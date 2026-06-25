Petro desmintió al general (r) Sanabria, exdirector de la Policía, que acusó a Laura Sarabia de ordenar la suspensión de operaciones contra grupos armados

El presidente Gustavo Petro le restó validez a las afirmaciones del exdirector de la Policía, general (r) Henry Sanabria - crédito Presidencia - REUTERS

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió el jueves 25 de junio a las afirmaciones del exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Henry Sanabria, que aseguró que altos funcionarios del Gobierno, como la ex jefa de Gabinete, exdirectora del Dapre y hoy embajadora Laura Sarabia, ordenaron detener operaciones contra grupos armados. Un cruce de versiones que apuntaría a uno de los mayores escándalos del Ejecutivo.

A través de su mensaje en la red social X, el primer mandatario calificó de “mentira” la versión de Sanabria y sostuvo que “jamás se han detenido operaciones militares” durante su mandato. Lo anterior, en medio de las investigaciones reveladas por Noticias Caracol sobre la manera en que la actual administración, al parecer, frenó operativos contra el Clan del Golfo, en 2022, como parte de la política de Paz Total.

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Con este mensaje en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó declaraciones del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía - crédito @petrogustavo/X

En declaraciones dadas a los medios de comunicación, el exalto oficial, que asumió como director de la Policía el 12 de agosto de 2022 y fue destituido el 12 de abril de 2023, declaró que durante su gestión recibió llamadas de la entonces jefa de gabinete, Sarabia, en las que, presuntamente, le solicitaba suspender procedimientos especiales de la Policía, argumentando que existía un proceso de paz en curso.

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, relató Sanabria, según recogió Caracol Radio. Y reveló que recibió llamadas de la funcionaria cuestionando de la actuación de la hoy Unidad de Mantenimiento del Diálogo y el Orden (Undmo).

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El enfrentamiento mediático entre la embajadora Laura Sarabia y el exdirector de la Policía, general (r) Henry Sanabria, obligó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse - crédito Presidencia de la República/Colprensa

La dura respuesta de Gustavo Petro a los señalamientos del exdirector de la Policía

Ante estas afirmaciones, que pusieron en entredicho la capacidad operativa de la fuerza pública, el presidente Petro fue enfático en señalar que lo dicho por el exdirector de la Policía carecía de veracidad. “Esto que dice el general es una mentira, jamás se han detenido operaciones militares. He examinado casos de bombardeo de acuerdo a la presencia de menores de edad”, expresó el jefe de Estado en su publicación.

Y agregó que solo se ha establecido un cese al fuego pactado durante el comienzo de su administración, “con algunas organizaciones que se suspendió unos meses adelante”. Así pues, el gobernante remarcó que en la actualidad no existe suspensión de operaciones con ninguna organización, “y desde hace tres años y medio”, con lo que le salió al paso a lo dicho por el general (r), que causó una fuerte tormenta mediática.

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“Siempre se ha mantenido una línea ofensiva. Con el Clan del Golfo siempre”, afirmó el mandatario, en referencia a este delicado asunto. De la misma manera, insistió en que los diálogos con organizaciones armadas ilegales se han llevado a cabo bajo las leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia en el territorio nacional, en referencia al origen de este escándalo: un audio del ex comisionado de Paz Danilo Rueda.

La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del Clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Diálogos socio jurídicos con organizaciones armadas ilegales se hacen bajo leyes existentes y con el objetivo de acortar la violencia y el asesinato en Colombia. Es la vida el eje de la política gubernamental y así será hasta el 6 de agosto”, expresó el mandatario, que también defendió el papel negociador de Rueda, que causó controversia al revelarse la conversación con alias Jerónimo, del Clan del Golfo, y el término “congelados”.

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Y en relación con el presidente electo Abelardo de la Espriella, Petro hizo un fuerte condicionamiento. En efecto, de cara al proceso de transición, señaló que “no se examinarán decretos que presente el nuevo gobierno en el proceso de empalme y que rompan con los preceptos de violación de derechos humanos e incentiven la violencia. Dichos decretos serán responsabilidad exclusiva del próximo gobierno”, afirmó.

Por su parte, Sarabia negó haber solicitado frenar operaciones contra grupos armados ilegales o expresarse sobre actuaciones policiales contra estructuras criminales. “Jamás el presidente de la República por conducto mío me solicitó o me pidió suspender una operación contra ningún grupo al margen de la ley”, declaró Sarabia al citado medio, en el que dijo que tomará acciones penales contra el exalto oficial.

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