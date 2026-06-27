Colombia

Así puede ayudar a los animales afectados por el terremoto en Venezuela: Bogotá abrió puntos de donación

La campaña busca reunir alimentos, medicamentos e insumos para perros, gatos y otras mascotas afectados por la emergencia, con apoyo del Distrito, empresas privadas y organizaciones animalistas que enviarán las donaciones al país vecino en los próximos días

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Bogotá habilitó puntos de acopio para recolectar ayudas destinadas a animales afectados en Venezuela. - crédito IDPYBA generada con IA
Bogotá habilitó puntos de acopio para recolectar ayudas destinadas a animales afectados en Venezuela. - crédito IDPYBA generada con IA

La tragedia provocada por los devastadores terremotos registrados esta semana en Venezuela no solo ha dejado miles de personas damnificadas, sino también cientos de animales heridos, desaparecidos o sin acceso a alimento y atención veterinaria. Frente a esta emergencia, Bogotá activó una campaña solidaria para recolectar ayudas destinadas a perros, gatos y otros animales afectados.

A través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Alcaldía Mayor de Bogotá se unió a la Gran Jornada de Recolección de Ayudas ‘Una Garra por Venezuela’, una iniciativa impulsada en articulación con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Laika Mascotas, Avianca y la senadora Andrea Padilla, con el propósito de reunir alimentos, medicamentos e insumos que serán enviados al vecino país durante la próxima semana.

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La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que durante este puente festivo participe activamente en la campaña, entregando donaciones que permitan atender a los animales que también resultaron afectados por la emergencia.

“Bogotá ha demostrado una y otra vez que cuando hay una tragedia, una emergencia o alguien necesita ayuda, el corazón solidario de esta ciudad siempre responde. Hoy queremos extender esa solidaridad también a los animales que atraviesan esta difícil situación, porque ellos también necesitan cuidado, protección y apoyo”, afirmó el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

Las donaciones serán enviadas a Venezuela para apoyar a los animales afectados por la emergencia. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Las donaciones serán enviadas a Venezuela para apoyar a los animales afectados por la emergencia. - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

¿Qué se puede donar?

Las autoridades y las organizaciones participantes informaron que se recibirán elementos de primera necesidad para atender a los animales afectados por los sismos.

Entre las donaciones que pueden realizar los ciudadanos se encuentran:

  • Alimento para perros y gatos.
  • Medicamentos veterinarios.
  • Platos desechables.
  • Agua.
  • Alimentos no perecederos.
  • Productos de aseo.
  • Otros insumos que contribuyan al cuidado y atención de los animales.

El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a las zonas más afectadas y permitan brindar atención a cientos de animales que quedaron expuestos tras el colapso de viviendas y otras estructuras.

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Los perros de Colombia viajan a rescatar en Venezuela - crédito @ungrd_oficial/IG
Los perros de Colombia viajan a rescatar en Venezuela - crédito @ungrd_oficial/IG

Puntos de acopio habilitados por el Distrito en Bogotá

El IDPYBA y el Cuerpo Oficial de Bomberos habilitaron cuatro estaciones para recibir las ayudas:

  • Puente Aranda: Calle 20 #68A-06.
  • Kennedy: Carrera 79 #41D-20 Sur.
  • Chapinero: Carrera 9A #61-77.
  • Restrepo: Avenida Carrera 27 #19A-10 Sur.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a acercarse a cualquiera de estos puntos durante la jornada de recolección para aportar insumos que posteriormente serán trasladados a Venezuela.

Laika también habilitó puntos de donación en varias ciudades

Paralelamente, Laika lanzó la campaña ‘Patitas por Venezuela’, mediante la cual recibirá donaciones hasta el próximo 30 de junio en diferentes tiendas de Bogotá, Cundinamarca, Medellín y Cali.

Los ciudadanos podrán entregar:

  • Alimento para perros y gatos.
  • Agua.
  • Medicamentos.
  • Productos de aseo.
  • Alimentos no perecederos.

Puntos habilitados por Laika

Bogotá

  • Calle 140: Calle 140 #13-18.
  • Calle 116: Calle 116 #18B-43.
  • Chapinero: Carrera Séptima #59-34.
  • Modelia: Calle 24 #74A-67.
  • Usaquén: Carrera Séptima #124-97.

Cundinamarca

  • La Caro (Chía): Km 25,5 vía Chía-Cajicá.

Medellín

  • Llanogrande: Km 7 vía Llanogrande.
  • Poblado: Calle Segunda Sur #32-54.
  • Arkadia: Carrera 70 #1-141, local 9822.

Cali

  • Pance: Calle 18 #127-120.
  • Capri: Calle 13 #75-110.
  • Santa Mónica: Avenida Sexta Norte #28-39.
Contratos indefinidos y beneficios destacan en la oferta laboral de Laika - crédito Laika / Ig
La Alcaldía de Bogotá, a través del IDPYBA con articulación con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Laika Mascotas y Avianca, se activa esta campaña que busca recolectar insumos esenciales para ser trasladados a Venezuela. - crédito Laika/Instagram

Más iniciativas para ayudar a los animales y a las familias venezolanas

Además de las campañas lideradas por el Distrito y Laika, la empresa WED Envíos también habilitó centros de recepción de ayudas en Bogotá, Medellín y Cali para apoyar tanto a las familias damnificadas como a sus animales de compañía.

Por otra parte, en Venezuela surgió la plataforma ciudadana “Patitas a Salvo”, creada para centralizar los reportes de mascotas perdidas, encontradas o que necesiten asistencia urgente tras los terremotos. La iniciativa busca facilitar el reencuentro entre los animales y sus familias, así como coordinar apoyos en tiempo real.

Las organizaciones responsables de este proyecto pidieron a la ciudadanía compartir únicamente información verificada, con el fin de garantizar la efectividad de la red de búsqueda y evitar la difusión de datos erróneos.

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terremoto en Venezuelaanimales afectados en VenezuelaBogotá puntos de donaciónUna Garra por VenezuelaColombia-Noticias

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