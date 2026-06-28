Capturan a hombre de 53 años que agredió a su pareja con una piedra en el barrio Girardot de Bucaramanga

La víctima denunció amenazas y agresiones físicas, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer resultó herida en un nuevo caso de violencia intrafamiliar en Bucaramanga (Santander) luego de que su compañero sentimental la agrediera física y verbalmente. Incluso, llegó a lanzarle una piedra en la cabeza ocasionándole heridas de consideración, por lo que la comunidad pide justicia.

El caso ocurrió en la calle 27 con carrera 2 del barrio Girardot, donde la víctima salió a la vía pública para pedir ayuda en medio de la agresión. Según su relato, durante una discusión el hombre le lanzó una piedra, le causó una lesión en la cabeza, por lo que decidió alzar la voz.

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Tras el hecho, la Policía capturó en flagrancia a un hombre de 53 años en el mismo lugar en el que ocurrieron los hechos y lo puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El criminal quedó en manos de las autoridades y espera la decisión del juez sobre su futuro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de que los agentes de la Policía llegaron al lugar, la víctima señaló a su compañero sentimental como responsable de la agresión y les expresó su intención de presentar una denuncia penal, por lo que el hombre de 53 años debe responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia intrafamiliar.

El ente judicial no solo se encargará de presentar el material probatorio ante un juez de control de garantías, sino que ese despacho definirá su situación judicial, por lo que la comunidad pide que sea enviado a prisión para evitar represalias en contra de la denunciante.

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Autoridades reiteran el llamado a no pasar por alto ningún ataque contra la mujer

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se refirió a la respuesta institucional tras el caso.

“La reacción inmediata de nuestros policías permitió atender el llamado de auxilio de la víctima y evitar que la agresión continuara. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de las mujeres y con la atención oportuna de todos los casos de violencia intrafamiliar, porque ninguna manifestación de violencia puede ser tolerada”, dijo el oficial que fue citado por el medio local Vanguardia.

Ante la gravedad del caso, las autoridades pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier acto de violencia intrafamiliar a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 3143587212. También insistieron en que una denuncia oportuna puede ayudar a proteger a las víctimas y a prevenir nuevas agresiones.

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El sujeto agredió a sus seres queridos en repetidas oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre agredió a su esposa y su hijo con un machete

La Policía Nacional capturó en Magangué (Bolívar) a un hombre señalado de herir con un machete a su hijo y de agredir a su pareja dentro de una vivienda del barrio Maracaná, en un caso de violencia intrafamiliar que, según el reporte oficial, terminó después de que el adolescente de 17 años pidiera ayuda a los agentes.

El joven lesionado sufrió una herida en un brazo, por lo que él y su madre fueron trasladados hasta el Hospital La Divina Misericordia, mientras el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de las audiencias.

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Las autoridades trabajan para evitar que más casos de violencia intrafamiliar se sigan presentando en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso ocurrió el 25 de junio de 2026 en la casa que compartía la familia y la discusión escaló hasta que se presentó una presunta agresión con un arma cortopunzante tipo machete contra uno de los hijos del señalado agresor. Incluso, la compañera sentimental del hombre también resultó afectada cuando reaccionó ante el ataque.

En el momento en el que los policías llegaron a la residencia, encontraron a una mujer y a dos jóvenes que salían rápidamente del inmueble, al parecer con la intención de dirigirse a un centro asistencial. Uno de ellos presentaba la lesión en el brazo que, según las primeras informaciones de las autoridades, habría sido causada por su propio padre durante la discusión.

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