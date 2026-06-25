Colombia

Video | Vecinos rodearon y retuvieron a un hombre que robaba herramientas de una camioneta en Bogotá: la Policía lo capturó tras recibir alertas

La detención ocurrió un barrio de Bogotá, tras una alerta de la central de radio y el apoyo de vecinos, cuando el sospechoso habría sido atrapado en el vehículo

Guardar
Google icon
La comunidad retiene a un ladrón dentro de un carro y permite la recuperación de equipos industriales en Bogotá - crédito MEBOG

Un hombre de 35 años fue capturado por la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de ser sorprendido presuntamente mientras robaba herramientas de trabajo en el interior de una camioneta estacionada en el barrio Nicolás de Federmán.

La intervención de las autoridades se produjo gracias a una alerta emitida por la central de radio, que informó a las patrullas de vigilancia sobre una situación irregular que estaba ocurriendo en ese sector de la capital. Según el reporte, varios ciudadanos tenían retenido a un hombre que habría sido descubierto dentro de un vehículo ajeno.

Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido y, al llegar, hablaron con el propietario de la camioneta, el cual explicó que había encontrado al sospechoso dentro del automotor mientras manipulaba varios elementos de su propiedad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las primeras indagaciones, el presunto delincuente habría utilizado una llave modificada o adulterada para vulnerar el sistema de cierre del vehículo e ingresar sin autorización. Una vez dentro, habría comenzado a extraer herramientas y equipos de carácter industrial utilizados para labores de trabajo, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cuatro millones de pesos.

La Policía Nacional captura a un hombre por el robo de herramientas en Teusaquillo - crédito MEBOG
La Policía Nacional captura a un hombre por el robo de herramientas en Teusaquillo - crédito MEBOG

La reacción de la comunidad evitó que el hombre escapara con los elementos. En las imágenes compartidas por las autoridades se ve cómo los dueños del vehículo se acercaron, notaron lo ocurrido y pidieron ayuda a los transeúntes, que se sumaron hasta aglomerarse en el lugar y rodear al presunto ladrón; incluso, algunos lo golpearon. Posteriormente, la intervención de los policías facilitó la recuperación total de los objetos y la formalización de la captura.

PUBLICIDAD

El teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo, explicó cómo se desarrolló el procedimiento y destacó la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades.

La Policía Nacional logra en las últimas horas la captura de un hombre de 35 años por el delito de hurto en la localidad de Teusaquillo. Los hechos se presentan cuando las zonas de atención se encuentran adelantando labores de vigilancia y control y son alertadas por nuestra central de radio, la cual les informa que hay un hombre al interior de un vehículo, al parecer sustrayendo unos elementos del mismo”, señaló el oficial.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
Capturan en Teusaquillo a un hombre que habría entrado a una camioneta para llevarse herramientas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades indicaron que la información suministrada por la víctima fue clave para esclarecer rápidamente lo sucedido y proceder con la judicialización del sospechoso.

“De manera inmediata, se trasladan al lugar de los hechos y se entrevistan con la víctima, la cual les informa que dentro del vehículo se encuentra una persona sustrayendo unos elementos de carácter industrial avaluados en cuatro millones de pesos. Gracias a la pronta reacción de la zona de atención, se logra la captura de este hombre y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, agregó el comandante.

Durante el procedimiento también se verificaron los antecedentes judiciales del detenido y, según la Policía, el hombre registra antecedentes relacionados con el delito de porte ilegal de armas, situación que ahora forma parte de la información analizada por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica por el delito de hurto.

El comandante de Teusaquillo confirma que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía - crédito MEBOG

Este caso se suma a las acciones que vienen adelantando las autoridades para combatir los delitos contra el patrimonio económico en Bogotá, especialmente aquellos relacionados con el hurto a vehículos y la sustracción de herramientas o elementos de trabajo, hechos que afectan directamente la actividad laboral de muchas personas.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso o hecho delictivo que ponga en riesgo la seguridad de las comunidades.

Invitamos a toda la ciudadanía a continuar denunciando todos estos comportamientos que afectan la seguridad y la tranquilidad ciudadana mediante las líneas oficiales 123″, concluyó el teniente coronel Andrés Melenje.

Temas Relacionados

Seguridad BogotáCapturas BogotáRobo camionetaLadrón atrapado camionetaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro será investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso por presunto acuerdo con el Clan del Golfo

El concejal de Bogotá Marco Acosta Rico solicitó una indagación inicial y exigió asegurar de inmediato archivos, registros y comunicaciones oficiales, además de llamar a declarar a funcionarios y exfuncionarios vinculados

Gustavo Petro será investigado en la Comisión de Acusaciones del Congreso por presunto acuerdo con el Clan del Golfo

Abelardo de la Espriella, presidente electo, envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras devastadores terremotos: “Mis oraciones están con las víctimas”

El mandatario electo de Colombia se pronunció en su cuenta oficial de X y expresó su apoyo y solidaridad con las familias que se vieron afectadas por los movimientos telúricos

Abelardo de la Espriella, presidente electo, envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras devastadores terremotos: “Mis oraciones están con las víctimas”

Migración Colombia inadmitió a 21 estadounidenses en El Dorado de Bogotá que pretendían grabar contenido sexual sin permisos: rechazó a otros 10 en Medellín

La inadmisión masiva en Bogotá y Medellín expone cómo las autoridades fortalecen sus controles ante actividades no autorizadas y conflictos en los aeropuertos

Migración Colombia inadmitió a 21 estadounidenses en El Dorado de Bogotá que pretendían grabar contenido sexual sin permisos: rechazó a otros 10 en Medellín

Nuevo caso de agresión a agentes de tránsito en Bogotá: hombres con arma blanca intentaron atacarlos tras inmovilizar una motocicleta

La grabación revela que un grupo de personas increpó a tres funcionarios y, en medio del forcejeo, impidió que una grúa se llevara el vehículo inmovilizado por infracciones

Nuevo caso de agresión a agentes de tránsito en Bogotá: hombres con arma blanca intentaron atacarlos tras inmovilizar una motocicleta

Periodista colombiana en Venezuela relató la angustia que experimentó tras registrarse dos potentes terremotos: “Parece de guerra”

La población, alarmada por la intensidad y la sucesión de los sismos, que según las autoridades fueron de 7,1 y 7,5 de magnitud, se ha visto obligada a buscar refugio en espacios públicos ante el riesgo de derrumbes y la ausencia de alternativas seguras

Periodista colombiana en Venezuela relató la angustia que experimentó tras registrarse dos potentes terremotos: “Parece de guerra”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

Deportes

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros

La Selección Colombia le vuelve a hacer frente a Argentina: igualó una racha en el Mundial 2026