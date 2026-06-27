Abelardo De La Espriella llegaría al Congreso con mayorías iniciales para impulsar sus reformas desde el arranque del gobierno

Los primeros 100 días del mandato de el presidente electo Abelardo de la Espriella serán decisivos para tramitar el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas de seguridad, salud y justicia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo Abelardo De La Espriella llegaría al Congreso con mayorías iniciales para tramitar sus reformas desde el arranque de su mandato, una ventaja que será decisiva en los primeros 100 días y en el primer año de gobierno, cuando deberán discutirse el Plan Nacional de Desarrollo, proyectos de seguridad, salud, justicia y una eventual ley de financiamiento o reforma tributaria.

Las cuentas preliminares muestran que en el Senado la base de apoyo podría comenzar con 17 miembros del Centro Democrático y seis de Cambio Radical, que hicieron una coalición con Alma. A ese bloque se sumarían 11 senadores del Partido Conservador, 13 del Partido Liberal y cuatro de Salvación Nacional.

PUBLICIDAD

Entre tanto, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el encargado de convertir esa ventaja potencial en gobernabilidad efectiva mediante diálogo y concertación con las bancadas.

El Congreso iniciará labores el 20 de julio y, para el nuevo gobierno, ese periodo será el más sensible para asegurar el trámite de sus principales iniciativas.

Rodrigo Lara asumirá en el Ministerio del Interior la tarea de convertir la ventaja potencial en gobernabilidad efectiva mediante acuerdos con las bancadas - crédito Europa Press

Entre los proyectos que ya aparecen como prioritarios figuran el Plan Nacional de Desarrollo, que define la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos cuatro años, y reformas en seguridad, salud y justicia.

También se menciona la posibilidad de impulsar ajustes a las finanzas públicas a través de una ley de financiamiento o de una reforma tributaria.

Así mismo, el Partido de la U aún no ha anunciado su postura. La expectativa es que pueda declararse de gobierno o en independencia para respaldar los proyectos que considere beneficiosos para el país.

PUBLICIDAD

El senador electo del Partido Liberal Héctor Olimpo sostuvo que el éxito dependerá de una negociación temprana con las colectividades dispuestas a respaldar al Ejecutivo.

“Toca arrancar bien, que el presidente se siente rápidamente con los partidos que estén dispuestos a construir la gobernabilidad. En el caso del Partido Liberal, la disposición está desde la campaña”, indicó Olimpo en declaraciones a Semana.

En el Senado, la base de apoyo del gobierno incluiría al Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Salvación Nacional - crédito Colprensa

La oposición en el Senado estaría integrada por los 25 senadores del Pacto Histórico, las 11 curules de la Alianza Verde y los dos senadores del Mais.

Iván Cepeda ya aceptó su escaño, que le corresponde por el Estatuto de Oposición, mientras los cinco senadores de la coalición Ahora Colombia siguen definiendo si actuarán como oposición o en independencia.

PUBLICIDAD

En cuanto a la Cámara de Representantes, la oposición sería encabezada por Aida Quilcué, que asumirá una curul por el Estatuto de la Oposición.

A ese bloque se sumarían los 39 congresistas del Pacto Histórico, nueve de la Alianza Verde, dos curules del Consejo Comunitario El Naranjo y una del Movimiento Unidad en Minga.

También falta conocer la posición de las 16 curules especiales de paz, que por lo general están inclinadas a la izquierda. Aún no se define la decisión de los tres congresistas de ASI ni la del Nuevo Liberalismo, que cuenta con dos curules en la Cámara.

PUBLICIDAD

Del lado de quienes respaldarían las reformas del presidente electo aparecen 30 curules del Centro Democrático, 29 del Partido Liberal, 20 del Partido Conservador, 10 de Cambio Radical, 2 de Creemos y una de Salvación Nacional. Esa suma configura el núcleo de apoyo más amplio del nuevo gobierno en la corporación.

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, planteó que esa correlación ya ofrece una mayoría política de hecho. “Creo que el presidente ya tiene las mayorías de manera informal porque, tanto en Cámara como en Senado, la mayoría es de centroderecha, entonces, si los sumamos, lograría esa mayoría”, dijo a Semana.

PUBLICIDAD

La mayoría de De La Espriella en Cámara y Senado dependerá de formalizar alianzas políticas y sumar curules aún sin definición, como las de paz, ASI y Nuevo Liberalismo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Todavía resta establecer la postura de las dos curules del Partido Demócrata Colombiano, que avaló a Miguel Uribe Londoño, y las dos de Colombia Renaciente. Aunque ambos partidos representan a las negritudes, estos estarían más cercanos a las ideas del gobierno entrante.

De la Espriella parte con una posibilidad real de mayoría en ambas cámaras, pero esa ventaja depende de que el Ejecutivo formalice acuerdos políticos desde el comienzo y convierta afinidades ideológicas en votos estables para aprobar su agenda legislativa.

Esto quiere decir que los primeros 100 días del mandato serán el periodo clave para cerrar esas alianzas y comenzar a tramitar las reformas que el presidente electo necesita para ejecutar su plan de gobierno y cumplirle a su electorado.

PUBLICIDAD