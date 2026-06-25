Laura Sarabia responde al exdirector de la Policía, quien insiste en que recibió llamados del Gobierno para frenar operativos: “Jamás pedí suspenderlos”

Rifirrafe entre Laura Sarabia y el general (r) Henry Sanabria por supuestas presiones para frenar operativos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, y el exdirector de la Policía Nacional, el general en retiro Henry Sanabria, protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones a raíz de las denuncias sobre presuntas presiones desde el Gobierno para limitar operaciones contra grupos armados ilegales como el Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración del presidente Gustavo Petro.

El intercambio se produjo luego de que el general (r) Sanabria asegurara que, mientras estuvo al frente de la institución y Laura Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, recibió llamados y mensajes desde el alto Gobierno para reconsiderar determinados procedimientos policiales en el marco de la política de Paz Total.

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Sarabia respondió de manera directa y negó haber transmitido instrucciones presidenciales para suspender operaciones contra organizaciones criminales.

“Jamás el presidente de la República por conducto mío me solicitó o me pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley”, afirmó la actual embajadora durante una entrevista con Caracol Radio.

La funcionaria sostuvo que las decisiones relacionadas con bombardeos, operaciones militares o procedimientos de alto impacto corresponden exclusivamente al presidente de la República, al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía. Además, cuestionó que el exdirector de la Policía hubiera esperado casi dos años para hacer públicas sus denuncias.

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“Es un hecho demasiado grave como para uno guardarse eso hasta este momento”, señaló Sarabia, quien agregó que cualquier general que considere que una orden viola la ley tiene la obligación de denunciarla oportunamente.

La discusión se centró en una llamada por una protesta en Bogotá

Laura Sarabia negó haber transmitido órdenes del presidente Gustavo Petro para suspender operaciones contra grupos armados - crédito @laurisarabia/Instagram

Laura Sarabia reconoció que sí sostuvo una conversación telefónica con el general (r) Sanabria relacionada con una manifestación de mujeres realizada en Bogotá durante el Día Internacional de la Mujer.

Según explicó, la llamada ocurrió después de que las autoridades desplegaran un dispositivo antidisturbios durante la protesta y tuvo como único propósito conocer las razones de esa actuación.

“Le dije: ‘Por orden del presidente’. El presidente quería saber por qué se había utilizado ese mecanismo. Usted sabe la posición del presidente frente al uso de la fuerza en las protestas”, afirmó.

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La embajadora insistió en que de esa conversación no puede desprenderse una orden para detener acciones contra grupos armados o estructuras dedicadas al narcotráfico. “Una cosa es preguntarle por qué sacó el Undemo en una protesta pacífica en Bogotá y otra cosa decir que se le solicitó suspender operaciones contra grupos al margen de la ley”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no cuenta con la competencia institucional ni con las funciones para impartir órdenes operativas a la Fuerza Pública.

General (r) Sanabria mantuvo sus señalamientos

Pese a las explicaciones de Laura Sarabia, el general en retiro Henry Sanabria reiteró al mismo medio citado que durante su gestión recibió llamados provenientes del Gobierno cuando la Policía adelantaba procedimientos especiales.

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Según relató, los mensajes estaban relacionados con la necesidad de actuar con cautela debido a los procesos de paz impulsados por el Ejecutivo.

El general (r) Henry Sanabria reiteró que recibió llamados desde el Gobierno para reevaluar procedimientos policiales en medio de la política de paz total - crédito Camilo Cohecha/Reuters

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, aseguró.

Sanabria sostuvo que esos llamados se producían, en la mayoría de los casos, cuando las operaciones ya habían concluido y que el mensaje era de reproche frente a determinadas actuaciones policiales.

No obstante, al ser consultado sobre pruebas concretas de esos contactos, reconoció que no conserva registros telefónicos.

“No tengo esos registros en este momento. Siempre se da la palabra del uno contra el otro”, admitió.

También hubo diferencias sobre la salida de oficiales

Otro de los puntos de controversia estuvo relacionado con la salida de tres coroneles de inteligencia: Arbey Álzate, Miguel Tiriac y Joel Pavón.

Sanabria afirmó que designó a esos oficiales en cargos estratégicos dentro de la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección Antinarcóticos para fortalecer las operaciones contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

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Sin embargo, aseguró que pocos días después el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le comunicó que los oficiales no podían continuar en esos cargos, sin ofrecer mayores explicaciones.

“Simplemente bajo la autoridad que le da la ley dispuso que asumieran otros oficiales”, señaló.

El mandatario negó lo revelado en un informe noticioso y habló de las consecuencias que para él sufrirá Colombia con De la Espriella como presidente - crédito Visuales IA

Por su parte, Sarabia rechazó cualquier participación en esas decisiones y aseguró que nunca asistió a reuniones o comités en los que se discutiera la permanencia o retiro de oficiales.

“No participé en los comités de evaluación ni estuve en ninguna reunión donde se hablara de sacar o dejar a determinado coronel”, afirmó.

El exdirector de la Policía también aseguró que heredó cerca de diez operaciones de inteligencia listas para ejecutarse contra diferentes grupos armados, pero sostuvo que no pudieron desarrollarse debido a que no se autorizó el empleo de armamento pesado para los operativos.

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