para el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con el más reciente estudio de la consultora Vistage, cuatro de cada diez líderes empresariales prevén una mejor economía para este periodo, mientras que el 38,8% espera estabilidad y solo el 13,8% anticipa un deterioro en las condiciones económicas.

El análisis del Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la consultora alcanzó un nivel de 70,4% en el segundo trimestre del año, consolidando una tendencia positiva frente al 68,1% registrado en el trimestre anterior y alejándose del mínimo histórico de 14 puntos observado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los pormenores conocidos por el diario económico La República.

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La encuesta, que incluyó a directivos de pequeñas y medianas empresas (MyPimes), reveló que el optimismo se reflejó en las expectativas sobre facturación y rentabilidad: el 62,5% de los líderes proyecta un aumento en los ingresos de sus compañías durante el próximo año y el 46,3% prevé una mejora en la rentabilidad.

El Índice de Confianza Empresarial mostró signos de recuperación en vista de la llegada de un gobierno promercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, el informe mostró cautela en materia de empleo. El 60% de los empresarios planearía mantener su plantilla actual, el 7,5% prevé recortes y solo el 32,5% contemplaaría la posibilidad de incrementar el número de empleados.

Fernando Descotte, CEO de Vistage Colombia, atribuyó, en diálogo con el medio, esta moderación a la influencia de la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones y a la búsqueda de mayor productividad sin un crecimiento proporcional de la fuerza laboral.

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El estudio también destacó que, para el próximo año, el 50% de los empresarios se declara optimista sobre el futuro de sus sectores, mientras que el 41,3% mantiene una postura neutral y el 8,7% se muestra pesimista.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pese a la situación fiscal del país, aseguró auditar el estado económico del país - crédito Sergio Acero/Reuters

En cuanto a la inversión en activos fijos, el 38,8% incrementaría sus recursos en este rubro, el 48,8% optaría por mantenerlos y el 12,5% reduciría la inversión en aras de pariorizar la transformación tecnológica y la eficiencia.

La incertidumbre política, el gobierno y el ciclo electoral se presentaron como los principales desafíos para el sector empresarial, según el 38,8% de los encuestados. Otros factores relevantes fueron los retos de crecimiento y estrategia empresarial (17,5%) y la gestión del talento humano (16,2%).

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El análisis de Vistage se apoyó en datos macroeconómicos clave como la inflación, la tasa de desempleo, el crecimiento del PIB del 2,2% en el primer trimestre y la tasa de interés del Banco de la República, establecida en 11,25%.

Gobierno Petro aseguró que el panorama fiscal del país obligaría a una reforma tributaria

El actual ministro de Defensa, Germán Ávila, lanzó una advertencia sobre el panorama fiscal de Colombia para 2026, luego de calificar la situación como “compleja e inviable” tras el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento que debía respaldar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En una rueda de prensa realizada el 30 de junio de 2025 en la Casa de Nariño, el jefe de la cartera de Hacienda anunció que el Ejecutivo presentará un nuevo proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso el próximo 20 de julio.

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De acuerdo con las declaraciones del ministro, la aprobación del PGN estaba atada a la creación de nuevas fuentes tributarias destinadas a cubrir las necesidades operativas del Estado.

El ministro aseguró que el 20 de julio de 2026 presentarán un proyecto de Ley de Financiamiento ante el Congreso de la República - crédito Luisa González/Reuters

“El Congreso era absolutamente consciente de eso, para poder atender las necesidades de operación del PGN. También el país sabe que el mismo Congreso tomó la decisión de negarla, creando un problema fiscal evidente, notorio y complejo en las finanzas públicas”, sostuvo Ávila.

El jefe de la cartera económica aseguró que el 93% del presupuesto público es inflexible, lo que limita la capacidad del Gobierno para ejecutar recortes significativos.

“El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria. Fiscalmente, es inviable lograr un equilibrio si no se acompaña ese esfuerzo con una ley de financiamiento”, afirmó.

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