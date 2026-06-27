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Caso Natalia Villalba: Las dos horas clave y la ruta de escape del sospechoso británico

Las autoridades siguen la pista de un teléfono perdido mientras reconstruyen las últimas rutas del sospechoso británico para esclarecer los hechos

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La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación por el feminicidio en Bogotá apunta a que Natalia Villalba Angarita pasó sus últimas dos horas con el principal sospechoso en un apartamento del edificio Morph, en El Chicó, antes de que él huyera y fuera detenido en Quito.

Según Semana, los investigadores ubicaron al británico Matthew Ashley Foster-Smith dentro del apartamento donde apareció muerta Villalba Angarita entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. del 18 de junio.

Con base en registros de seguridad divulgados por el noticiero Noticias Caracol, se señala que, en cambio, el sospechoso ingresó el 17 de junio y salió al día siguiente.

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El cuerpo de Villalba Angarita de 36 años apareció el lunes 22 de junio en el apartamento 702 del edificio Morph, en el norte de Bogotá.

La captura del sospechoso se conoció el viernes 26 de junio, cuando las autoridades lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Quito, en Ecuador.

La ventana de dos horas que sigue la Fiscalía

Cámaras de seguridad y minutas del edificio registraron la entrada y la salida del británico con una diferencia de dos horas.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

Ese registro llevó a los investigadores a concentrar la reconstrucción del caso en ese lapso dentro del apartamento. Según los informes forenses, el sospechoso estuvo con Villalba Angarita antes de su muerte.

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Al citar registros de seguridad divulgados por Noticias Caracol, señaló que Foster-Smith ingresó el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente, incluso con sábanas hacia la zona de lavandería.

Sobre la estancia en el inmueble, Semana sostuvo que Villalba Angarita alquiló el apartamento por una plataforma virtual entre el 13 y el 22 de junio.

A partir del testimonio de su madre, indicó que la víctima usaba ese espacio por razones laborales mientras buscaba una vivienda permanente. Claudia Villalba dijo, en el pódcast Conducta Delictiva, que su hija esperaba concretar un trabajo con extranjeros. “Ella sí me dijo hace días que tenía un contrato con unos ‘gringos’, que, de pronto, iba a hacer un contrato con unos ‘gringos’. Me decía: ‘¡Ay, ojalá le saliera ese proyecto!’”.

Las pruebas y hallazgos dentro del apartamento

La escena que dio inicio a la investigación apareció cuando personal de limpieza entró al inmueble para hacer sus labores.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras la captura de Foster, el británico señalado de asesinar a Natalia Villalba - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras la captura de Foster, el británico señalado de asesinar a Natalia Villalba - crédito @CarlosFGalan/X

Dentro de la ducha había una maleta gris y la regadera seguía abierta; al revisarla, las autoridades encontraron el cadáver con signos de violencia. El cuerpo permaneció dentro de una maleta bajo la ducha durante cinco días.

Esa publicación señaló que los investigadores creen que dejar el agua corriendo buscaba retrasar la descomposición y ganar tiempo para escapar. Entre los elementos que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recuperó en el apartamento figuran pruebas materiales que respaldaron la orden de captura.

El Tiempo añadió que en la escena aparecieron 2 pasaportes de la víctima y su computador personal. El teléfono celular de Villalba Angarita sigue sin aparecer.

Los investigadores consideran esa ausencia una pieza, mientras que, según el diario, el aparato permite reconstruir las últimas comunicaciones con el hoy detenido.

La fuga a Ecuador y la captura del sospechoso

La investigación avanzó después de que el CTI de la Fiscalía obtuviera una orden de captura y la compartiera con Interpol.

Esa gestión activó una circular roja y amplió la búsqueda fuera de Colombia. Semana señaló que Foster huyó del país por la frontera con Ecuador, la misma vía por la que había ingresado.

La detención en Quito se logró con apoyo de la Fiscalía, Interpol de la Policía de Ecuador y autoridades de Dorset, en el Reino Unido.

La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X
La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la captura. Ese diario también indicó que las autoridades detectaron posibles inconsistencias en la identificación del sospechoso, un punto que la madre de la víctima vinculó con la existencia de dos identidades. “Mi abogado le preguntó y le dijo ella que si era el británico, que él tenía dos identidades, que la original era la de la licencia de conducción”, afirmó Claudia Villalba en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Las autoridades británicas, citadas por Semana, habían pedido la información para localizarlo antes de este caso. “Solicitamos la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a localizarlo; tenemos un gran interés en encontrar a Matthew Foster-Smith y ponerlo a disposición judicial para que afronte el proceso legal correspondiente, así como para brindar tranquilidad a las víctimas de sus presuntas actividades de acoso”.

La Fiscalía busca que el detenido quede a disposición de la justicia colombiana por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, según Semana. El traslado desde Ecuador forma parte de la fase abierta tras su ubicación y captura.

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