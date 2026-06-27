Habló británico señalado en el crimen de Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado en una maleta: “Yo no la maté”

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El diario británico The Sun publicó la versión del médico británico Matthew Foster-Smith, buscado por la Policía Nacional tras el hallazgo del cuerpo de la modelo Natalia Villalba Angarita en el interior de una maleta, dentro de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá, el 22 de junio de 2026.

Según la publicación, Foster-Smith, de 46 años, negó cualquier implicación en el crimen y afirmó que durante los hechos se encontraba viendo el partido de la selección de Inglaterra contra Croacia de la Copa del Mundo, en un bar del norte de la capital, que se transmitió el 17 de junio de 2026.

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“No fui yo. No maté a la modelo que encontraron muerta en una maleta; estaba viendo el partido de Inglaterra, en una pantalla gigante en un bar irlandés, así que no fui yo. Después del partido fui al centro comercial, anduve por ahí sin rumbo fijo, compré un helado y regresé más tarde para ver los siguientes partidos”.

Agregó, citado por el medio, que “no me fui con nadie y me acosté solo como a las 11 de la noche, hora local”.

El caso se reportó en el norte de Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

El médico, que cuenta con antecedentes penales por acoso en el Reino Unido, aseguró al diario inglés que el día del asesinato estaba en un establecimiento público “devorando una hamburguesa y tomando Coca-Cola” y compartió una fotografía que, según él, prueba su presencia en el bar en el momento que el capitán inglés Harry Kane ejecutaba un penalti.

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Además, envió imágenes con una amiga en un restaurante la noche siguiente, de acuerdo con la información publicada por el medio citado.

Sin embargo, tanto el reporte del medio como la información preliminar suministrada por las autoridades colombianas coinciden en que Foster-Smith fue visto en cámaras de seguridad llegando al apartamento el 17 de junio y saliendo al día siguiente, además de ser captado llevando sábanas a la lavandería del edificio ubicado en el barrio Chicó Norte.

La mujer fue encontrada sin vida en un apartamento del edificio Morph Chicó, en la calle 95 con carrera 21 - crédito captura de pantalla Google Maps

The Sun reveló que el sospechoso viajó a Quito, Ecuador, donde contactó al periódico para reiterar su inocencia y justificar su salida de Colombia por supuestas amenazas.

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De hecho, según la madre de la víctima de 36 años, Claudia Villalba, perdió contacto con su hija el 18 de junio, fecha posterior al partido mencionado por Foster-Smith.

No obstante, el medio argumentó en su reporte posibles inconsistencias en la coartada del extranjero, como el uso de una tarjeta de crédito pese a asegurar que solo utilizaba efectivo, y contradicciones en sus movimientos tras el hecho.

Aun así, las autoridades nacionales siguen con la investigación en cooperación con las instituciones internacionales para ubicar a Foster-Smith.

El relato de la madre de Natalia Villalba: “Iba a venir a Cúcuta a votar”

La madre de la modelo colombiana Natalia Villalba, Claudia Villalba, relató en entrevista cómo se enteró de la muerte de su hija.

En conversación con Caracol Radio, la progenitora recordó que la última vez que habló con su hija fue el miércoles 17 de junio. “Hablé con ella el miércoles y le dije que… ella quería ir a Cúcuta a votar, y yo le dije que no, que no fuera, que se quedara en Bogotá”, contó.

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La joven aceptó la sugerencia: “Entonces ella me dijo: ‘Bueno, mami, está bien’. Hablamos ahí un rato y ya, terminamos la conversación”.

La madre relató que desde el jueves 18 de junio Natalia dejó de contestar llamadas y mensajes, lo que generó preocupación en la familia. “Me enteré fue porque una hermana me llamó para decirme que había salido en las noticias eso. Yo no lo creía hasta que mi esposo me confirmó”, explicó la mujer.

Natalia Villallba residía en el edificio en el que fue hallada sin vida, de manera temporal - crédito @ColombiaOscura/X

El lunes siguiente, el esposo de Claudia Villalba acudió al edificio donde Natalia residía y fue remitido por la administración a Medicina Legal y la Fiscalía.

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El cuerpo de la modelo fue encontrado al mediodía dentro de una maleta, ubicada en la ducha del apartamento. Sobre las pertenencias de su hija, Claudia Villalba señaló que el celular no ha sido localizado. “No, no aparece”, afirmó. “Por lo que me dijeron, creo que ese tipo se lo llevó y lo apagó”, añadió, en referencia al ciudadano británico que visitó a Natalia y que es buscado por las autoridades.

Claudia Villalba también indicó que su hija no le manifestó si tenía pareja y desconoce detalles sobre las personas, entre ellas otro ciudadano estadounidense, que habrían estado con la modelo en los días previos a su muerte.

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