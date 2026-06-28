Colombia

Siguen reaccionando figuras públicas a palabras de joven del Partido Comunista contra Abelardo de la Espriella: “Es inaceptable”

Viviana Marín Carmona afirmó que la organización no dará “un solo paso hacia atrás” y acusó a la derecha de estigmatizar a los jóvenes comunistas como una “plaga”

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Hernán Cadavid, Vicky Dávila y Lucas Arnau se pronunciaron por comentarios de joven de izquierda sobre el futuro gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @hernancadavidma/X - @VickyDavilaH/X - @LucasArnau/X
Hernán Cadavid, Vicky Dávila y Lucas Arnau se pronunciaron por comentarios de joven de izquierda sobre el futuro gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @hernancadavidma/X - @VickyDavilaH/X - @LucasArnau/X

La secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), Viviana Marín Carmona, lanzó un mensaje desafiante dirigido al gobierno que encabezará el presidente electo Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

La dirigente calificó la coyuntura política como un escenario de confrontación directa entre sectores juveniles de izquierda y la administración que llega.

Durante una asamblea de militantes, Marín Carmona afirmó que la tarea del movimiento será “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

Aseguró que la derecha los percibe como “una plaga”, frase que la líder adoptó: “Sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”.

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Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

El mensaje de Marín Carmona incluyó un llamado a la movilización permanente: “No nos vamos a mover un solo paso, camaradas, un solo momento, un solo paso hacia atrás, porque aquí lo que hay es pelea y lucha, camaradas. Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie”.

La líder resaltó que la rendición equivale a traición y consideró que abandonar la lucha indica falta de conciencia. “Rendirse es traición, cansancio es falta de conciencia, camaradas”, afirmó.

La intervención de la dirigente comunista llegó días después de la proclamación oficial del nuevo mandatario. El discurso, enfatizó la determinación de la organización: “Vamos a vencer porque aquí nadie nos ha derrotado y seguimos firmes”.

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Tras lo anterior, el partido Centro Democrático elevó su voz de rechazo frente a expresiones provenientes de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), luego de que se conocieran declaraciones que instan a “hacer invivible este país”.

El partido, por medio de su cuenta de X, afirmó que considerar como objetivo político esa consigna resulta “inaceptable y antagónico a la convivencia que Colombia necesita”. La organización insistió en que “la democracia no puede construirse sobre la intimidación, el odio o la desestabilización”.

Centro Democrático rechazó consignas de la Juco y pidió respeto a la democracia - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático rechazó consignas de la Juco y pidió respeto a la democracia - crédito @CeDemocratico/X

En el mismo mensaje, el partido político subrayó que el ejercicio de la oposición es un derecho fundamental, pero solo debe desarrollarse “siempre en el marco del respeto a la voluntad popular y al Estado de Derecho”.

El Centro Democrático instó a las autoridades a “permanecer vigilantes ante cualquier discurso que incite a la polarización o pueda derivar en actos de violencia”.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, se sumó a las críticas, difundiendo en redes sociales su preocupación por el impacto de los discursos de confrontación. Citó la frase: “Hacer invivible este país”, y cuestionó el efecto del “odio de la izquierda con los jóvenes”.

El dirigente señaló que “sin violencia y amenazas no son nada”, en relación con los mensajes transmitidos por portavoces juveniles del sector comunista.

Hernán Cadavid alertó sobre el impacto de discursos de confrontación y criticó a la izquierda - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid alertó sobre el impacto de discursos de confrontación y criticó a la izquierda - crédito @hernancadavidma/X

El debate se amplió tras la viralización de otra declaración polémica atribuida a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien también citó la frase: “Decirle a la derecha, pues sí, hp, somos una plaga”.

El episodio ha intensificado las discusiones sobre los límites de las protestas, el lenguaje en el debate público y la responsabilidad de los líderes políticos y sociales.

Vicky Dávila citó frase de joven de izquierda sobre el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila citó frase de joven de izquierda sobre el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @VickyDavilaH/X

Por último, el cantante colombiano Lucas Arnau compartió en su cuenta oficial de X un fuerte mensaje dirigido a quienes, según él, representan el saldo negativo del último periodo presidencial.

“Este es el legado del gobierno saliente, gente destapada que no quiere a Colombia”, escribió el artista, señalando que existe un sector de la población que actúa “sin escrúpulos y maleducada”.

Lucas Arnau arremetió contra el legado del gobierno saliente y criticó la división social - crédito @LucasArnau/X
Lucas Arnau arremetió contra el legado del gobierno saliente y criticó la división social - crédito @LucasArnau/X

Arnau cuestionó los intereses de quienes promueven la confrontación. “Se la juega, pero no por la vida, sino por el caos y la destrucción de la sociedad”, manifestó en su publicación. El músico cerró su comentario preguntando: “¿Esta quién se cree o qué?”, acompañado de emoticones que mostraron su molestia.

Las palabras del intérprete reflejaron la tensión y polarización existentes en el país tras la transición gubernamental de un gobierno de izquierda a derecha, así como el debate sobre el rol de la ciudadanía en la construcción democrática.

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