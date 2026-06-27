Caída en Medellín de alias Guayo, cabecilla del Tren del Coro y requerido por feminicidio en Chile

Captura de alias Guayo en Medellín: Presunto cabecilla de Tren del Coro es procesado por autoridades en Colombia - crédito Policía Nacional/Dijín

La reciente detención de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, alias Guayo, en la ciudad de Medellín, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad transnacional en Sudamérica. Las autoridades de Colombia identificaron y retuvieron a este ciudadano venezolano, que es requerido por la justicia de Chile bajo la acusación de múltiples delitos graves, entre ellos femicidio y homicidios frustrados.

Alias Guayo permanecía prófugo y, según la Policía Nacional de Colombia, se encontraba indocumentado en el momento de su captura. El individuo intentaba evadir la justicia internacional utilizando una identidad falsa, lo que dificultó inicialmente su localización. La operación fue posible gracias a la cooperación entre la Dirección de Investigación Criminal, Interpol y el uso intensivo de bases de datos internacionales.

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El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, responsable de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, detalló que Gómez Arévalo es considerado uno de los principales cabecillas del Tren del Coro, una organización criminal transnacional con presencia en varios países. Esta facción, de acuerdo con la investigación, surgió como una escisión de Los Gallegos, el brazo armado del grupo conocido como Tren de Aragua.

La reciente detención de Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como alias Guayo, en la ciudad de Medellín, marca un punto de inflexión en la lucha contra la criminalidad transnacional en Sudamérica - crédito Policía Nacional/Dijín

Las autoridades judiciales de Chile vinculan a este delincuente con el asesinato de su pareja sentimental y con la coordinación de ataques armados que resultaron en varias víctimas fatales y heridos. Además, se le atribuye la ejecución de represalias violentas contra bandas rivales en la ciudad de Arica, en medio de una disputa territorial por el control del tráfico de estupefacientes y otras fuentes ilícitas de ingresos.

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La detención de alias Guayo activó los procedimientos de cooperación judicial internacional. El capturado fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, entidad que inició los trámites necesarios para su posible extradición a Chile. El proceso queda ahora a la espera de la formalización de la solicitud de extradición por parte del gobierno chileno, a través de los canales diplomáticos y judiciales.

En respuesta directa a la pregunta sobre el destino inmediato de Gómez Arévalo: tras su aprehensión, las autoridades colombianas lo entregaron a la Fiscalía General de la Nación, que coordina los pasos legales para una eventual extradición a Chile. La medida busca garantizar que los responsables de delitos graves no encuentren refugio en otros países y respondan ante la justicia del país que los reclama.

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Las autoridades judiciales de Chile vinculan a este delincuente con el asesinato de su pareja sentimental y con la coordinación de ataques armados que resultaron en varias víctimas fatales y heridos - crédito Policía Nacional/Dijín

La captura de este presunto cabecilla refuerza la determinación de las instituciones policiales de América Latina de impedir que las fronteras sirvan de amparo para la impunidad. El caso de alias Guayo pone de relieve la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de los límites nacionales, y muestra el alcance de las redes de información y coordinación entre países para detectar y detener a fugitivos buscados por delitos de alto impacto.

Las autoridades recalcaron que el Tren del Coro ha sido protagonista de disputas violentas en la región, utilizando armas de fuego de alto calibre y métodos violentos para expandir su control sobre actividades ilegales. Con la retención de uno de sus supuestos líderes, se busca debilitar la operatividad de la organización y enviar un mensaje claro sobre la capacidad de respuesta coordinada frente a la criminalidad transnacional.

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Dos hermanos que servían de enlace entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo

Las investigaciones permitieron identificar a los hermanos Pacheco como los presuntos los articuladores entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos, facilitando el tránsito de drogas desde Sudamérica hasta Norteamérica, especialmente con el Clan del Golfo - crédito Policía Nacional/Dijín

Un operativo en el sector de Laureles, en Medellín, terminó con la detención de dos hermanos extranjeros, identificados como los hermanos Pacheco, señalados de ser enlaces entre cárteles mexicanos y grupos armados colombianos. Según la investigación, su función consistía en coordinar el tránsito de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, trabajando en asociación con el Clan del Golfo.

La acción, dirigida por la Policía Nacional de Colombia con la colaboración de organismos internacionales como el U.S. Marshals Service, la DEA y la Fiscalía General de la Nación, tuvo como objetivo principal frenar el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Los detenidos eran requeridos por la Corte del Distrito Sur de Ohio, acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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El procedimiento incluyó tareas de vigilancia que permitieron ubicar a los implicados en Medellín y proceder con las diligencias judiciales para su extradición.

El general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, afirmó: “Esta operación demuestra la efectividad de la cooperación internacional y el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico.” Además, destacó que este golpe afecta de manera directa a las estructuras criminales que utilizan Colombia para el tráfico ilícito de drogas y fortalece la capacidad institucional para enfrentar delitos que afectan la seguridad a nivel regional y global.