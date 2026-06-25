Colombia

Presidente de Brasil reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia: “Sigamos trabajando juntos”

Luiz Inácio Lula da Silva elogió al pueblo colombiano por el proceso electoral que se realizó el domingo 21 de junio de 2026

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Lula da Silva y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Adriano Machado/REUTERS
Lula da Silva, presidente de Brasil; Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Sergio Acero/Adriano Machado/REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo Colombia para el periodo 2026-2023.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario de Brasil felicitó al electorado por el proceso democrático: “Felicito al pueblo colombiano”.

En su mensaje, Lula da Silva sostuvo que la relación entre ambos países “trasciende ideologías” y la vinculó con retos compartidos como la preservación de la Amazonía, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado.

“Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, añadió el mandatario brasileño al saludar al presidente electo colombiano.

Lula da Silva - crédito @LulaOficial/X
Lula da Silva sostuvo que la relación entre ambos países “trasciende ideologías” y la vinculó con retos compartidos como la preservación de la Amazonía, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado - crédito @LulaOficial/X

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas, de la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones del último domingo. La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, indicó Abelardo de la Espriella.

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El pronunciamiento llegó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) consolidara el escrutinio final de la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo 21 de junio. De acuerdo con el reporte oficial entregado el miércoles 24 de junio, De la Espriella se impuso sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro por 251.854 votos, en la elección presidencial más cerrada desde 1958, según los registros citados en el contexto aportado.

Tras la revisión nacional, el escrutinio ajustó las cifras del preconteo sin modificar el resultado. De la Espriella sumó 624 votos y pasó de 12.959.542 a 12.960.166 apoyos, mientras que Cepeda restó 400 y quedó en 12.708.312 sufragios. El reporte también indicó que De la Espriella obtuvo 49,65% de la votación y Cepeda 48,70%. En total, se registraron 26.095.504 votos válidos, de los cuales 427.026 fueron en blanco, 220.790 nulos y 28.666 no marcados.

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Abelardo de la Espriella se impuso sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro por 251.854 votos, en la elección presidencial más cerrada desde 1958, según los registros citados en el contexto aportado - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella se impuso sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro por 251.854 votos, en la elección presidencial más cerrada desde 1958, según los registros citados en el contexto aportado - crédito Sergio Acero/REUTERS

Credenciales a Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibió este jueves 25 de junio de 2026 en Corferias, Bogotá, la credencial oficial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. El reconocimiento fue entregado por Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, en una ceremonia protocolaria que formalizó el resultado de las recientes elecciones y dio inicio al proceso de transición gubernamental.

Tras recibir la credencial, De la Espriella visitó la Corte Constitucional, en una muestra de apertura al diálogo institucional y de voluntad para coordinar acciones con las altas cortes y los principales órganos del Estado. Este gesto representa el comienzo de una etapa enfocada en fortalecer los vínculos entre los poderes públicos y en consolidar las políticas que marcarán su administración.

La entrega de la credencial simboliza el respaldo ciudadano manifestado en las urnas y el inicio de una fase centrada en la toma de decisiones, la implementación de propuestas y la reconstrucción del país. Durante la jornada, Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente electo, ofreció un mensaje dirigido a su hijo y a quienes integrarán el próximo gobierno. Subrayó la importancia de la transparencia y la integridad en la función pública, recomendando rodearse de personas honestas y comprometidas.

Abelardo de la Espriella recibió este jueves 25 de junio de 2026 en Corferias, Bogotá, la credencial oficial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito campaña de De la Espriella
Abelardo de la Espriella recibió este jueves 25 de junio de 2026 en Corferias, Bogotá, la credencial oficial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 - crédito campaña de De la Espriella

Según sus palabras, recogidas por los medios: “Que le diga a sus colaboradores que pueden meter las patas, pero no las manos”. Con esta frase, estableció la importancia de tolerar errores humanos, pero sin permitir actos de corrupción, remarcando que la honestidad debe prevalecer sobre las credenciales académicas.

Insistió en que la idoneidad de un equipo de gobierno radica en la integridad de sus miembros y recordó que “la obligación del gobernante también es cuidar su entorno”, señalando que la honestidad personal no basta si no se garantiza también en el equipo cercano. Finalizó con una advertencia: “Es tan deshonesto el que le roba al Estado como el que deja robar, ¿verdad?”.

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