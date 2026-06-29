Revelan nuevos detalles del caso del patrullero que habría disparado contra un hombre en una bolirana en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el uniformado llegó al lugar y empezó a jugar bolirana con dos ciudadanos para después, presuntamente, dispararle a uno de ellos - crédito Pasa en Bogotá / X

Un patrullero activo de la Policía Metropolitana de Bogotá está siendo investigado por el homicidio de Carlos Mora, un ciudadano venezolano que murió tras recibir un disparo en la localidad de Los Mártires, en un caso ocurrido mientras el uniformado estaba de servicio y que la Fiscalía General de la Nación busca esclarecer para establecer cómo se produjo el disparo y si existe responsabilidad penal.

Nuevos detalles revelados por Noticias Caracol indican que la víctima tenía 42 años y fue herido con un arma de fuego en el abdomen. Pese a que el extranjero alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial en el que los especialistas le brindaron los primeros auxilios, murió.

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Las imágenes que revelaron cuentas como Pasa en Bogotá, muestran los momentos previos al suceso. En los videos se observa al uniformado llegar al local donde se encontraba Mora jugando bolirana con otra persona.

El oficial permaneció allí por varios minutos y hasta jugó con los presentes, antes del desenlace fatal que hoy es motivo de investigación. En las grabaciones se puede observar al uniformado hablando con el extranjero y de un momento a otro se acerca más a él. Las imágenes muestran que fue en ese instante en el que resultó herido por un impacto de bala.

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Versiones reveladas por la familia de la víctima indican que conocía al policía - crédito Colprensa

El uniformado estaba de turno a dos cuadras del lugar de los hechos

La información revelada por Noticias Caracol el 29 de junio de 2026 indica que el patrullero integraba el servicio de seguridad del antiguo comando de la Policía, ubicado sobre la avenida Caracas con calle sexta, a dos cuadras del sitio donde ocurrió el caso.

Los reportes del caso señalaron que el uniformado estaba en turno de vigilancia. Asimismo, el noticiero nacional informó que las entrevistas practicadas a personas cercanas a la víctima por parte de los investigadores del caso confirmaron que Mora y el policía se conocían y que en algunas ocasiones se habrían encontrado para compartir conversaciones y juegos como la bolirana.

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En el sector en el que ocurrieron los confusos hechos que derivaron en la muerte del ciudadano venezolano, sus vecinos lo recuerdan por su amabilidad, puesto que luego de llegar desde su país natal se dedicó a las ventas y estaba trabajando para poder abrir su propio negocio y así continuar manteniendo a su familia.

Las autoridades investigan el caso que involucra a un uniformado que estaba de turno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía activó protocolos y dejó al patrullero a disposición de la justicia

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado el 28 de junio de 2026 después de conocerse el caso. La Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la institución informó que los uniformados en Los Mártires fueron alertados sobre un procedimiento dentro de un establecimiento comercial en el que un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego.

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“Uniformados en la localidad de Los Mártires conocieron un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos institucionales”, indicó el reporte oficial del caso que sorprendió a los habitantes de la zona que conocían al afectado.

La Policía también informó que tras conocer lo ocurrido presentó al patrullero ante la autoridad competente para que se determine su eventual responsabilidad. Mientras avanzan las audiencias, el uniformado permanece a disposición de las autoridades judiciales.

La familia está a la espera de las decisiones judiciales, pues pide que el caso no quede impune - crédito Colprensa

En su pronunciamiento oficial, la institución añadió: “La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho”.

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El comunicado cerró con un rechazo expreso a este tipo de conductas y con la ratificación del compromiso institucional con la transparencia y la legalidad, por lo que se espera que las audiencias avancen y se de un veredicto sobre lo ocurrido en el lugar.