Colombia

Petro criticó el aumento de la tasa de interés al 12% establecida por el Banco de la República: “No lleva sino a la parálisis”

El presidente recordó que el desempleo en Colombia sigue evidenciando una tendencia a la baja, lo que demuestra una “recuperación económica”

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Gustavo Petro aseguró que el aumento de la tasa de interés sube el costo de la deuda interna - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro aseguró que el aumento de la tasa de interés sube el costo de la deuda interna - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

La Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos (pbs), ubicándola en un 12%. Eso quiere decir que la tasa pasó de un 11,25% a un 12% en tres meses.

Según explicó el banco central, la decisión de incrementar la tasa se basó en la persistencia en el alza de la inflación en Colombia. En mayo de 2026, se el IPC se ubicó en un 5,8% y la inflación básica, en un 6,0%. El Banco espera una reducción amplia, que permita llegar al 3%, meta que se cumpliría hasta 2028.

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“Durante 2026 las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta el mes de mayo tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos. Para junio estas últimas se revirtieron parcialmente”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la cual criticó la postura que adoptaron cuatro directivos del banco central. Según indicó, pese a que el desempleo en Colombia ha tendido a la baja durante su Gobierno, el Banco de la República sigue incrementando la tasa de interés.

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“Cuando hemos alcanzado la tasa de desocupación laboral más baja del siglo en el mes de mayo, que significa recuperación económica constante, alzar aún más la tasa de interés no lleva sino a la parálisis y a alzar aún más el costo de la deuda interna”, señaló el jefe de Estado en la red social.

En desarrollo…

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