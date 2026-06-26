El ‘Tren’ Valencia puso la lupa sobre Colombia vs. Portugal: “Si hacemos estas cosas bien, les ganamos”

Adolfo "El Tren" Valencia aseguró que Colombia no tiene un mejor jugador en su historia, sino que cada época tiene el futbolista más representativo - crédito Diego Suárez/Infobae/Colprensa

El partido entre la Selección Colombia y Portugal aparece como uno de los grandes desafíos de la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque ambas selecciones llegan con gran expectativa y clasificadas, el duelo servirá como una prueba de alto nivel para medir las verdaderas aspiraciones del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Uno de los que analizó el compromiso fue Adolfo “Tren” Valencia, exdelantero de la Selección Colombia, quien destacó el buen momento futbolístico del equipo nacional y aseguró que enfrentar a una potencia como Portugal será una oportunidad para demostrar el crecimiento que ha tenido el grupo en los últimos años.

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Adolfo El Tren Valencia halagó a Luis Díaz, resaltó sus ganas de jugar al fútbol y cómo lo han acogido en el Bayern Múnich - crédito Diego Suárez/Infobae/Colprensa

“Colombia está mostrando un muy buen nivel futbolístico en todos los partidos que tiene la oportunidad de jugar”, afirmó Valencia en entrevista con Infobae Colombia. Para el histórico atacante, este tipo de encuentros son precisamente los que permiten conocer la capacidad real del equipo: “Sabemos que va a ser un partido donde todos los colombianos vamos a mirar qué es lo que tiene nuestra selección, porque la idea es verlo jugar contra un equipo competitivo”.

El exjugador considera que el duelo ante Portugal representa un reto importante porque obliga a Colombia a competir con una selección de gran jerarquía, pero también con la tranquilidad de saber que el equipo nacional tiene argumentos para disputar el partido. “Me parece que es un muy buen reto y eso nos va a servir mucho para que nuestra selección salga a la cancha con carácter, con esa responsabilidad a la que estamos acostumbrados a verla”, explicó.

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Para Valencia, el encuentro puede convertirse en un espectáculo atractivo porque ambas selecciones tienen una propuesta ofensiva y jugadores capaces de marcar diferencias. “Va a ser un partido muy bueno para los dos, porque están clasificados y va a ser un compromiso donde el que mejor haga las cosas es el que va a ganar”, señaló.

Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia - crédito Reuters/EFE

¿Cómo enfrentar a Cristiano Ronaldo?

Uno de los nombres que inevitablemente aparece antes del partido es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, pese a su edad, continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial. Sin embargo, Valencia considera que Colombia no debe concentrar toda su atención en detener al atacante. “Cristiano todos estamos acostumbrados a verlo jugar y sabemos que es un jugador que, a pesar de la edad que tiene, sigue siendo muy competitivo”, dijo. No obstante, también reconoció que el paso del tiempo ha cambiado algunas características del portugués. “Ya no tiene la misma velocidad, la edad ha mermado muchas cosas, pero sigue siendo un jugador muy bueno, muy competitivo”, añadió.

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Para el Tren, el error sería que Colombia plantee el partido pensando únicamente en Cristiano Ronaldo y deje de lado sus propias fortalezas. “Colombia no tiene por qué estar pensando tanto en Cristiano, sino que tiene que pensar en el grupo que tiene, en el conjunto que está jugando y en cómo le va a sacar provecho para ganarle a Portugal. Si hacemos estas cosas bien, les ganamos”, aseguró.

El exdelantero también comparó el nivel de ambas selecciones y destacó que Colombia tiene jugadores de categoría para competir frente a los europeos. “Viendo a Colombia y viendo a Portugal, y viendo el partido que jugó Portugal con Congo, veo que es una selección que así como tiene buenos jugadores y buenas estrellas, eso también lo tiene Colombia”, explicó.

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Según Valencia, la clave estará en los pequeños detalles. “Va a ser un partido donde el que mejor se pare, el que menos ventaja dé, es el que va a ser beneficiado para ganar”, afirmó. Además, anticipó un encuentro abierto entre dos equipos que buscan protagonismo. “Veo un partido donde dos selecciones que proponen buen fútbol juegan muy bien. Por ese lado nosotros los colombianos estamos muy contentos y creemos mucho en el grupo de jugadores”, comentó.

Uno de los puntos que más resaltó fue la continuidad de una generación que lleva varios años compartiendo procesos en Europa. Para Valencia, ese recorrido es una de las grandes fortalezas de Colombia. “Es un grupo de jugadores que lleva ocho o nueve años jugando en el exterior, ya se conocen. Hay un buen ambiente, se quieren, hay buena armonía y un técnico que les da confianza y los deja jugar”, explicó.

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La Selección Colombia y Portugal se enfrentarán en la tercera fecha del grupo K - crédito EFE

¿James Rodríguez debe ser titular?

Finalmente, habló sobre James Rodríguez y la importancia de que tenga minutos en este tipo de partidos. Valencia considera que el volante colombiano necesita recuperar ritmo competitivo y que estos encuentros pueden ayudarlo antes de la fase definitiva del torneo. “James tiene que jugar porque es un jugador que necesita ritmo. Tuvo mucho tiempo parado y estos partidos le sirven para que vaya cogiendo ritmo para cuando llegue el mata-mata”, afirmó.

Para el Tren, James sigue siendo un futbolista diferencial dentro del grupo y cuenta con el respaldo de sus compañeros. “Es un jugador referente y los muchachos se sienten a gusto con él. Así como él nos ha dado, también tenemos que apoyarlo cuando le falta ritmo”, señaló.

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Valencia cerró su análisis destacando la actitud de la Selección Colombia durante el Mundial: un equipo comprometido, competitivo y con la intención de luchar en cada partido. “Uno no ve una selección relajada, sino una selección comprometida con un país”, concluyó.