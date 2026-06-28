Caen 3 miembros de los Espartanos, vinculados al homicidio de un colombo-canadiense y secuestro en el Quindío

La inteligencia militar vinculó a los detenidos con la muerte de un ciudadano colombo-canadiense - crédito Armada

Tres presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Espartanos fueron privados de la libertad de manera preventiva, tras un operativo conjunto en el barrio Palo Seco, comuna 3 del Distrito Especial de Buenaventura.

La acción fue posible gracias a la coordinación entre la Armada de Colombia y la Policía Nacional, quienes ejecutaron una orden judicial contra los implicados.

Los sujetos capturados enfrentan cargos por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo, uso de menores de edad en la comisión de delitos y concierto para delinquir agravado.

La operación fue liderada por tropas del GAULA Militar Buenaventura y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), quienes lograron ubicar a los sospechosos en la zona urbana de Buenaventura.

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Las órdenes de captura incluyen presuntos delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado - crédito Armada

Así como lo explicó el mayor de Infantería de Marina Diego Santamaria, comandante del gaula militar Buenaventura. :“La Armada de Colombia, a través del Gaula Militar Buenaventura, desarrolló una operación coordinada con la Seccional de Investigación Criminal del Quindío de nuestra Policía Nacional, en el barrio Palo Seco de la comuna número tres de Buenaventura, donde se logró la captura por orden judicial de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Espartanos, quienes eran requeridos por la justicia por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, uso de menores de edad en la comisión de delitos y concierto para delinquir agravado”.

Según fuentes de inteligencia militar, los detenidos pertenecerían a la estructura criminal Espartanos, señalada de operar en el Distrito Especial de Buenaventura y de estar involucrada en delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de la región.

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El oficial agregó: " De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos estarían vinculados con graves hechos delictivos, entre ellos el homicidio de un ciudadano colombo canadiense y el secuestro de su pareja sentimental en el departamento del Quindío".

La captura de estos individuos forma parte de la respuesta estatal frente a la actividad de organizaciones delictivas en el Pacífico colombiano. Tras su detención, los procesados quedaron a disposición de la autoridad competente y, tras las audiencias preliminares, recibieron medida de aseguramiento intramural.

La Armada de Colombia capturó en Buenaventura a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial Espartanos - crédito Armada

De acuerdo con lo informado, la Armada de Colombia reiteró su propósito de fortalecer las operaciones conjuntas y coordinadas para limitar la capacidad operativa de los grupos armados ilegales. Estas acciones buscan proteger a la población y garantizar la convivencia en el Valle del Cauca y zonas aledañas.

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“Con esta operación, la Fuerza Pública ratifica su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra quienes amenazan la seguridad de los colombianos, llevando ante la justicia a los responsables de hechos que generan violencia y afectan la tranquilidad de la comunidad de esta región del país”, informó el mayor de Infantería de Marina Diego Santamaria.

La detención de los presuntos miembros de “Espartanos” responde a la estrategia institucional de perseguir las estructuras responsables de delitos de alto impacto en Buenaventura y otras partes del país. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo interinstitucional como herramientas clave para frenar la expansión de estos grupos.

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Cinco integrantes de Los Espartanos fueron capturados en Buenaventura

La ofensiva de las autoridades en el Distrito Especial de Buenaventura concluyó con la aprehensión de cinco presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Espartanos.

La Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General coordinaron acciones para desarticular el Grupo Delincuencial Organizado Los Espartanos - crédito Armada

La operación fue el resultado de una coordinación entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desplegando un dispositivo conjunto en distintos sectores de la ciudad.

Entre los capturados figura alias Vitricio, señalado como uno de los mandos intermedios de la organización. De acuerdo con los informes oficiales, esta persona enfrentaba requerimientos judiciales por delitos como secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, homicidio y hurto agravado.

El operativo que permitió su captura se desarrolló en el barrio Alberto Lleras Camargo, donde el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutaron un allanamiento planificado.

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Las acciones de las autoridades no se limitaron a una sola zona. En una segunda fase, las fuerzas del Gaula Militar Buenaventura y la Sijín intervinieron en el barrio Cristóbal Colón. Allí, tras ingresar a dos viviendas, detuvieron a tres hombres y una mujer que también estarían vinculados a la misma red delictiva.

De acuerdo con inteligencia militar, los capturados presuntamente empleaban armas incautadas en los allanamientos para intimidar a la población civil y ejecutar extorsiones, así como homicidios selectivos en la región. El material decomisado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, que avanzan en los procedimientos legales respectivos.

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