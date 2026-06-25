Colombia

Isabella Santiago relató el terror que vivió durante los recientes terremotos en Venezuela: “Nos iba a caer la casa encima”

La modelo trans compartió en redes sociales el miedo y la incertidumbre que experimentó en Caracas, mientras seguidores y colegas le enviaron mensajes de apoyo tras los fuertes sismos

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La artista detalló cómo vivió los temblores desde Caracas y recomendó a sus seguidores mantenerse informados y preparados ante posibles réplicas - crédito @isabella.san/ Instagram

La actriz y modelo trans Isabella Santiago vivió momentos de incertidumbre y angustia durante los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

Santiago, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores la experiencia y el impacto que le dejaron los movimientos telúricos, cuya magnitud alcanzó 7,1 y 7,5 en la escala de Richter.

La fuerza de los sismos fue tal que el temblor se sintió también en diferentes regiones de Colombia, aunque allí no se reportaron daños mayores. En Venezuela, en cambio, los terremotos dejaron un saldo de víctimas fatales y numerosos heridos, además de graves daños materiales en varias ciudades, según informaron autoridades y medios locales.

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Isabella Santiago, conmocionada tras los sismos en Venezuela, alerta a sus seguidores - crédito @isabella.san/Instagram - REUTERS/Fausto Torrealba
Isabella Santiago, conmocionada tras los sismos en Venezuela, alerta a sus seguidores - crédito @isabella.san/Instagram - REUTERS/Fausto Torrealba

A través de historias en su cuenta de Instagram, donde reúne una comunidad de más de 300 mil seguidores, Isabella Santiago relató el miedo que experimentó mientras se encontraba en Caracas durante los sismos. “Estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo. Yo nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar, no sé, que nos iba a caer la casa encima, temblaron los muros, fue demasiado fuerte, me dio pánico, fue espantoso”, expresó la actriz, visiblemente conmovida.

El testimonio de Santiago generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus seguidores, quienes le manifestaron su alivio al saber que se encontraba bien y le pidieron que extremara precauciones ante la posibilidad de réplicas. Muchos usuarios destacaron la importancia de mantenerse informados sobre las indicaciones de las autoridades y de contar con un plan de emergencia ante este tipo de emergencias.

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La situación en las regiones más afectadas sigue siendo monitoreada por los organismos de socorro y protección civil, que continúan evaluando los daños y brindando asistencia a las familias damnificadas. Numerosos artistas y figuras públicas, tanto venezolanas como internacionales, han utilizado sus plataformas digitales para expresar su solidaridad con las víctimas y compartir información relevante sobre la emergencia.

Las autoridades venezolanas continúan realizando labores de rescate y evaluación de daños, mientras artistas y figuras públicas han manifestado su apoyo a los afectados - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Las autoridades venezolanas continúan realizando labores de rescate y evaluación de daños, mientras artistas y figuras públicas han manifestado su apoyo a los afectados - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Tras los devastadores terremotos registrados en Venezuela, numerosas personalidades del país se han pronunciado en redes sociales para expresar su solidaridad y sumarse a las campañas de ayuda. Figuras del entretenimiento, la música y la televisión han usado sus plataformas para informar, acompañar y canalizar el apoyo a los afectados, en un esfuerzo conjunto que ha unido a la comunidad artística venezolana en medio de la emergencia.

El cantante Ricardo Montaner, quien aunque nació en Argentina creció en Venezuela, fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta de X, Montaner compartió un mensaje de fe y preocupación: “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…”.

Su hijo Mau Montaner también pidió por su país: “Cuida a mi gente, Dios mío”, mientras que su hermano Ricky Montaner puso a disposición la fundación familiar, explicando: “@thehouseproject es nuestra fundación familiar. Nuestro trabajo en Venezuela empezó hace varios años... pero hoy estamos todos entregados a los afectados del terremoto de ayer. Aquí para mis amigos y para los que preguntan cómo aportar. VENEZUELA NOS NECESITA. Trabajamos con gente y organizaciones locales y nos aseguramos que todo llegue adonde tiene que llegar”.

Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, Camilo Echeverry. Foto: Instagram @montaner
Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner, Danny Ocean, Yordano y otras celebridades venezolanas han hecho llamados a la fe y la cooperación en medio de la crisis sísmica - crédito nstagram @montaner

El artista Danny Ocean, junto a la influencer Lele Pons, hizo un llamado concreto a la acción colectiva: Lugares que necesiten asistencia inmediata, peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar, a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios”. Ocean también utilizó sus historias para difundir listados de personas afectadas y niños rescatados que buscan a sus familiares.

Por su parte, el cantante Yordano compartió su experiencia desde Caracas y envió un mensaje de ánimo a la población: “Mucha fuerza para toda Venezuela. En estos momentos me encuentro en Caracas, mi familia y yo estamos bien, gracias a Dios. Mis pensamientos y corazón están con todos ustedes. Será una noche larga y muy difícil. Oremos para que la naturaleza se calme, y así se puedan realizar las maniobras de rescate en las mejores condiciones posibles”.

Publicación de Instagram con texto blanco sobre fondo negro y bandera de Venezuela, junto a comentarios y el perfil del artista Danny Ocean
El artista Danny Ocean lanza un llamado a la comunidad para coordinar asistencia y apoyo en Venezuela tras un terremoto, solicitando detalles específicos de las necesidades.

La actriz Gaby Spanic se unió a la cadena de oraciones: “Dios mío santo, ten misericordia de Venezuela, Colombia, Aruba y Curazao”, mientras que su colega Ruddy Rodríguez, actualmente en Ecuador, replicó información de ayuda y expresó: “Estoy ahora con ustedes en cuerpo y alma”. Otras figuras como Marjorie de Sousa, Daniel Habif, Chiquinquirá Delgado, Raúl González, Gaby Espino y Coraima Torres han abierto sus perfiles para compartir información sobre desaparecidos, centros de ayuda y teléfonos útiles.

Este respaldo masivo de personalidades venezolanas ha sido clave para mantener la visibilidad de la emergencia y canalizar la solidaridad, en un momento en el que miles de familias esperan noticias y asistencia tras la tragedia.

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