Colombia

Iván López quedó atrapado tras terremotos en Venezuela y no pudo contener las lágrimas: “Es un país que ahora nos necesita”

El actor colombiano pidió apoyo inmediato para los afectados por los recientes sismos y resaltó la importancia de coordinar esfuerzos entre países y organizaciones humanitarias

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Iván López pidió unión global para asistir a Venezuela tras el impacto de dos terremotos que sacudieron el país vecino - crédito ivanlopezoficial/Instagram

El actor colombiano Iván López difundió un video en su cuenta oficial de Instagram donde pidió solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron al país, dejando hasta el momento, 920 fallecidos, más de 4.300 heridos y más de 50.000 desaparecidos, crisis que tiene a todos los países y organizaciones sociales con los ojos puestos en el vecino país.

Desde Venezuela, Iván López relató su experiencia personal durante el temblor y remarcó: “Es un país que ahora nos necesita a todos”.

La publicación del actor se produjo luego de que dos terremotos impactaran el territorio venezolano, con daños significativos en ciudades como La Guaira y Caracas.

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Nos agarró el temblor en el aeropuerto de Margarita, igual que muchos, no sabíamos la magnitud de la situación”, expresó López en su mensaje, en el que también mencionó la angustia vivida junto a su esposa y su hija.

Iván López se pronunció desde Venezuela tras terremotos - crédito ivanlopezoficial/Instagram
Iván López se pronunció desde Venezuela tras terremotos - crédito ivanlopezoficial/Instagram

Iván López, conocido por su reciente trabajo en la obra Burundanga del Teatro Nacional y varias telenovelas en Colombia, destacó que lleva cinco años residiendo en Venezuela junto a su familia.

En su testimonio, subrayó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar la emergencia. “Se está necesitando agua, alimentos, frazadas, guantes, cascos, gafas, botas, para poder ayudar a rescatar tantas personas que están debajo de los escombros”, enumeró el actor.

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A través de su cuenta de Instagram, López ofreció vías concretas para colaborar. Sugirió donar a través de cuentas coordinadas por figuras como Johana Morales y organizaciones como la Cruz Roja en Colombia y Venezuela. Mencionó que otras personas, entre ellas Santi Pérez Vivas y Georgina Ríos, también activaron sus redes para canalizar ayuda humanitaria. “Hay muchas maneras de hacerlo. Espero lo hagan”, insistió el artista.

Además de compartir su vivencia directa, López utilizó su plataforma para difundir información relevante sobre recursos, centros de acopio y necesidades urgentes. “En mis historias he tratado de dejar la puerta abierta para publicar la mayor cantidad de información con respecto a este particular en el país”, declaró.

Iván López habló de su experiencia tras terremotos en Venezuela - crédito ivanlopezoficial/Instagram
Iván López habló de su experiencia tras terremotos en Venezuela - crédito ivanlopezoficial/Instagram

El actor hizo hincapié en la dimensión humana de la tragedia. “Somos seres humanos, no solo nacionalidades. Somos seres vivos que necesitamos ayuda muchas veces, aunque nadie lo diga o levante la mano”, reflexionó López ante sus seguidores.

La petición de apoyo incluyó a personas de diversas nacionalidades, enfatizando la importancia de la unidad ante la adversidad.

El llamado recibió rápida repercusión en redes sociales. El impacto de los sismos sobre La Guaira y Caracas generó una ola de solidaridad, con la activación de campañas para reunir insumos básicos y equipos para los cuerpos de rescate. “Hay muchos lugares afectados, entre ellos La Guaira y Caracas y otros tantos”, indicó López.

El actor agradeció a quienes visualizan y comparten el video, señalando: “Les agradezco a todos ustedes que ven este video y se tomaron el tiempo de verlo, que por favor le ayuden a la gente”. Además, insistió en la urgencia de la situación, refiriéndose a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros y a quienes lograron sobrevivir al desastre.

El gobierno de Venezuela desplegó a Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, y suspendió el servicio de gas en varios edificios por riesgo estructural - crédito @iamGermania/X

Durante la grabación, el actor Iván López manifestó que su motivación principal era sumar esfuerzos para atender la emergencia. “Este es un momento para ayudar a Venezuela, así que por favor, ayúdenle, ayudémosle a este país”, puntualizó antes de despedirse.

El pedido de López coincidió con la movilización de organizaciones como la Cruz Roja, que coordina la entrega de suministros y el apoyo logístico en las zonas más afectadas. Diversos colectivos y ciudadanos organizaron centros de acopio en Caracas, La Guaira y otras regiones para facilitar la distribución de donaciones.

La publicación del actor colombiano se sumó a otras iniciativas de difusión y concienciación que buscan mitigar el impacto de los recientes desastres naturales en Venezuela. “Muchas gracias y espero no incomodarlos. Hasta luego”, concluyó López en su mensaje final, donde pidió a connacionales y personas de otros países apoyar la crisis que hoy enfrenta el vecino país.

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