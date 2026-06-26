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Rendón abre la puerta a alianza con De La Espriella y pide priorizar seguridad, salud y energía

El gobernador de Antioquia dijo que buscará trabajar con el presidente electo en temas clave para el departamento, como seguridad, salud, vivienda e infraestructura

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dijo que buscará trabajar con el presidente electo en temas clave para el departamento, como seguridad, salud, vivienda e infraestructura - crédito Andi
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, dijo que buscará trabajar con el presidente electo en temas clave para el departamento, como seguridad, salud, vivienda e infraestructura - crédito Andi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su respaldo al presidente electo Abelardo De La Espriella y aseguró que buscará ponerse a disposición del nuevo Gobierno para trabajar en los principales retos del departamento. El mandatario departamental mencionó como prioridades la seguridad, la salud, la infraestructura, la vivienda, la energía y la autonomía fiscal regional.

La información publicada por Blu Radio señala que, tras la victoria de De La Espriella en las elecciones presidenciales, Antioquia quedó como una de las regiones donde el presidente electo tendría un apoyo político amplio de los mandatarios locales. El departamento fue presentado como un fortín electoral del nuevo jefe de Estado y como un territorio clave para el arranque de su administración.

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Rendón ya había felicitado a De La Espriella a través de su cuenta de X. Luego, en una nueva declaración, afirmó que todavía no ha hablado directamente con el presidente electo, pero dejó claro que su intención es trabajar de manera coordinada con él.

Ojalá podamos aprovecharlo de la mejor manera para que saquemos adelante los desafíos que tenemos con el presidente Abelardo”, dijo el gobernador de Antioquia. En la misma intervención agregó: “El desastre que nos dejan es muy grande, y queremos ponernos a disposición de él para ayudarle a ser un buen gobierno”.

FOTO DE ARCHIVO. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia . REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia . REUTERS/Luisa González

Seguridad, primer punto de la agenda

Uno de los asuntos que Rendón puso sobre la mesa fue la seguridad. En su saludo al presidente electo, el gobernador señaló que uno de los desafíos será recuperar la confianza y enfrentar a las estructuras armadas que operan en distintas zonas del país y del departamento.

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Según el reporte, el mandatario departamental planteó la necesidad de “recuperar la confianza, reactivar las órdenes de captura y los procesos penales suspendidos contra disidencias, Clan del Golfo y ELN”. Ese mensaje apunta a una de las prioridades que espera llevar a la conversación con el próximo Gobierno.

- crédito Gobernación de Antioquia
Gobernador de Antioquia - Andrés Julián Rendón | crédito Gobernación de Antioquia

La postura de Rendón se produce después de una campaña presidencial en la que la seguridad ocupó un lugar central dentro del debate público. Para Antioquia, el tema es especialmente sensible por la presencia de grupos armados y por los reclamos de autoridades locales frente a la capacidad institucional para enfrentar delitos de alto impacto.

El gobernador también ha insistido en que el trabajo con el nuevo presidente debe permitir responder a problemas concretos de las regiones. Por eso, más allá del respaldo político, su mensaje busca abrir una agenda de coordinación entre el Gobierno nacional y el departamento.

Salud, vivienda y energía

Otro punto que Rendón espera priorizar es la salud. Según el gobernador, el nuevo Gobierno deberá avanzar en el pago de las deudas que tienen las EPS intervenidas con hospitales y clínicas, con el fin de garantizar una atención digna y oportuna a los colombianos.

Solo cinco EPS cumplen con los requisitos para operar en Colombia según informe de la Contraloría - crédito Supersalud
EPS intervenidas - crédito Supersalud

El mandatario también espera que en una primera conversación con De La Espriella se aborden otros asuntos de impacto regional. Entre ellos están la reactivación de Mi Casa Ya, la adopción de decisiones que eviten riesgos de desabastecimiento de energía y el avance hacia una mayor autonomía fiscal regional.

Estos temas marcan la agenda que Antioquia buscaría poner sobre la mesa frente al nuevo Gobierno. Rendón ha dejado ver que su respaldo no se limitará a una felicitación protocolaria, sino que pretende convertirse en una relación de trabajo con prioridades definidas.

El apoyo del gobernador se suma al ambiente político que rodea el inicio del periodo de De La Espriella, quien deberá construir acuerdos con gobernadores, alcaldes y bancadas legislativas para sacar adelante sus propuestas. En el caso de Antioquia, el mensaje de Rendón apunta a una disposición abierta de colaboración.

Por ahora, el mandatario departamental está a la espera de una primera llamada con el presidente electo. Mientras llega ese contacto, ya dejó planteados los temas que considera urgentes para el departamento y reiteró su intención de ayudar a que el próximo Gobierno responda a los desafíos del país.

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