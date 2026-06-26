Reportan hostigamiento contra el Ejército con cilindros sobre la Troncal del Occidente, en Antioquia: civiles fueron testigos

Explosivos en vía de Valdivia, Antioquia, fueron desactivados de manera controlada - crédito @Ejercito_Div7/X

La movilidad sobre la Troncal de Occidente, a la altura de la vereda La Paulina, en Valdivia, Antioquia, se vio interrumpida el jueves 25 de junio, tras el hallazgo de dos cilindros con explosivos sobre la vía.

De acuerdo con la información oficial, la presencia de estos artefactos, atribuidos por el Ejército Nacional a presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura 36, obligó a suspender el tránsito por una de las principales vías que conecta Medellín con la Costa Caribe.

Uno de los explosivos hallados sobre la vía - crédito captura de pantalla @Ejercito_Div7/X

Al lugar acudieron soldados expertos en manejo de explosivos del Grupo Marte, quienes asumieron la inspección y la desactivación controlada de los artefactos bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo para los usuarios de esta vía, una de las principales conexiones entre Medellín y la Costa Caribe.

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La desactivación de los explosivos, que no dejó personas heridas, ocurrió en medio de las labores para asegurar el corredor vial, según informaron fuentes militares. Tras el hecho, desde el Ejército Nacional se confirmó la suspensión del tramo perteneciente a la Troncal de Occidente.

Durante el desarrollo de la operación, las tropas mantuvieron un dispositivo de seguridad para proteger a la población civil y restablecer el tráfico vehicular lo antes posible.

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