Daniel Quintero pidió a los médicos sumarse a la ayuda humanitaria por terremotos en Venezuela: “Hoy un pueblo necesita ese talento”

Daniel Quintero: asistencia directa a Venezuela ante colapso hospitalario tras los terremotos - crédito @QuinteroCalle/X

La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia activó este viernes 26 de junio de 2026, una operación de emergencia para asistir a Venezuela tras los daños causados por el doble terremoto que impactó al país vecino el miércoles 24 de junio.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, anunció en un mensaje público que la entidad sanitaria, con respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), articula el envío inmediato de personal médico hacia territorio venezolano.

El objetivo central de la iniciativa, denominada Todos con Venezuela, es reforzar la atención hospitalaria en ciudades donde, según Quintero, “hay médicos venezolanos que están haciendo turnos de más de 30 horas sin dormir”.

PUBLICIDAD

La emergencia en Venezuela ha puesto al límite la capacidad de los centros de salud, forzando a profesionales locales a jornadas extenuantes. “Necesitamos personal médico para rotación, relevo inmediato”, subrayó Quintero en su declaración, y alertó sobre la urgencia de sumar “pediatras, especialistas en trauma y personal de enfermería” a los equipos desplazados.

Daniel Quintero coordinó envío de médicos colombianos para socorrer a Venezuela tras el doble terremoto - crédito @QuinteroCalle/X

La plataforma Taab ya reunió más de 60 profesionales dispuestos a cruzar la frontera, mientras la Superintendencia habilitó el correo electrónico voluntariosvenezuela@supersalud.gov.co para canalizar nuevas inscripciones de quienes puedan viajar sin demora.

El contexto obliga a adaptar los operativos a condiciones adversas. Quintero advirtió que los voluntarios enfrentarán “turnos largos” y que el descanso ocurrirá “generalmente en las mismas instalaciones de los hospitales”.

PUBLICIDAD

Esta logística responde a la saturación de la infraestructura hospitalaria venezolana y a la restricción de recursos básicos, que complica el relevo del personal.

El llamado no se limita al sector médico. Quintero invitó a clínicas, prestadores de servicios de salud, empresas y ciudadanos a sumarse mediante la donación de insumos y medicamentos.

“Reportarse donando medicamentos, desde botiquines de primeros auxilios y gasas, hasta medicamentos para enfermedades crónicas, antihipertensivos, cardiacos, tiroides, diabetes y cáncer”, puntualizó. La consigna, reiterada por el exmandatario, es que “cada minuto cuenta” en una situación catalogada como crítica por los propios equipos de emergencia.

PUBLICIDAD

Emergencia en Venezuela: Daniel Quintero lideró operativo sanitario desde Colombia - crédito Colprensa

“Los médicos colombianos son reconocidos por su conocimiento, compromiso y vocación de servicio. Hoy, Venezuela necesita ese talento. ¿Es médico o especialista y quiere sumarse a esta misión humanitaria?“, puntualizó Quintero.

Terremotos en Venezuela: La Guaira, epicentro de la tragedia y las operaciones de socorro

La ciudad de La Guaira, ubicada en la costa central de Venezuela, se convirtió en el epicentro del drama tras los dos terremotos que sacudieron el país.

Este viernes 26 de junio de 2026, calles y avenidas colapsaron por la llegada masiva de personas cargadas con alimentos y herramientas, mientras los habitantes afectados suplicaban la llegada de maquinaria pesada para remover escombros y buscar sobrevivientes.

El caos en La Guaira creció con el flujo constante de vehículos y motos provenientes en su mayoría de Caracas. La ayuda humanitaria, transportada por particulares, sumó a la congestión, ya que las vías se bloqueaban a intervalos por el paso de maquinaria y las operaciones de rescate.

PUBLICIDAD

“¡Silencio total!”, exigía un rescatista del Ejército mexicano, quien, en medio del bullicio de sirenas, motores y gritos, intentaba escuchar algún sonido de vida bajo los restos.

En la Gran Caracas, el terremoto obligó a desalojar oficinas, viviendas y comercios por la caída de objetos y las oscilaciones del terreno - crédito @srahalh/X

Equipos de rescate internacionales, apoyados por máquinas y perros adiestrados, se desplegaron en diferentes sectores. El ambiente, cargado de tensión, obligaba a detener el tráfico y a pedir silencio para localizar a posibles sobrevivientes. “Somos rescatistas del Ejército mexicano; si hay alguien ahí, pegue un grito ahora”, lanzó uno de los especialistas, sin obtener respuesta.

Ante la magnitud del desastre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la militarización del estado y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, restringió el acceso a la zona. Algunos donantes decidieron regresar al no poder avanzar entre el tumulto.

PUBLICIDAD

En la comunidad de Los Corales, decenas de vecinos colaboraban con maquinaria y herramientas, reclamando la presencia de médicos y linternas para continuar la búsqueda de niños atrapados.

“La mejor ayuda que nos ha llegado hasta ahora es esta, la maquinaria”, expresó Bárbara Palacios, quien perdió a su esposo en el derrumbe. De acuerdo con datos oficiales, el doble terremoto dejado hasta el momento al menos 920 fallecidos y más de 4.300 heridos.