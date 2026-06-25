Video | Vecinos rodearon y retuvieron a un hombre que robaba herramientas de una camioneta en Bogotá: la Policía lo capturó tras recibir alertas

La comunidad retiene a un ladrón dentro de un carro y permite la recuperación de equipos industriales en Bogotá - crédito MEBOG

Un hombre de 35 años fue capturado por la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de ser sorprendido presuntamente mientras robaba herramientas de trabajo en el interior de una camioneta estacionada en el barrio Nicolás de Federmán.

La intervención de las autoridades se produjo gracias a una alerta emitida por la central de radio, que informó a las patrullas de vigilancia sobre una situación irregular que estaba ocurriendo en ese sector de la capital. Según el reporte, varios ciudadanos tenían retenido a un hombre que habría sido descubierto dentro de un vehículo ajeno.

Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido y, al llegar, hablaron con el propietario de la camioneta, el cual explicó que había encontrado al sospechoso dentro del automotor mientras manipulaba varios elementos de su propiedad.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, el presunto delincuente habría utilizado una llave modificada o adulterada para vulnerar el sistema de cierre del vehículo e ingresar sin autorización. Una vez dentro, habría comenzado a extraer herramientas y equipos de carácter industrial utilizados para labores de trabajo, cuyo valor fue estimado en aproximadamente cuatro millones de pesos.

La Policía Nacional captura a un hombre por el robo de herramientas en Teusaquillo - crédito MEBOG

La reacción de la comunidad evitó que el hombre escapara con los elementos. En las imágenes compartidas por las autoridades se ve cómo los dueños del vehículo se acercaron, notaron lo ocurrido y pidieron ayuda a los transeúntes, que se sumaron hasta aglomerarse en el lugar y rodear al presunto ladrón; incluso, algunos lo golpearon. Posteriormente, la intervención de los policías facilitó la recuperación total de los objetos y la formalización de la captura.

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El teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo, explicó cómo se desarrolló el procedimiento y destacó la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades.

“La Policía Nacional logra en las últimas horas la captura de un hombre de 35 años por el delito de hurto en la localidad de Teusaquillo. Los hechos se presentan cuando las zonas de atención se encuentran adelantando labores de vigilancia y control y son alertadas por nuestra central de radio, la cual les informa que hay un hombre al interior de un vehículo, al parecer sustrayendo unos elementos del mismo”, señaló el oficial.

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Capturan en Teusaquillo a un hombre que habría entrado a una camioneta para llevarse herramientas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades indicaron que la información suministrada por la víctima fue clave para esclarecer rápidamente lo sucedido y proceder con la judicialización del sospechoso.

“De manera inmediata, se trasladan al lugar de los hechos y se entrevistan con la víctima, la cual les informa que dentro del vehículo se encuentra una persona sustrayendo unos elementos de carácter industrial avaluados en cuatro millones de pesos. Gracias a la pronta reacción de la zona de atención, se logra la captura de este hombre y es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, agregó el comandante.

Durante el procedimiento también se verificaron los antecedentes judiciales del detenido y, según la Policía, el hombre registra antecedentes relacionados con el delito de porte ilegal de armas, situación que ahora forma parte de la información analizada por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

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El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica por el delito de hurto.

El comandante de Teusaquillo confirma que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía - crédito MEBOG

Este caso se suma a las acciones que vienen adelantando las autoridades para combatir los delitos contra el patrimonio económico en Bogotá, especialmente aquellos relacionados con el hurto a vehículos y la sustracción de herramientas o elementos de trabajo, hechos que afectan directamente la actividad laboral de muchas personas.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso o hecho delictivo que ponga en riesgo la seguridad de las comunidades.

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“Invitamos a toda la ciudadanía a continuar denunciando todos estos comportamientos que afectan la seguridad y la tranquilidad ciudadana mediante las líneas oficiales 123″, concluyó el teniente coronel Andrés Melenje.