Comunidades Misak y Pijao levantan movilización tras acuerdos con el Gobierno sobre tierras

Comunidad indígena Misak y Pijao . REUTERS/Nathalia Angarita

Las comunidades indígenas Misak y Pijao levantaron su jornada de movilización después de alcanzar acuerdos con la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente. Los compromisos fueron anunciados tras dos días de mesa técnica de seguimiento a pactos previos en materia de tierras y territorio.

La información publicada por Blu Radio señala que los acuerdos buscan avanzar en procesos de formalización, constitución y ampliación de resguardos indígenas, así como en la atención de conflictos internos relacionados con predios reclamados por las comunidades. La mesa reunió a las entidades del Gobierno y a AISO para revisar el estado de los compromisos y definir nuevas acciones de seguimiento.

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Uno de los puntos centrales fue la continuidad del equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierras durante el segundo semestre de 2026. Esta decisión apunta a mantener el acompañamiento institucional en los procesos abiertos y evitar que los trámites territoriales queden suspendidos después de la jornada de diálogo.

Foto: El Colombiano - Colprensa

Formalización y ampliación de resguardos

Entre los compromisos asumidos, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a culminar en julio los procedimientos catastrales pendientes del resguardo indígena La Bonanza. Ese paso es considerado necesario para avanzar en la formalización del territorio y dar cumplimiento a las solicitudes que venían planteando las comunidades.

La entidad también adelantará visitas técnicas a predios postulados por las comunidades indígenas. Estas verificaciones servirán para continuar los procesos de constitución y ampliación de resguardos, una de las demandas principales dentro de la agenda territorial revisada durante los dos días de mesa técnica.

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El caso del predio Los Lirios, ubicado en el municipio de Puracé, Cauca, tendrá un tratamiento específico. Según lo acordado, allí existe un conflicto de representatividad dentro de la comunidad Misak, por lo que las partes definieron instalar un espacio técnico con participación de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Indígenas en Cauca - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La finalidad de ese espacio será buscar salidas concertadas y revisar la situación interna antes de avanzar con la entrega provisional del predio. El Gobierno espera que la revisión permita atender la diferencia comunitaria sin frenar indefinidamente el proceso territorial.

“Acordamos realizar un espacio técnico para revisar la situación de desarmonía presentada al interior de la comunidad y poder hacer entrega provisional del respectivo predio a la comunidad”, aseguró Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.

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Nueva reunión en julio

Las partes también definieron una nueva fecha de seguimiento. La próxima reunión se realizará el 17 de julio en el resguardo Misak La Bonanza, donde se evaluará el cumplimiento de los compromisos y el avance de los distintos procesos territoriales.

Según las entidades, los acuerdos alcanzados buscan fortalecer el diálogo institucional y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas Misak y Pijao. La decisión de levantar la jornada de movilización quedó ligada a la expectativa de que los compromisos pactados se traduzcan en avances concretos durante las próximas semanas.

La mesa técnica también deja planteada una ruta para que las entidades responsables mantengan presencia en los territorios y atiendan los procedimientos pendientes. En este caso, la continuidad del equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierras será clave para revisar predios, completar trámites catastrales y acompañar los procesos de formalización.

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El levantamiento de la movilización representa un alivio temporal en la relación entre el Gobierno y las comunidades, pero el cumplimiento de los acuerdos será el punto decisivo. Por eso, la reunión del 17 de julio quedó como el primer escenario para medir si los compromisos sobre tierras, resguardos y resolución de conflictos avanzan en los plazos anunciados.