Ingrid Betancourt respalda la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella: “Es un mensaje refrescante”

La excandidata presidencial y exsenadora ponderó de manera positiva el gesto de la artista del género urbano en dirigirse al mandatario electo, referente a lo que espera de su administración - crédito @IBetancourtCol/X

La carta publicada en sus redes sociales de la cantante Carolina Giraldo, más conocida Karol G, dirigida al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, sigue causando todo tipo de reacciones en el espectro político nacional. Aunque las críticas contra la artista antioqueña no han faltado, otros personajes han tomado de manera positiva el escrito, en la que la mujer le pide al próximo mandatario tener en cuenta las necesidades de todos los colombianos.

Una de ellas es la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, que valoró el mensaje público de la artista y lo describió como “refrescante”, en un claro llamado a la unidad nacional en una coyuntura marcada por la polarización y la recta final de una administración a la que le quedan 38 días en el poder. En sus plataformas digitales, la política colombofrancesa, exsecuestrada de las Farc, valoró el objetivo de esta misiva, que se hizo rápidamente viral.

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La excandidata presidencial Ingrid Betancourt reaccionó de manera positiva a la cantante Karol G - crédito @karolg/Instagram - REUTERS

“Sopla un nuevo aire en Colombia. El mensaje de Karol G al Presidente electo es refrescante. Una bonita iniciativa de quien no votó por Abelardo, pero llama a construir una nueva Colombia dándole oportunidades a todos. Nuestro país solo lo sacamos trabajando en equipo con ética y transparencia; necesitamos seguridad para todos y avanzar sin traicionar nuestros principios y valores”, indicó Betancourt en su perfil de X, con el que destacó lo dicho por la artista paisa.

Luego, en un video que adjuntó a su post en X, amplió sus percepciones y destacó cómo la antioqueña, como representante de la sociedad, empezó a pedir inclusión y reconciliación. “Qué bonito que la gente que piensa diferente pida que el nuevo presidente, Abelardo, los incluya, los tenga en cuenta. Qué bonito que pasada la elección se pide acabar con la polarización”, afirmó Betancourt, que con ello se desmarcó de las críticas de otros sectores.

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Para la excongresista, que Karol G ponga sobre la mesa temas centrales para el país, como la necesidad de seguridad, respeto por la vida y oportunidades para todos, es positivo; y recordó que “la seguridad no es el monopolio de la derecha. El monopolio de la seguridad lo tiene la democracia”. Así, remarcó que tampoco existen monopolios ideológicos, porque “lo que los colombianos queremos es reencontrarnos como la gran familia a la cual pertenecemos”.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en su discurso de victoria que gobernará para todos los colombianos, sin distinción - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Qué dijo Karol G en su carta dirigida a Abelardo de la Espriella?

Con un escrito de dos páginas, la mujer reapareció en sus redes sociales después de más de dos meses sin publicar, el pasado 28 de junio, al parecer motivada por los resultados de la segunda vuelta celebrada el 21 de junio: en la que De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones alcanzados por Iván Cepeda; convirtiéndose así, con una diferencia de solo el 0,96%, en el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Karol G inició su misiva con un mensaje claro y directo al presidente electo. “Señor presidente: no le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, expresó Giraldo, que recalcó que el poder recibido por De la Espriella no representa un trofeo ni un premio, sino “es una responsabilidad” tanto con los que lo apoyaron y los que votaron por la opción oficialista, encarnada en Cepeda.

En efecto, Karol G reiteró la necesidad de que el nuevo Gobierno represente a todos los colombianos, incluidos quienes no respaldaron al presidente electo. “Que escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, insistió la cantante, en una petición a la inclusión y al diálogo entre diferentes, lo que llamó poderosamente la atención en Betancourt.

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Esta fue la invitación de la artista Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella, al que le pidió tener en cuenta a todos los colombianos - crédito @KarolG/X

E hizo hincapié en el deseo de una sociedad más justa y segura. “Que piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra (...) en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor“, precisó la artista, al remarcar que ”no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos”.

En la parte final de la carta, la artista, reconocida por éxitos como Mañana será bonito y Mi ex tenía razón dejó una expectativa pública sobre el ejercicio del poder: “Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”, concluyó.

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