La crisis hospitalaria del Valle del Cauca afecta la atención de pacientes y la operación de servicios médicos por millonario déficit, dijo Dilian Francisca Toro

La administración departamental afirmó que desconoce el destino del dinero transferido y señaló que la ausencia de información sobre la metodología de reparto impide garantizar la sostenibilidad operativa del sistema hospitalario - crédito Hospital Universitario del Valle - Evaristo García / Facebook / Camila Díaz / Colprensa

La crisis hospitalaria en Valle del Cauca entró en una fase crítica tras la advertencia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sobre un cierre inminente de servicios médicos esenciales por la falta de pago de recursos de mayo y junio por parte de EPS intervenidas.

La Gobernación del Valle del Cauca advirtió ese riesgo, porque los recursos de mayo y junio que debían girar las EPS intervenidas no han llegado en la magnitud esperada.

De acuerdo con el reporte oficial citado por El Tiempo, ese faltante dejó a la red pública y privada en una situación que compromete la atención de usuarios, los tratamientos en curso y la continuidad de servicios especializados.

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Toro sostuvo que esta coyuntura financiera profundiza la crisis humanitaria en salud ya declarada en la región. La mandataria departamental señaló que el problema afecta de forma directa la atención de los usuarios y aumenta las barreras de acceso a los tratamientos.

La advertencia oficial alcanza a toda la red hospitalaria pública y privada del departamento. Las autoridades locales alertaron que, si no se normaliza el flujo de recursos, algunos servicios esenciales podrían dejar de operar.

El déficit en los giros agrava la crisis hospitalaria

La Gobernación del Valle del Cauca ubicó el origen del problema en la brecha entre los recursos proyectados y los que en realidad llegaron al departamento.

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La escasez de financiación asociada a esa aseguradora obligaría a coordinar traslados en varias instituciones de la región, con un plan que reparte internados entre el HUV, San Juan de Dios, Isaías Duarte y Club Noel - crédito Colprensa

El valor mensual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes subsidiado y contributivo asciende a $789.000 millones.

A la fecha, las autoridades nacionales solo habían girado $289.000 millones. Esa diferencia deja un déficit de $500.000 millones, de acuerdo con la administración departamental.

La Gobernación indicó que desconoce el destino de los recursos ya girados y los criterios usados para asignarlos. También señaló que hubo giros directos de tesorería de algunas EPS a ciertos prestadores, pero sin claridad sobre el procedimiento técnico ni sobre la aplicación de esos fondos.

Esa falta de precisión, según la administración departamental citada por El Tiempo, impide garantizar la sostenibilidad operativa de clínicas y hospitales. El reclamo oficial pide una distribución razonable de recursos entre los sectores público y privado.

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La falta de recursos obliga a reubicar pacientes

La escasez de dinero ya tiene efectos sobre la atención diaria. La Secretaría de Salud del Valle advirtió que la continuidad de tratamientos de pacientes internados está en riesgo.

Uno de los casos más delicados es el de la EPS Emssanar. La falta de financiación obligaría a la red pública a coordinar la reubicación urgente de 463 pacientes en varias instituciones de la región.

El plan de contingencia distribuye 190 pacientes en el Hospital Universitario del Valle (HUV) y 133 en el Hospital San Juan de Dios. Además, prevé 78 en el Hospital Isaías Duarte Cancino y 62 en la Fundación Clínica Club Noel.

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La administración departamental presentó una solicitud formal al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que se adopte una salida financiera, ante el deterioro de los indicadores asistenciales - crédito Hospital Universitario del Valle

El HUV reportó que en junio solo recibió 333 millones de pesos. Las autoridades locales advirtieron que, si el flujo de recursos no se restablece, podría producirse una suspensión total de servicios especializados y verse afectados pacientes con patologías de alta complejidad.

La Gobernación pide una intervención inmediata

Ante el deterioro de los indicadores de operación médica, el gobierno departamental presentó una solicitud formal al presidente de la República, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud. La petición exige una intervención inmediata y una salida financiera para la red asistencial.

La administración del Valle también pidió a los entes de control fiscal y disciplinario que investiguen la ruta y la ejecución de los giros de tesorería hechos durante el último bimestre. La solicitud, según El Tiempo, busca esclarecer cómo se distribuyeron esos recursos.

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La administración departamental sostuvo que el faltante de recursos para mayo y junio profundiza la emergencia ya declarada en la región, incrementa las barreras de acceso y pone en riesgo procedimientos en curso - crédito Captura de Pantalla

La vulnerabilidad del sistema de salud en esta zona del país es alta porque 76% de la población del Valle del Cauca está afiliada a EPS bajo intervención estatal. Esa dependencia amplía el impacto de cualquier interrupción en los pagos.