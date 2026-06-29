Abelardo de la Espriella le hizo promesas a Carlos Fernando Galán en materia de seguridad: “Cesó la horrible noche para Bogotá”

El mandatario electo estuvo con el alcalde de Bogotá para conversar sobre los retos que tiene la capital y cómo será el apoyo del Gobierno nacional - crédito Abelardo De La Espriella / X

Abelardo de la Espriella dijo que con su llegada a la Presidencia de la República, “cesó la horrible noche para Bogotá”. Así lo aseguró en medio de una reunión con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, que anunció que coordinarán acciones con el Gobierno Nacional para reforzar la seguridad y otros frentes en la ciudad.

El mensaje fue difundido a través de una publicación en la red social X, en la que el que se posesionará como el nuevo mandatario de los colombianos desde el 7 de agosto dijo lo siguiente: “Le reiteré al alcalde Carlos Fernando Galán que la capital contará con todo el respaldo del Gobierno nacional”.

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El video fue grabado en la Parroquia Santuario del Divino Niño Jesús, ubicada en el barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, uno de los templos más icónicos de la ciudad, donde se congregan miles de personas para hacer sus peticiones y expresar su fe católica.

El presidente electo planteó varios objetivos para la administración distrital y la Casa de Nariño, pues aseguró que trabajarán de manera articulada para mejorar la seguridad, el orden, la movilidad y las oportunidades.

Publicación del nuevo mandatario de los colombianos en respaldo a Bogotá - crédito Abelardo De La Espriella / X

Durante el video, de la Espriella demostró que el encuentro se desarrolló en un tono de apoyo político para la Alcaldía y mencionó áreas puntuales de trabajo: “Trabajar mancomunadamente con el señor alcalde y su administración para mejorar la seguridad, la infraestructura, los temas de salud”.

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El presidente electo también introdujo un diagnóstico social dentro de los asuntos a atender: “Hay una bomba social también que tenemos que atender. Así que, señor alcalde, cuente conmigo, con todo el Gobierno”.

Finalmente, en su mensaje agregó lo siguiente: “Bogotá será prioridad para nosotros, porque Bogotá volverá a brillar y haremos todo lo que sea necesario para conseguir ese propósito, querido alcalde”.

El nuevo presidente promete mano dura para los criminales y apoyo en infraestructura para la ciudad - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Galán, por su parte, agradeció el acercamiento y lo conectó con conversaciones previas entre ambos: “Gracias por el diálogo que tuvimos hace unos días y también por este espacio”.

En su intervención, el alcalde de Bogotá se refirió a la necesidad de que exista una cooperación institucional entre Nación y Distrito: “Yo lo oí a usted en su intervención inicial cuando ganó y vi cómo se comprometió a trabajar con alcaldes y gobernadores. Creo que eso es clave, la coordinación entre el nivel nacional y el nivel local es fundamental”.

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Galán planteó el compromiso como una respuesta a las demandas ciudadanas: “Yo tengo una responsabilidad con la ciudad y trabajar con su gobierno va a ser fundamental para poder estar, digamos, a la altura de lo que espera la ciudadanía, en responderles frente a las inquietudes”.

En la publicación en redes, de la Espriella reiteró su anuncio: “Bogotá será una prioridad de nuestro gobierno, porque la Patria Milagro también se construye desde su capital”.

En el cierre del video, el presidente electo se dirigió directamente a Galán: “Cesó la horrible noche para Bogotá, alcalde, no se preocupe, que ahora Bogotá tiene presidente. Yo hoy más que nunca estoy firme por Bogotá y firme por la patria”.

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Galán se mostró respaldado por el hombre que asumirá la presidencia a partir del 7 de agosto - crédito @Bogota/X - @delaespriella_style/Instagram

Entre los comentarios de los internautas por este encuentro se encuentran algunos como: “Bogotá es de todos, como debe ser su gobierno”, “No ha llegado el 7 de agosto pero ya todos vemos a Abelardo como presidente en funciones”, “Por fin un buen equipo para Bogotá” y “Ojalá haga progresar esta ciudad horrible sumida en el atraso y tomada totalmente por los criminales, ya que el alcalde sonso este no hace un carajo”.

Además, algunos usuarios de X criticaron que se haga tanto espectáculo con las creencias con comentarios como: “¿Por qué dentro de una iglesia? Dejen tanto show barato enserio!”.

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El presidente electo estuvo junto al actual alcalde de Bogotá para hablar de los retos que tiene la ciudad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)