Colombia

Subsecretario de Estado de Estados Unidos rechazó comentario de militante del Partido Comunista contra Abelardo De la Espriella: “Muy perturbador”

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó que liderará una investigación contra la secretaria del movimiento juvenil, al considerar que sus expresiones no hacen parte de una democracia

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Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, rechazó comentario de Viviana Marín Carmona - crédito Yuki Iwamura/Reuters

Las polémicas declaraciones de Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) no solo han generado reacciones en el país sudamericano sino en el exterior.

El turno fue para Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que expresó su rechazo ante las palabras emitidas por la joven colombiana, en las que expresó su descontento por la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.

Para el funcionario norteamericano, el comentario de la secretaria del movimiento juvenil no corresponde a una persona en democracia, y no descartó que se adelante una investigación en su contra.

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El funcionario norteamericano no descartó avanzar una investigación contra la joven activista - crédito @DeputySecState/X
El funcionario norteamericano no descartó avanzar una investigación contra la joven activista - crédito @DeputySecState/X

“He visto el clip de video muy perturbador de ella llamando a la gente a prenderle fuego a Colombia porque no le gustan los resultados de las elecciones allí. No suena como el tipo de persona que queremos dar la bienvenida a nuestro país. Estaré investigando el asunto”, escribió el subsecretario en sus redes sociales.

De igual manera, el subsecretario estadounidense reiteró que el tipo de personas con dicho comportamiento no es avalado en su nación y pidió que se respeten las decisiones democráticas en el país sudamericano.

La persona del video no parece manifestar ningún interés en reconciliación ni en una transición democrática respetando la voz del pueblo expresada en las urnas. Al contrario, parece ser una persona llena de odio explícitamente llamando a la violencia política, y tales personas no son bienvenidas de huéspedes en nuestro país”, complementó.

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El funcionario estadounidense indicó que estos comportamientos no son aceptados en su país - crédito @DeputySecState/X
El funcionario estadounidense indicó que estos comportamientos no son aceptados en su país - crédito @DeputySecState/X

Contexto de la polémica

La reacción surgió después de que se viralizara en redes sociales un discurso pronunciado por la secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia, Juco, durante un encuentro de juventudes.

Allí llamó a intensificar la movilización callejera una vez comience la nueva administración y sostuvo que su movimiento no dará un paso atrás.

Marín abrió su intervención con una arenga a la militancia: “Porque lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”.

El momento que concentró la mayor controversia llegó cuando afirmó: “Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que sí, somos una plaga y una plaga que les va a salir a las calles todos los días de su vida”.

En un encuentro de juventudes, Viviana Marín Carmona llamó a "hacer invivible" el gobierno de Abelardo de la Espriella, declaraciones que desataron una ola de críticas desde distintos sectores políticos. - crédito X

Las palabras fueron recibidas con aplausos, arengas y golpes sobre las mesas por parte de los asistentes al encuentro. Después, la dirigente reiteró que seguirán en las calles en defensa de lo que consideran su proyecto político.

No nos vamos a mover un solo paso, camaradas, un solo momento, un solo paso hacia atrás, porque aquí lo que hay es pelea y lucha, camaradas. Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie”, concluyó.

Reacciones políticas

Una de las primeras respuestas llegó desde el Centro Democrático, que rechazó las expresiones difundidas por la Juventud Comunista de Colombia. El partido afirmó en su cuenta de X que asumir como objetivo político la consigna de “hacer invivible este país” resulta “inaceptable y antagónico a la convivencia que Colombia necesita”.

En ese mismo mensaje, la colectividad sostuvo que “la democracia no puede construirse sobre la intimidación, el odio o la desestabilización”. También señaló que el ejercicio de la oposición es un derecho fundamental, pero debe desarrollarse “siempre en el marco del respeto a la voluntad popular y al Estado de Derecho”.

Centro Democrático rechazó consignas de la Juco y pidió respeto a la democracia - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático rechazó consignas de la Juco y pidió respeto a la democracia - crédito @CeDemocratico/X

El representante a la Cámara Hernán Cadavid se sumó a las críticas a través de redes sociales. Allí citó la frase “hacer invivible este país” y cuestionó el efecto del “odio de la izquierda con los jóvenes”.

También reaccionó el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, afirmando que el país no puede volver a escenarios de violencia y vandalismo.

Hernán Cadavid alertó sobre el impacto de discursos de confrontación y criticó a la izquierda - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid alertó sobre el impacto de discursos de confrontación y criticó a la izquierda - crédito @hernancadavidma/X

“Quienes justifican los ataques a los comercios, la destrucción de los CAI y las agresiones contra nuestra Fuerza Pública le hacen un enorme daño al país. Frente a ellos habrá millones de colombianos defendiendo la democracia, la autoridad y el Estado de derecho”, manifestó.

La senadora María Fernanda Cabal también rechazó las declaraciones y sostuvo que bloquear carreteras, atacar a la Policía o afectar los derechos de otros ciudadanos no puede justificarse como protesta social. En su pronunciamiento recordó que junto a los derechos existen obligaciones.

“A estos que creen que solo existen derechos hay que recordarles que tienen obligaciones. Bloquear carreteras, atacar la policía, violar los derechos de los demás ciudadanos no es protesta social. ¡Debería estar estudiando!”, indicó la excongresista.

José Jaime Uscátegui afirmó que millones de colombianos defenderán la democracia y el Estado de derecho mientras María Fernanda Cabal aseguró que afectar los derechos de otros ciudadanos no puede justificarse como protesta social. - crédito X
José Jaime Uscátegui afirmó que millones de colombianos defenderán la democracia y el Estado de derecho mientras María Fernanda Cabal aseguró que afectar los derechos de otros ciudadanos no puede justificarse como protesta social. - crédito X

El episodio ocurre pocos días después de la elección presidencial en la que Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda en segunda vuelta. Desde que se conocieron los resultados, el presidente electo ha repetido que su gobierno ofrecerá plenas garantías para la oposición.

Al mismo tiempo, ha advertido que actuará con firmeza frente a aquellos que vulneren la Constitución o promuevan hechos violentos. Ese contraste con sectores de la izquierda que mantienen un discurso de movilización permanente ha incrementado la tensión política.

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