Fuerte enfrentamientos entre el Ejército Nacional y disidentes de las disidencias de las Farc, en Cauca: avión de la Fuerza Pública casi es impactado

Comerciantes, estudiantes y residentes buscaron refugio en Tacueyó mientras las ráfagas, explosiones y sobrevuelos militares se extendían durante varios minutos - crédito @sucesoscauca/X

En la mañana del lunes festivo 29 de junio, el sector Tacueyó fue escenario de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, en el municipio de Toribío, norte del Cauca.

Las familias, ante el eco de las ráfagas y explosiones, buscaron refugio en sus hogares mientras el casco urbano era sobrevolado por aeronaves militares.

El episodio se produjo durante una operación ofensiva del Ejército contra integrantes de un grupo armado ilegal que, según relatos de la comunidad, se desplazaban en las inmediaciones del centro poblado.

En medio de la confrontación, testigos aseguraron que un proyectil impactó un vehículo cerca de las viviendas de civiles, lo que elevó la alarma por la seguridad de los residentes. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado esta versión ni ofrecido detalles oficiales sobre posibles víctimas o capturas.

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La operación militar logró neutralizar una amenaza contra los uniformados que ejecutan labores de control territorial en el norte del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

Las imágenes difundidas por habitantes del corregimiento mostraron el paso de un helicóptero militar mientras se registraban intercambios de disparos en Tacueyó. Este hecho obligó a comerciantes, estudiantes y familias a suspender sus actividades y buscar resguardo, pues el riesgo era inminente y la incertidumbre se apoderó de la comunidad.

En los últimos días, la región ha enfrentado un aumento en la intensidad del conflicto armado. Las operaciones de la Fuerza Pública y las acciones de las disidencias de las Farc —especialmente el frente Dagoberto Ramos— han dejado a la población civil atrapada en medio de los enfrentamientos.

Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes figuran entre las más afectadas, pues sufren restricciones a la movilidad, riesgos por la presencia de actores armados y dificultades para mantener su vida cotidiana.

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Ante la escalada de la violencia, Tacueyó y otras localidades del norte del Cauca se han convertido en escenarios recurrentes de confrontaciones armadas. El frente Dagoberto Ramos, con una amplia presencia en la zona, disputa corredores estratégicos y mantiene la presión sobre las comunidades, a pesar de los constantes operativos militares diseñados para debilitar su capacidad ofensiva.

La comunidad de Tacueyó reportó que la operación del Ejército se intensificó cuando perseguía a presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos cerca del centro poblado - crédito @sucesoscauca/X

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ocurridos en Tacueyó ni sobre las consecuencias de los combates. El silencio institucional mantiene la incertidumbre entre los habitantes, que esperan información sobre las posibles consecuencias humanas y materiales de la operación.

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Ataque contra la Policía en Valle del Cauca deja dos uniformados muertos y dos heridos

Un nuevo episodio de violencia sacudió la zona rural de Calima El Darién tras un ataque dirigido al puesto de Policía del corregimiento El Muro. El hecho dejó un saldo trágico con dos policías asesinados y otros dos uniformados heridos, según informaron las autoridades.

El ataque ocurrió la tarde del 24 de junio. Según los reportes oficiales, un grupo armado irrumpió en la estación policial con ráfagas de fusil y explosivos, desencadenando una acción violenta que tomó por sorpresa a los efectivos que prestaban servicio en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y el patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, ambos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales del Departamento de Policía Valle. Ambos cumplían funciones de seguridad y protección de la comunidad en el momento del atentado.

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Los dos uniformados fallecieron durante el ataque armado contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, en zona rural de Calima El Darién. - crédito @PedroSanchezCol/X

En el mismo ataque resultaron heridos el subintendente Eduardo de Jesús Figueroa Salazar y la patrullera Laura Ximena Aponte Hostos. Ambos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica especializada, mientras permanecen bajo observación para evaluar la evolución de sus lesiones.

El atentado generó rechazo por parte de las autoridades nacionales y de la cúpula de la Fuerza Pública, quienes manifestaron solidaridad con las familias de las víctimas y recalcaron la gravedad del hecho. Los organismos de seguridad avanzan en las investigaciones para esclarecer los detalles y dar con los responsables del ataque.

Las fuerzas del orden reforzaron la presencia en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar nuevos episodios violentos. Mientras tanto, los uniformados heridos continúan bajo observación, y las autoridades insisten en la necesidad de fortalecer las acciones contra los grupos armados que operan en la región.

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