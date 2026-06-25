Colombia

Abogado del Clan del Golfo se refirió al polémico audio sobre el supuesto acuerdo con el Gobierno Petro: “Si es real, ellos incumplieron”

Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, afirmó que el Gobierno nacional continuó efectuando los operativos militares contra la organización armada

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El jurista mencionó que los audios revelados no cuentan con la veracidad suficiente - crédito Captura de Pantalla @EgaitanColombia/X/Presidencia
El jurista mencionó que los audios revelados no cuentan con la veracidad suficiente - crédito Captura de Pantalla @EgaitanColombia/X/Presidencia

La mesa de diálogos entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), enfrenta horas difíciles tras revelarse un audio que comprobaría algunos acuerdos previos a la formalización del diálogo de paz con ese grupo criminal.

Según la investigación revelada por Noticias Caracol, el Ejecutivo habría ofrecido reducir operaciones militares contra el grupo armado, así como la depuración de oficiales.

Al respecto, varios dirigentes políticos y sociales han expresado su postura frente a ello. Uno de ellos fue Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, en la que expresó su desconocimiento ante lo pactado en septiembre de 2022, al mencionar que su representación del grupo armado comenzó en marzo de 2023.

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No obstante, el abogado enfatizó en que, de llegar a comprobarse la veracidad de los audios difundidos por el noticiero nacional, se contemplaría el incumplimiento del Ejecutivo, debido que se persistieron en los operativos militares contra el Clan del Golfo.

“Yo no soy una autoridad para certificar la autenticidad de esos audios o no, pero ¿Qué dice él ahí? Y es quedarse congelados. Pero si uno va a la realidad de lo que pasó desde septiembre del 2022 a la fecha, pues si fue una promesa que hizo, pues la incumplió de cabo a rabo, porque el Ejército Gaitanista jamás dejó de ser bombardeado, nunca cesaron las operaciones militares contra ellos ni las capturas”, manifestó el jurista a la cadena radial colombiana.

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