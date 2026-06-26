Cambio Radical se declara partido de Gobierno y refuerza coalición de De La Espriella

Cambio Radical se declaró partido de Gobierno para el cuatrienio 2026-2030 y anunció que acompañará al presidente electo Abelardo De La Espriella en el Congreso - crédito Reuters/Cambio Radical

Cambio Radical se declaró partido de Gobierno para el cuatrienio 2026-2030 y anunció que acompañará al presidente electo Abelardo De La Espriella en el Congreso. Con esta decisión, la bancada de Senado y Cámara formalizó su entrada a la coalición legislativa del próximo mandatario y se sumó al Centro Democrático, que ya había tomado una posición similar.

La información publicada por El Tiempo señala que la decisión fue oficializada mediante un comunicado firmado en Bogotá el 25 de junio, pocos días después de que la Registraduría entregara las credenciales oficiales a De La Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. El movimiento convierte en compromiso formal el respaldo que Cambio Radical había expresado durante la campaña.

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El partido ya había apoyado a De La Espriella en la segunda vuelta del 21 de mayo y también lo felicitó después del preconteo de la primera vuelta del 31 de mayo. Además, la colectividad había anunciado la presentación de un paquete legislativo en memoria de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, fallecido en mayo de 2026.

Congreso de la República - @SenadoGovCo/X

Agenda desde el 20 de julio

Según el comunicado, los congresistas de Cambio Radical acompañarán las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social. La bancada afirmó que trabajará de manera articulada con el nuevo Gobierno para responder a las necesidades de los colombianos.

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La colectividad también anunció que, a partir del 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, presentará una agenda legislativa enfocada en la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo y la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes.

Otro de los ejes mencionados será la construcción de un país con mayor equidad. Con ese paquete, Cambio Radical busca llegar al nuevo periodo legislativo con prioridades propias, pero alineadas con la administración entrante de De La Espriella.

La declaración convierte a Cambio Radical en la segunda fuerza política que se suma formalmente al bloque de Gobierno. Días antes, el Centro Democrático, con una bancada de 47 congresistas, también se declaró partido de Gobierno y compartió con el presidente electo sus prioridades de trabajo en el Congreso.

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Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. REUTERS/Sergio Acero

Entre esas prioridades del Centro Democrático aparecen la recuperación de la seguridad, el rescate del sistema de salud, la reforma a la JEP y la reactivación de la vivienda. Con la llegada de Cambio Radical, el presidente electo amplía su base política, aunque todavía deberá construir acuerdos adicionales.

De La Espriella buscará mayorías

Según análisis de la firma Orza citado en el reporte, De La Espriella contaría con aproximadamente 32 de 100 senadores cercanos y 54 de 161 representantes afines. Esas cifras muestran que el nuevo Gobierno tendrá una base relevante, pero insuficiente para garantizar por sí sola la aprobación de sus reformas.

Por esa razón, el presidente electo deberá buscar una coalición más amplia con congresistas independientes y sectores de otras colectividades. Al bloque integrado por el Centro Democrático y Cambio Radical podrían sumarse legisladores conservadores, liberales, de la U y de otras agrupaciones políticas.

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La oposición que enfrentará De La Espriella también será considerable. El Pacto Histórico cuenta con 66 congresistas, a los que se suman movimientos que respaldaron a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Esa composición anticipa debates intensos en el Legislativo.

El presidente electo se posesionará el 7 de agosto de 2026. Desde ese momento, la construcción de una coalición estable será uno de los primeros retos de su administración, especialmente porque Defensores de la Patria, el movimiento con el que ganó la Presidencia, no tiene por sí solo una fuerza mayoritaria en el Congreso.

Con la decisión de Cambio Radical, De La Espriella suma un nuevo aliado formal para arrancar su Gobierno. Sin embargo, la viabilidad de su agenda dependerá de su capacidad para convertir esos respaldos iniciales en mayorías legislativas sostenidas.

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