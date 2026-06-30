ONU rindió homenaje a Gustavo Gallón tras su fallecimiento: “Fue uno de los principales artífices y líderes de derechos humanos en Colombia”

La ONU afirmó que Gustavo Gallón fue "uno de los principales artífices y líderes del movimiento de derechos humanos en Colombia", resaltando su papel en la creación de la Oficina del Alto Comisionado en el país - crédito Europa Press e Imagen Ilustrativa Infobae

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rindió homenaje a Gustavo Gallón, jurista, defensor de derechos humanos y embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, tras confirmarse su fallecimiento el 30 de junio de 2026.

La entidad expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y al movimiento de derechos humanos, al tiempo que destacó la trayectoria que desarrolló durante más de cinco décadas en la defensa de las libertades fundamentales en Colombia y en escenarios internacionales.

El fallecimiento de Gallón fue confirmado por el presidente Gustavo Petro y generó múltiples reacciones de instituciones nacionales e internacionales. Reconocido por su trayectoria como abogado y por su liderazgo al frente de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), dedicó buena parte de su vida a la representación de víctimas del conflicto armado y a la promoción de mecanismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos.

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La ONU destacó su liderazgo en la consolidación del movimiento de derechos humanos

La ONU destacó que también desempeñó funciones internacionales como representante Especial para Guinea Ecuatorial y relator Especial para Haití dentro del sistema de Naciones Unidas - crédito Carlo Allegri/REUTERS

En el comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado, Naciones Unidas expresó su pesar por la muerte del jurista y envió un mensaje de solidaridad a quienes compartieron su labor: “Con profundo pesar, ONU Derechos Humanos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos, así como al movimiento de derechos humanos en Colombia y en el mundo“.

El organismo resaltó especialmente el papel desempeñado por Gallón en la construcción y fortalecimiento del movimiento de derechos humanos en Colombia desde la sociedad civil.

“Por más de cinco décadas, Gustavo Gallón fue uno de los principales artífices y líderes del movimiento de derechos humanos en Colombia que impulsó el establecimiento de una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, con un mandato amplio para monitorear la situación de los derechos humanos, y que con base en el monitoreo brindara asesoría y cooperación técnica al Estado y a la sociedad civil, y mantuviera informadas tanto a las autoridades nacionales como a la comunidad internacional y a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, señaló el organismo.

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La ONU recordó que, tras la apertura de esa oficina en 1997, Gallón continuó vinculado a la promoción y protección de los derechos humanos. Según el comunicado, “su compromiso y liderazgo fueron fundamentales para fortalecer el trabajo de la Oficina y para impulsar, ante el entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la implementación de recomendaciones orientadas a garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos en Colombia”.

Durante su trayectoria, Gustavo Gallón fundó la Comisión Colombiana de Juristas y participó en la representación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario - crédito @MisionColUNOG/X

El organismo también hizo un recorrido por su trayectoria institucional, recordando que fue miembro fundador de la Comisión Andina de Juristas y posteriormente fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que durante décadas impulsó litigios y acciones de defensa de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

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Asimismo, recordó que ejerció funciones internacionales como representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial y como relator Especial para Haití.

En relación con sus últimos años de actividad pública, la oficina destacó que Gallón continuó promoviendo iniciativas relacionadas con la protección de los derechos humanos tanto en Colombia como en escenarios multilaterales: “En particular, para Colombia impulsó de forma decidida las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y desde 2022, como Representante Permanente de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos, jugó un papel muy destacado en la promoción de la agenda de derechos humanos a nivel global”.

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El comunicado concluye señalando que “su fallecimiento representa una inmensa pérdida para todas y todos los colombianos, y para la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, su legado, su integridad, su honestidad y su incansable compromiso con la justicia, la dignidad humana, el Estado de Derecho y la democracia permanecerán como una inspiración para quienes continuamos trabajando por la defensa de los derechos humanos en Colombia y en el mundo”.

La JEP recordó su trabajo junto a las víctimas del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz resaltó que el trabajo de Guillón fortaleció el Estado de derecho y aportó al desarrollo de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y justicia transicional - crédito Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también emitió un pronunciamiento lamentando la muerte del jurista y resaltó la labor que desarrolló durante varias décadas en defensa de las víctimas del conflicto armado colombiano.

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La entidad señaló que Gallón dedicó su vida a esa causa en un contexto en el que los derechos de las víctimas aún no ocupaban el lugar que tienen actualmente dentro del sistema jurídico colombiano y del debate público.

El organismo también destacó que impulsó procesos judiciales en algunos de los casos considerados emblemáticos para la protección de los derechos humanos en Colombia y afirmó que su trabajo fortaleció el Estado de derecho y el desarrollo de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y justicia transicional.

“Sus aportes académicos, jurídicos e institucionales enriquecieron el debate sobre la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y dejan un legado que seguirá orientando la construcción de paz“, señaló la jurisdicción de paz, expresando sus condolencias a los familiares, colegas y personas que compartieron con Gallón la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz estable y duradera.

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