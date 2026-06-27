Colombia

El Emir de Catar felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo y expresó interés en fortalecer la cooperación con Colombia

El mensaje del jeque Tamim bin Hamad Al-Thani abre la posibilidad de consolidar proyectos bilaterales en inversión, comercio, energía, infraestructura y desarrollo, sobre la base de los avances diplomáticos construidos durante los últimos años

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El fortalecimiento de la relación bilateral podría facilitar la llegada de nuevas inversiones cataríes, ampliar las oportunidades comerciales y promover iniciativas de desarrollo en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
El fortalecimiento de la relación bilateral podría facilitar la llegada de nuevas inversiones cataríes, ampliar las oportunidades comerciales y promover iniciativas de desarrollo en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El emir del Estado de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, envió un mensaje de felicitación al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras su victoria en las elecciones presidenciales, al tiempo que manifestó su interés en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones y ampliar la cooperación en distintos sectores estratégicos.

El saludo del emir se produce en un contexto en el que Colombia y Catar han venido ampliando sus vínculos diplomáticos, económicos y de cooperación durante los últimos años.

En su comunicación, el jefe de Estado catarí expresó sus deseos de éxito para el nuevo mandatario colombiano y reiteró la disposición de su país para continuar impulsando una agenda conjunta orientada al desarrollo de proyectos de interés común. El pronunciamiento también ratifica la voluntad de Catar de seguir ampliando la cooperación con Colombia en áreas como inversión, comercio, energía, infraestructura y desarrollo, en beneficio de ambos países.

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El emir del Estado de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral - crédito @defensoresco/X
El emir del Estado de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella por su triunfo electoral - crédito @defensoresco/X

De acuerdo con el mensaje, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani manifestó su deseo de que las relaciones entre ambos países continúen avanzando hacia mayores niveles de desarrollo, cooperación y prosperidad compartida, al tiempo que expresó su confianza en el éxito del nuevo gobierno colombiano.

En ese contexto, un eventual fortalecimiento de las relaciones podría facilitar la llegada de capital catarí a proyectos estratégicos en Colombia, impulsar nuevas oportunidades comerciales para empresas de ambos países y ampliar la cooperación técnica en sectores como infraestructura, desarrollo sostenible, abastecimiento de agua, educación, energías y tecnología. Para Catar, la consolidación de estos vínculos también representa la posibilidad de ampliar su presencia económica y diplomática en América Latina mediante una relación con uno de los principales países de la región.

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La relación bilateral durante el Gobierno Petro

Las visitas oficiales realizadas por Gustavo Petro a Catar permitieron avanzar en acuerdos relacionados con la apertura de la ruta aérea Bogotá–Doha, proyectos de acceso al agua potable, infraestructura educativa, energías limpias, turismo, comercio y tecnología - crédito Cancillería de Colombia
Las visitas oficiales realizadas por Gustavo Petro a Catar permitieron avanzar en acuerdos relacionados con la apertura de la ruta aérea Bogotá–Doha, proyectos de acceso al agua potable, infraestructura educativa, energías limpias, turismo, comercio y tecnología - crédito Cancillería de Colombia

El pronunciamiento del emir ocurre después de varios acercamientos diplomáticos desarrollados durante el gobierno saliente de Gustavo Petro, periodo en el que ambos países impulsaron una agenda orientada a ampliar la cooperación política y económica.

Uno de los hitos más relevantes ocurrió en noviembre de 2025 con la apertura oficial de la Embajada de Colombia en Doha, un hecho que coincidió con la conmemoración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Catar.

Durante esa jornada se destacó que el año 2025 representaba una etapa de renovación de la relación bilateral, fortalecida además por las dos visitas oficiales realizadas por Petro a Doha, en las que ambas partes manifestaron su interés en profundizar la cooperación en educación, cultura, inversión, energía, desarrollo sostenible y política internacional.

El acto incluyó además actividades de carácter cultural y humanitario, entre ellas la participación de niños palestinos evacuados de Gaza y de niñas wayúu provenientes de Uribia, La Guajira, quienes participaron en un programa de intercambio impulsado por la Estrategia de Diplomacia Cultural y Deportiva de la Cancillería colombiana.

Durante el gobierno saliente de Gustavo Petro, Colombia y Catar consolidaron su acercamiento con la apertura de la Embajada de Colombia en Doha, como celebración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones - crédito Cancillería de Colombia
Durante el gobierno saliente de Gustavo Petro, Colombia y Catar consolidaron su acercamiento con la apertura de la Embajada de Colombia en Doha, como celebración de los 30 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones - crédito Cancillería de Colombia

La relación entre Colombia y Catar también avanzó durante la visita oficial realizada por Petro a Emiratos Árabes Unidos y Catar, acompañado por la anterior canciller Laura Sarabia y otros integrantes del Gobierno nacional.

Durante la agenda desarrollada en Doha, Petro sostuvo una reunión con el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, en la que abordaron diversos proyectos de cooperación. Entre los temas tratados figuraron la apertura de la ruta aérea Bogotá–Doha, proyectos de acceso al agua potable mediante plantas desalinizadoras, iniciativas de infraestructura educativa y programas dirigidos a comunidades vulnerables en Colombia.

En ese mismo viaje, el mandatario colombiano también sostuvo un encuentro con Mohammed Saif Al-Sowaidi, director ejecutivo de Qatar Investment Authority, con el objetivo de promover inversiones orientadas al turismo, el comercio, las energías limpias y el desarrollo tecnológico en Colombia.

Con el mensaje de felicitación enviado al presidente electo Abelardo de la Espriella, Catar ratifica su disposición de mantener y ampliar la relación bilateral construida durante los últimos años.

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