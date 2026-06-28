Colombia

Ambulancias en Cali no pueden usar las sirenas si no llevan un paciente en estado crítico

Según la Secretaría de Movilidad de la ciudad, los agentes de tránsito pueden inspeccionar los vehículos en cualquier momento

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Ambulancia blanca con luces rojas y azules encendidas circulando en una calle mojada de Cali, con coches, edificios y palmeras a los lados.
Aproximadamente el 85% de las ambulancias en Cali pertenecen a empresas privadas contratadas por EPS y clínicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regulaciones para el uso de sirenas y luces de emergencia en ambulancias en Cali han cobrado nueva relevancia tras varios incidentes recientes, como el volcamiento de un vehículo en el centro y la inmovilización de otro por irregularidades en las placas y la licencia del conductor.

Según la Secretaría de Movilidad, solo se permite activar estos dispositivos cuando la ambulancia transporta un paciente, en cumplimiento de la Resolución 2635 de 2023.

El funcionario Jhon Frank Posada, gestor operativo de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, detalló a El País que la normativa es clara: las sirenas y luces únicamente pueden usarse si hay un paciente dentro del vehículo. Esta directriz busca evitar abusos y garantizar que los recursos de emergencia se utilicen solo en situaciones verdaderamente urgentes.

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Las autoridades han puesto en marcha controles más rigurosos. Los agentes de tránsito están autorizados para detener cualquier ambulancia que circule con las sirenas activadas y verificar de inmediato si se está atendiendo una emergencia real. Si se confirma que el vehículo lleva un paciente, puede continuar su trayecto sin inconvenientes hasta llegar al centro asistencial.

Las ambulancias en Cali solo pueden activar sirenas y luces al transportar un paciente, según la Resolución 2635 de 2023 - crédito @MovilidadCali / X
Las ambulancias en Cali solo pueden activar sirenas y luces al transportar un paciente, según la Resolución 2635 de 2023 - crédito @MovilidadCali / X

En el caso de detectar irregularidades durante la revisión, los procedimientos continúan luego de la entrega del paciente en el hospital. Los controles posteriores incluyen la revisión de placas, la verificación del destino de la ambulancia y, en ocasiones, el acompañamiento hasta el centro de salud para garantizar que no haya evasión de responsabilidad.

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Control y supervisión de las ambulancias en Cali

La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, realiza operativos constantes para supervisar el parque automotor de ambulancias. Estos operativos abarcan desde la revisión de la licencia del conductor hasta el estado técnico y mecánico del vehículo, asegurando que toda la documentación esté en regla y los sistemas de emergencia funcionen adecuadamente.

Entre 2025 y el primer semestre de 2026, las autoridades impusieron 1.354 comparendos a ambulancias en la ciudad por distintas infracciones, según datos de la Secretaría de Movilidad. Estas cifras reflejan la intensidad de los controles y la cantidad de vehículos que no cumplen con la normativa vigente.

Los operativos incluyen la evaluación de los extintores, la vigencia de los permisos y el correcto uso de las luces y sirenas. Posada subrayó que todo parte del cumplimiento del artículo 131 de la Ley 769, que regula los requisitos para la operación de vehículos de emergencia en Colombia.

Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la Secretaría de Movilidad impuso 1.354 comparendos a ambulancias por diferentes infracciones - crédito @MovilidadCali / X
Entre 2025 y el primer semestre de 2026, la Secretaría de Movilidad impuso 1.354 comparendos a ambulancias por diferentes infracciones - crédito @MovilidadCali / X

El objetivo de estos controles no solo es sancionar a quienes incumplen la ley, sino también proteger la vida de los pacientes y de los demás actores viales. El funcionario advirtió sobre las maniobras peligrosas que algunas ambulancias realizan al intentar ganar tiempo, lo que ha generado preocupación en la Secretaría de Movilidad por el aumento del riesgo para la ciudadanía.

Normas para el uso de sirenas y luces

La normativa establece que está prohibido utilizar sirenas y luces de emergencia salvo en el traslado efectivo de pacientes. No se permite activar estos dispositivos cuando la ambulancia se dirige a recoger a una persona o si el paciente no requiere traslado urgente. En tales casos, solo se pueden emplear las balizas y luces sin exceder los límites de velocidad ni activar alertas sonoras.

Las autoridades han reforzado estas pautas para prevenir el uso indebido de los dispositivos y sancionar a los vehículos sorprendidos en maniobras irregulares.

Los agentes de tránsito están autorizados para detener ambulancias y verificar que efectivamente estén atendiendo una emergencia real - crédito @MovilidadCali / X
Los agentes de tránsito están autorizados para detener ambulancias y verificar que efectivamente estén atendiendo una emergencia real - crédito @MovilidadCali / X

En caso de duda, los agentes preguntan por el centro asistencial de destino y, si es necesario, acompañan el trayecto hasta la entrega del paciente. Luego, si persisten las sospechas de irregularidades, continúan con la inspección de los documentos y el estado del vehículo.

Características y operación del sistema de ambulancias en Cali

Actualmente, en Cali operan cerca de 394 ambulancias, una cifra que varía según el ingreso y salida de vehículos del sistema. De acuerdo con el secretario de Salud, Germán Escobar, aproximadamente el 85% de las ambulancias pertenecen a empresas privadas contratadas por EPS, clínicas y empresas de atención domiciliaria, mientras que el resto forma parte de la red pública administrada por la ESE Centro.

Las ambulancias públicas están coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), lo que permite georreferenciar los vehículos y optimizar la respuesta ante emergencias. Esta organización facilita el control y la asignación eficiente de los recursos de atención prehospitalaria, minimizando los tiempos de respuesta y garantizando una mejor cobertura para la población.

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Ambulancias CaliLuces y sirena de emergenciaPaciente en estado críticoAtención de emergenciasColombia-Noticias

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