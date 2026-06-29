Patrullero de la Policía fue capturado porque, presuntamente, le disparó a un ciudadano en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el uniformado llegó al lugar y empezó a jugar bolirana con dos ciudadanos para después, presuntamente, dispararle a uno de ellos - crédito Pasa en Bogotá / X

Un patrullero activo de la Policía Nacional fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre de 42 años en un establecimiento de la localidad de Los Mártires, un caso ocurrido mientras el uniformado estaba de servicio y que ahora quedó en manos de las autoridades judiciales para determinar qué pasó y si hubo responsabilidad penal.

De acuerdo con los videos que circulan a través de canales de denuncia como Pasa en Bogotá, el uniformado, presuntamente, sacó su arma de dotación y disparó contra la víctima mientras se encontraban en un local de comercialización de bebidas alcohólicas que tenía una bolirana en la que estaban jugando antes de la tragedia.

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Del mismo modo, se dio a conocer que el ciudadano afectado recibió atención de organismos de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial, donde murió pese a los esfuerzos médicos.

Según informó Noticias Caracol, el policía cumplía funciones de guardia cuando habría llegado al establecimiento y, al parecer, habría consumido bebidas alcohólicas sobre las 3:00 a. m.

La respuesta inmediata de la institución fue capturar al patrullero. Desde entonces, el funcionario activo permanece a disposición de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las actuaciones judiciales y de policía judicial.

En el video se aprecia cómo el uniformado se acerca a la víctima cuando, presuntamente, sacó su arma de dotación y la accionó - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado durante la jornada del 28 de junio de 2026, después de conocerse el caso. Según la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la institución, los uniformados que estaban en Los Mártires fueron alertados sobre un procedimiento dentro de un establecimiento comercial en el que un ciudadano presentaba heridas causadas con arma de fuego.

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La institución señaló lo siguiente: “En las últimas horas, uniformados en la localidad de Los Mártires conocieron un motivo de policía dentro de un establecimiento comercial, donde un ciudadano presentaba heridas por arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos institucionales”.

En esa misma comunicación, la Policía indicó que la persona herida fue llevada de manera inmediata a un centro asistencial, donde luego se produjo su fallecimiento.

También se dio a conocer que la institución presentó ante la autoridad competente al funcionario activo para que se adelanten las investigaciones y se defina su eventual responsabilidad conforme a la ley, por lo que se enfrenta a un proceso de esclarecimiento judicial.

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La Policía capturó al señalado agresor y lo puso a disposición de la justicia mientras que avanza la investigación - crédito Colprensa

La investigación sigue abierta y aún no se conocen los motivos detrás del ataque

Hasta ahora no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el episodio ni sobre las razones que habrían desencadenado el presunto homicidio, teniendo en cuenta que en las imágenes que circulan a través de las redes sociales se ve al uniformado departiendo con el ciudadano antes de acercarse a él y, presuntamente, dispararle.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró mediante su comunicado que colaborará con los organismos encargados del proceso.

En su pronunciamiento oficial, la institución indicó: “La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho”.

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El comunicado cerró con un rechazo expreso a este tipo de conductas y con la ratificación del compromiso institucional con la transparencia y la legalidad.

Comunicado oficial de las autoridades sobre el supuesto homicidio que involucra a un uniformado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá / X

Finalmente, las autoridades reiteraron a la comunidad la importancia de denunciar cualquier acto de violencia que pueda terminar en una tragedia, aun si estos son cometidos por uniformados de la Policía, puesto que podrían estar incurriendo en un caso de abuso de autoridad. Para este fin está habilitada la línea de emergencias 123, que funciona las 24/7 en el territorio nacional.