Los cultivos de coca subieron a 261.000 hectáreas en 2024, según informe Simci, de Naciones Unidas

La publicación comparó los datos del monitoreo oficial desde 1999 y sostuvo que la estimación divulgada para 2024 supera los máximos previos, tras una década de crecimiento que aceleró desde 2021 - Luisa González / Reuters

Colombia registró cultivos de coca en 261.000 hectáreas en 2024, un alza de 3,5% frente a 2023, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) divulgado por el Gobierno colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Según el informe, la cifra es la más alta de la serie histórica, en 2024, Colombia tuvo 261.000 hectáreas sembradas con coca, frente a 253.000 un año antes, según el informe Simci.

El dato muestra una expansión del área cultivada y una fuerte concentración en pocos territorios y en zonas de manejo especial. Los principales focos del aumento estuvieron en Tumaco y Tibú, según.

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Tumaco volvió al primer lugar con cerca de 31.300 hectáreas, unas 8.300 más que en 2023, mientras Tibú pasó de 23.000 a cerca de 26.000. Según El Tiempo, el 47% de la coca del país se concentra en diez enclaves cocaleros. Ese patrón da cuenta del peso territorial del aumento registrado por el Simci.

¿Dónde se concentra la expansión de los cultivos?

Más de la mitad de los cultivos está en territorios de manejo especial. En conjunto, el 53% se ubica en zonas de reserva forestal, zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras.

Hubo presencia en 130 consejos comunitarios, aunque solo ocho reúnen cerca de la mitad del área dentro de esa categoría, en un escenario de expansión general del cultivo ilícito - crédito Ejército Nacional

El informe advirtió que “continúa la concentración del área con coca (cerca del 50% del total en 2024) en territorios que requieren una atención particular dadas las condiciones ambientales (áreas de especial importancia ambiental) y la diversidad cultural de comunidades que allí habitan (territorios colectivos)”.

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Las tierras de comunidades negras albergan el 21% del total nacional y registraron un aumento de 5% frente a 2023. Aunque hubo presencia de coca en 130 consejos comunitarios, solo ocho reúnen cerca de la mitad del área sembrada en esa categoría. Los resguardos indígenas concentran otro 12% de la coca del país y tuvieron el mayor incremento entre las áreas de manejo especial, con 9% más que el año anterior.

De los 223 resguardos con presencia de cultivos, ocho agrupan el 48% del total. Las zonas de reserva forestal creadas por la Ley Segunda concentran el 14% de los cultivos y tuvieron un aumento de 1%.

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En los Parques Nacionales Naturales se ubica el 4% de la coca del país, con un crecimiento de 5% frente a 2023. Paramillo, Catatumbo-Barí y Nukak concentran el 58% del área sembrada dentro de los 13 parques afectados. La Paya registró la mayor reducción, mientras Catatumbo-Barí fue el parque donde más crecieron los cultivos. La tendencia fue distinta en las zonas de reserva campesina, donde se ubica el 2% de la coca del país. Allí el área sembrada cayó 7% frente a 2023, según El Tiempo.

La cifra récord en perspectiva histórica

La serie histórica recogida por Cambio muestra una expansión en la última década. El área pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, 146.000 en 2016 y 171.000 en 2017.

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Después se ubicó en 169.000 en 2018, 154.000 en 2019 y 143.000 en 2020. Luego subió a 204.000 en 2021, 230.000 en 2022, 253.000 en 2023 y 261.000 en 2024.

ARCHIVO - Un cultivo de coca puede verse en medio de la selva en esta toma aérea del 26 de noviembre de 2025, en las afueras de Puerto Asís, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia, archivo)

Cambio añadió que, desde 1999, cuando el Simci empezó a medir estos cultivos en Colombia, el registro era de 160.000 hectáreas. El último informe mantiene al país como el principal productor mundial de cocaína. El mismo informe reportó 889.201 kilogramos de cocaína incautados en 2024, 19% más que en 2023, cuando fueron 746.285 kilogramos. A la vez, la erradicación forzosa cayó 54%, al pasar de 20.325 hectáreas en 2023 a 9.403 en 2024.

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La controversia por la medición de la producción potencial de cocaína

El informe sobre 2024 no incluyó el indicador de producción potencial de clorhidrato de cocaína, que sí había aparecido en entregas anteriores.

Ese medio indicó que en 2023 ese cálculo llegó a 2.664 toneladas, tras subir 53,3% desde las 1.738 toneladas de 2022. Según el informe, “la metodología utilizada para la estimación de la producción potencial de clorhidrato de cocaína no permitió reflejar suficientemente el ritmo de las variaciones de las condiciones productivas y en los rendimientos de distintos territorios”.

El documento agregó que la actualización de 2023 concentró en un solo año cambios acumulados durante varios años en algunas zonas.

Atribuyó el retraso de la publicación a las diferencias surgidas en 2024 entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la ONU por esa metodología.

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El medio recordó que el reporte Simci solía publicarse en noviembre y que 2025 fue el primer periodo en que no se divulgó en ese mes. Petro cuestionó públicamente ese indicador. “El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la Unodc, desde hace lustros. Dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno no lo volverá a usar”, publicó el mandatario en X el 22 de enero, de acuerdo con ese medio.

Más de la mitad de los cultivos se ubica en áreas de manejo especial, incluidas reservas forestales y Parques Nacionales Naturales, una tendencia que tensiona la conservación y obliga a repensar la respuesta pública - crédito Colprensa

El documento firmado por el Gobierno y la Unodc, citado por Cambio, sostuvo que el monitoreo de los territorios con coca se apoya en un sistema de indicadores y destacó el interés oficial por revisar y ampliar ese esquema. También señaló que la revisión metodológica surgió tras 17 mesas técnicas, una de ellas realizada este año en Viena, Austria.

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Para los próximos informes, el Gobierno y la ONU optaron por revisar la información disponible y ajustar la metodología antes de volver a difundir ese indicador.