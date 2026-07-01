Durante el gobierno de Gustavo Petro fallecieron 65 menores en medio de bombardeos, aseguró Medicina Legal

Confirman muerte de menores de edad en medio de bombardeos en Colombia - crédito Ernesto Guzmán Jr/EFE

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, afirmó ante los medios de comunicación el 1 de julio de 2026 que durante el actual cuatrienio de gobierno en Colombia, bajo la dirección de Gustavo Petro, han muerto aproximadamente unos 65 menores de edad en operaciones militares, y ubicó los casos en regiones periféricas donde, según dijo, “se están incorporando” dinámicas de violencia.

Sobre el perfil de las víctimas, Cortés señaló que “las edades generalmente están entre los 14 y 17 años”.

Al ser consultado por las zonas con más casos, indicó: “Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo”.

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En una descripción más amplia sobre el comportamiento de la violencia, Cortés sostuvo que “las partes de lo que se llama precisamente la otra Colombia, son sitios que se están incorporando, pues un efecto de violencia que hace que las tasas se estén aumentando en estos departamentos”.

Director de Medicina Legal reveló que durante el gobierno de Gustavo Petro 65 menores murieron en bombardeos ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito

Clan del Golfo denunció bombardeo en Nuquí donde fallecieron 4 menores

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el Clan del Golfo, denunció un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en una zona rural de Nuquí, Chocó, en el que murieron nueve personas, según su versión, cuatro de ellas menores de edad.

El EGC afirmó que estas muertes ocurrieron durante una operación militar contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo, operación que las Fuerzas Militares ya habían reportado y en la que, de acuerdo con la información oficial, fallecieron nueve presuntos integrantes de esa organización ilegal.

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Más tarde, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que entre los cuerpos recuperados había cuatro menores.

Los cuerpos fueron trasladados a Quibdó para los respectivos procedimientos forenses. - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

En un comunicado, el EGC declaró que el bombardeo constituyó un “bombardeo indiscriminado”, responsabilizando a las autoridades de violar principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los de distinción, proporcionalidad y precaución. Según el grupo, el ataque no diferenció entre combatientes y civiles, los daños a la población civil resultaron excesivos en relación con el objetivo militar perseguido y no se tomaron medidas suficientes para evitar víctimas ajenas al conflicto.

El EGC subrayó la especial protección que el Derecho Internacional Humanitario otorga a los menores y expresó su pesar tanto por la muerte de sus integrantes como por la de los menores presentes en el lugar del bombardeo.

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Violencia en Colombia entre 2022 y 2026

Entre 2022 y 2026, Colombia experimentó un notable recrudecimiento de la violencia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016 con las disidencias de las Farc y los esfuerzos del gobierno para negociar con distintos grupos armados.

Principales tendencias y cifras

Reaparición y expansión de grupos armados : Después de una disminución de la violencia tras el acuerdo con las Farc, múltiples disidencias de esa organización, el ELN y el Clan del Golfo expandieron su dominio territorial y sus acciones violentas, especialmente en zonas rurales y estratégicas para economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aumento de masacres y desplazamientos : Solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 35 masacres, la cifra más alta en una década, con 133 víctimas fatales en 34 municipios de 17 departamentos. Entre 2021 y 2025 hubo un promedio anual de 303 muertes en masacres, lo que representa un incremento respecto a años previos.

De acuerdo con informaciónes oficiales, el desplazamiento masivo también creció: en 2025, más de 79.500 personas fueron desplazadas, un 53% más que en todo 2024. El confinamiento de comunidades por grupos armados afectó a más de 137.000 personas entre enero y agosto de 2025.

Entre 2022 y 2026, Colombia experimentó un notable recrudecimiento de la violencia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016 con las disidencias de las Farc y los esfuerzos del gobierno para negociar con distintos grupos armados - crédito EFE

Violencia política : El ciclo electoral hacia las elecciones de 2026 estuvo marcado por asesinatos de candidatos y ataques a líderes sociales. Entre enero y septiembre de 2025, la ONU recibió 157 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Desde 2016 se reportaron al menos 1.500 asesinatos de este tipo.

Reclutamiento de menores y ataques a civiles : El reclutamiento infantil por parte de grupos armados creció 81% en 2024 respecto al año anterior. En los primeros ocho meses de 2025, 544 civiles resultaron heridos o muertos por explosivos, un aumento del 145% respecto a 2024. También crecieron los ataques con drones y los secuestros.

Impacto humanitario : En 2025, más de 1,6 millones de personas fueron afectadas por la violencia, incluyendo restricciones de movimiento y desplazamientos. El acceso a ayuda humanitaria se vio obstaculizado por 416 incidentes reportados en 2025.

Violencia de género y contra minorías: Los femicidios y la violencia sexual aumentaron en 2024 y 2025, al igual que la trata de personas, con mujeres como principales víctimas. En 2024, 164 personas LGBT fueron asesinadas.