Enrique Gómez confirmó 167 derechos de petición por presuntos casos de corrupción tras reunión de empalme del nuevo gobierno

Las declaraciones fueron entregadas al finalizar la reunión del equipo de empalme, que congregó a más de 1.300 personas y en la que se definieron las mesas sectoriales encargadas de la transición gubernamental - crédito X

El senador Enrique Gómez anunció la presentación de 167 derechos de petición dirigidos a entidades del nivel central del Estado como parte del proceso de empalme del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. La declaración fue entregada a los medios de comunicación al finalizar la reunión del equipo de transición, realizada este martes en la Universidad Sergio Arboleda.

El encuentro reunió a más de 1.300 personas que harán parte del proceso de empalme del gobierno entrante y contó con la participación del presidente electo Abelardo de la Espriella, del vicepresidente José Manuel Restrepo y de Rodrigo Lara, que será designado ministro del Interior. Durante la jornada se expusieron los lineamientos con los que se desarrollará la transición entre administraciones y se explicó la estrategia diseñada para recopilar información de las entidades estatales.

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El senador indicó que ya fue solicitada formalmente una agenda de reuniones con los ministros del Gobierno de Gustavo Petro y señaló que esperan la respuesta para iniciar esos encuentros institucionales - crédito Colprensa

Durante su intervención ante los medios de comunicación, Enrique Gómez aseguró que las solicitudes de información comenzaron a prepararse desde comienzos de año y sostuvo que hacen parte del trabajo desarrollado por el movimiento Salvación Nacional y Defensores de la Patria: “Porque sabemos que este gobierno, el narcogobierno de Gustavo Petro, de la corrupción, no va a ser sincero ni completo en la información que va a rendir en la comisión de empalme. Por eso, desde enero estamos trabajando en reunir esa información. Adicionalmente, quedaron designados veintitrés equipos sectoriales para ya ir en contacto directo con las entidades".

Y agregó: “Desde Salvación Nacional y Defensores de la Patria, ya hemos presentado 167 derechos de petición amplios y extensos a todas las entidades del nivel central, porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción que rigió en este gobierno”.

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Gómez aseguró que el equipo de transición viene recopilando información desde enero y afirmó que los derechos de petición buscan complementar los datos que entregará el Gobierno saliente durante el empalme - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Consultado sobre las declaraciones del senador Iván Cepeda, quien manifestó que se declaraba en desobediencia civil, Gómez respondió: “Era previsible. Cepeda nunca ha sido un demócrata, como nunca lo fue Gustavo Petro, y el país ahora abre los ojos a lo que es la realidad. Personas que no les interesa reconocer los resultados, no les interesa el futuro de Colombia. Por eso están destruyendo el Estado minuto a minuto. Este empalme es una auditoría contra la corrupción, porque Colombia va a saber al grado de depravación, de saqueo de los recursos públicos a los cuales sometió el gobierno al país y al nivel central".

El senador también indicó que el equipo de empalme ya solicitó reuniones con integrantes del Gobierno saliente. “Hemos hecho la solicitud formal, el presidente la firmó el lunes pasado. Estamos a la expectativa de que esa agenda se genere. Las reuniones tendrán que ser grabadas y, obviamente, con nuestra línea base establecida en el ‘Arca de Noé’, sabremos qué tanto se está ocultando y qué tanto va a mentir el gobierno en el empalme”.

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Equipo de empalme presentó la estrategia del programa “Arca de Noé”

José Manuel Restrepo informó que el programa "Arca de Noé" fue preparado durante ocho meses y servirá como soporte para un proceso de empalme con herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y una auditoría forense - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó que durante ocho meses se ha trabajado en la construcción del programa denominado “Arca de Noé”, diseñado para apoyar el proceso de empalme y la revisión de la información que entregue el Ejecutivo saliente. Según indicó, el propósito es desarrollar un “empalme completo anticorrupción” con apoyo de un grupo especializado.

Restrepo señaló que el trabajo previo permitió consolidar información correspondiente a los distintos sectores de la administración pública: “Hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país, en cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme […]. Estos equipos serán no solamente los que tendrán a disposición la plataforma de inteligencia artificial y de tecnología con la que contamos, donde tenemos información de cada uno de los sectores hasta en un 75%, sino que también interactuarán con las condiciones que designe el gobierno actual para poder tener y acopiar más información".

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Preparan auditoría forense y banco de proyectos para la transición

El equipo de transición explicó que se conformaron 22 mesas sectoriales, cada una integrada por un grupo coordinador y cerca de 100 personas, además del apoyo de aproximadamente 500 técnicos y expertos de las regiones - crédito Luisa González/REUTERS

Durante el encuentro también se informó que el proceso de empalme incluirá una “auditoría forense” con el propósito de revisar la información suministrada por el gobierno saliente.

Restrepo explicó que, además de las mesas sectoriales, el equipo trabaja en la construcción de un banco de proyectos estratégicos para facilitar la toma de decisiones del nuevo gobierno una vez asuma funciones. Según indicó, la iniciativa busca que el proceso de transición reúna la mayor cantidad posible de información técnica.

El vicepresidente electo manifestó que también se están integrando cerca de 500 técnicos y expertos provenientes de distintas regiones del país para fortalecer el trabajo de cada uno de los sectores que participarán en el empalme.

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