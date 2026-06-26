Procuraduría inició indagación contra Iván Velásquez, Danilo Rueda y otros salpicados en el escándalo de las negociaciones con el Clan del Golfo

La Procuraduría General de la Nació vinculó a la indagación al exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y al exsubdirector de Inteligencia Ricardo Rey Rosanía - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, el ex consejero comisionado para la Paz Iván Danilo Rueda Rodríguez, el exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus y el exsubdirector de Inteligencia Ricardo Rey Rosanía. Esto, debido al escándalo que surgió sobre irregularidades en las negociaciones de paz del Gobierno nacional con el Clan del Golfo, grupo armado al que se le habrían hecho ofrecimientos.

El organismo de control investigará si los exfuncionarios incurrieron en una presunta extralimitación de funciones o en posibles actuaciones contrarias a la ley. Aclaró que no procede ningún recurso contra la decisión de abrir la indagación previa y vincular a las personas salpicadas en el escándalo.

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“Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, notificar esta decisión a los señores Iván Velásquez Gómez, Iván Danilo Rueda Rodríguez, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, indicándoles los derechos y facultades que les asisten y que contra esta decisión no procede recurso. Dado que la acción disciplinaria se inicia de oficio, no es procedente comunicación a quejoso alguno”, se lee en el auto de la Procuraduría.

El abogado y exministro Luis Felipe Henao reaccionó a la determinación del organismo de control. En una publicación en redes, exigió que los involucrados respondan ante la justicia.

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“Con menos Iván Velázquez se inventaron procesos madre, condenó y acabó con la vida de muchas personas. Esa justicia show le hizo mucho daño al país. Ojalá una justicia independiente, que no se dará en esta fiscalía, le ofrezca verdad, justicia y reparación al país”, escribió en X.

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