Colombia

Critican carta de Karol G al presidente electo, Abelardo de la Espriella: “Hace cuatro años no dijo nada”

Opositores del Gobierno Petro como Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, lanzaron fuertes comentarios a la carta enviada al presidente electo, en la que le dijo a De la Espriella que “recibió una responsabilidad”

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Karol G reaparece en redes con un mensaje clave para los votantes colombianos - crédito Visuales IA Infobae
Karol G reaparece en redes con un mensaje clave para el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito Visuales IA Infobae

La reconocida cantante colombiana Karol G, conocida en el mundo del espectáculo como “La Bichota”fue blanco de críticas en redes sociales tras hacer pública una carta dirigida al presidente electo Abelardo De La Espriella.

En dicha misiva en la que la cantante antioqueña especificó que no se consideró ”ni simpatizante ni opositora”, sí exigió responsabilidad al presidente electo, “gobernar para todos, decisiones valientes y resultados”.

Sin embargo, pese a que el mensaje fue enviado por la vocalista sin posicionarse ideológicamente, diversos líderes de opinión y usuarios —especialmente opositores de Gustavo Petro— cuestionaron la oportunidad y el contenido del mensaje de la artista, y señalaron su silencio durante la administración anterior y su respaldo a las protestas del paro nacional en 2021.

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Juan José Lafaurie reaccionó a la carta de Karol G - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie reaccionó a la carta de Karol G - crédito @LafaurieCabal/X

Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la senadora María Fernanda Cabal, escribió en su perfil de X: “Hace cuatro años la suscrita no dijo nada. En cuatro años guardó silencio. Durante el paro criminal de 2021 respaldó abiertamente a quienes sembraron terror en todo el país. Ahora bien, qué bueno que justo ahora se interese por Colombia; está en todo su derecho. Solo me queda una duda: ¿votó en mayo y en junio?”.

Otro de los comentarios fue el del líder ciudadano Jairo Ladino, que expresó: “Entonces Karol G no dijo nada sobre Colombia cuando asesinaron a Miguel Uribe Turbay, pero sí cuando llega Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Hay niveles de cinismo, pero esto, sí es vergonzoso” y agregó: “Respetable, pero durante 4 años no le exigió nada a Petro, pero De la Espriella no se ha posesionado y se acordó de nuestro país. La hipocresía en niveles nunca antes vistos”.

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Críticas a Karol G por su carta a Abelardo de la Espriella - crédito @JairoLadino/X
Críticas a Karol G por su carta a Abelardo de la Espriella - crédito @JairoLadino/X

La reconocida creadora de contenido Doña Pilly también se sumó a las reacciones: “Hola Karol. Con todo el respeto que te mereces, te invito a que veas el discurso de @ABDELAESPRIELLA el día que ganó. Seguramente no tuviste tiempo para hacerlo, entonces acá te lo dejo”.

El mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella

La cantante reapareció en la red social X con dos fotografías de la carta dirigida al presidente electo en la que, fundamentalmente, le solicitó gobernar para todos los sectores del país, incluidos quienes votaron por el candidato de la oposición, Iván Cepeda.

En su mensaje, la artista destacó la responsabilidad que implica el cargo y la necesidad de superar la polarización que quedó en evidencia tras los ajustados resultados de las recientes elecciones presidenciales.

“No le escribo como simpatizante. No le escribo como opositora. Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país. Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, escribió.

Agregó que “hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio. Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, ES UNA RESPONSABILIDAD (sic)“.

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X
Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

La intérprete resaltó que el poder recibido por De La Espriella “no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad”, y pidió que su mandato no excluya a quienes no lo apoyaron en las urnas.

En su carta, la artista subrayó la importancia de pensar en los niños, las familias, los campesinos y los jóvenes del país, y recordó que no puede haber progreso mientras el miedo siga presente en la vida cotidiana de los colombianos.

Karol G finalizó su mensaje con una reflexión sobre el verdadero sentido del liderazgo: “Ojalá que cuando termine su mandato, los colombianos podamos mirar atrás y decir que, más allá de las diferencias, usted estuvo a la altura de la responsabilidad que recibió. Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo”.

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