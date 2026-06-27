La multinacional chilena Cencosud confirmó la compra total de Makro en Colombia por USD 158 millones: así fue el negocio

Cencosud confirmó la compra del 100% de Makro en Colombia por USD 158 millones y entrará al negocio mayorista - crédito Rodrigo Garrido/Reuters/Makro Colombia

La multinacional chilena Cencosud confirmó la compra del 100% de Makro en Colombia por USD 158 millones, una operación que le permite entrar de lleno al negocio mayorista, sumar 21 tiendas en 16 ciudades y escalar al Top 10 del comercio del país si se combinan las ventas que ambas compañías reportaron en 2024.

Con esos datos, la chilena pasaría a sumar ingresos por $5,97 billones, resultado de agregar los $4,21 billones de Cencosud y los $1,76 billones de Makro. El mismo cálculo ubica a las empresas unidas con activos por más de $7,53 billones y un patrimonio superior a $4,54 billones.

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La adquisición fue realizada a través de su filial Cencosud Internacional SpA y será financiada totalmente con recursos propios, sin créditos bancarios ni financiamiento externo, según informó la compañía.

El cierre todavía depende de las condiciones habituales para este tipo de negocios, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La adquisición de Makro le suma a Cencosud 21 tiendas en 16 ciudades de Colombia y la acerca al Top 10 del comercio del país - crédito Cencosud

Makro opera en Colombia desde hace más de 25 años y tiene una red de 21 establecimientos en 16 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Su modelo se concentra en ventas al por mayor para clientes profesionales, comerciantes, restaurantes, hoteles y emprendedores.

La empresa busca ampliar su cobertura comercial y abrir sinergias operacionales, logísticas y comerciales con una infraestructura ya instalada.

La transacción también modifica el perfil de la compañía en el mercado local después de 14 años de presencia en el país. Con la incorporación de Makro, el grupo chileno gana escala en un segmento distinto al de sus marcas tradicionales y añade una plataforma enfocada en abastecimiento a gran escala.

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Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia, afirmó: “La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”.

Makro opera en Colombia desde hace más de 25 años y concentra su modelo en ventas al por mayor para comerciantes, restaurantes, hoteles y emprendedores - crédito Makro Colombia

Por su parte, Camilo Herrera, experto y fundador de la firma Raddar, explicó, en declaraciones a Portafolio, que Makro “es una de las firmas de retail más antiguas de Colombia” y recordó que llegó en 1995 con su primera tienda al sur de Bogotá.

También señaló que su foco histórico estuvo en tenderos y restaurantes a través del formato mayorista, aunque en los últimos años migró parte de su operación hacia el consumidor final.

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Sobre el impacto de la compra, Herrera sostuvo: “Esto muestra que el grupo chileno quiere y ve unas alternativas importantes en el mercado colombiano que la van a permitir complementar su oferta y su estructura de mercado. Eso hace que el grupo Cencosud cambie su perfil en Colombia”.

La adquisición de Makro en Colombia no aparece como un hecho aislado. La operación se integra a una secuencia de inversiones recientes de Cencosud en América Latina para consolidar su portafolio en varios segmentos.

A comienzos de junio, la compañía anunció la compra indirecta del 51% del centro comercial Plaza Central en Bogotá, en una operación pactada con Pei por $459.000 millones, equivalentes a USD 124,5 millones. Pei conservará el 49% del activo como socio estratégico.

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En Brasil, el grupo acordó la compra de la cadena St. Marche, con 32 tiendas en São Paulo. Ese negocio también sigue bajo revisión de las autoridades de competencia del país y fue suscrito entre Cencosud Brasil Comercial y Hortus Comércio de Alimentos, matriz de la cadena.

La operación permite a Cencosud incorporar por primera vez el formato mayorista en Colombia y buscar sinergias operacionales, logísticas y comerciales - crédito Rodrigo Garrido/Reuters

La empresa además lanzó Don Salva, una cadena de descuento cuyo primer local abrió en Santiago de Chile. Ese formato apunta al segmento de compras de bajo costo y forma parte del plan de expansión que contempla nuevas aperturas en la capital chilena y otras ciudades.

Cencosud recordó, además, que en 2025 adquirió las operaciones de Makro en Argentina y que ya opera Giga en Brasil. Con la incorporación de la red colombiana, sigue ampliando su plataforma regional en el formato Cash & Carry y refuerza una apuesta dirigida a negocios, comerciantes y emprendedores.

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La historia de la compañía en Colombia ya había tenido un punto de inflexión en octubre de 2012, cuando compró Carrefour por cerca de USD 2.600 millones.

Esa transacción le permitió incorporar más de 90 tiendas y entrar al negocio de supermercados con una red consolidada, aunque después enfrentó el reto de integrar la operación, redefinir marcas y diferenciarse en un mercado cada vez más competido.