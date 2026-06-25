Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella tras anunciar el restablecimiento de relaciones con Israel: “Aceptar un genocidio lleva a que se repita”

En agosto de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro adoptó una nueva medida frente a Israel al prohibir las exportaciones de carbón colombiano hacia ese país - crédito Embajada de Israel en Colombia, @delaespriella_style/Instagram y Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la relación entre Colombia e Israel luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara su decisión de restablecer los vínculos diplomáticos entre ambos países una vez asuma la Presidencia de la República. La reacción del jefe de Estado se produjo a través de su cuenta en X, donde reiteró las razones que llevaron a su Gobierno a romper relaciones con el Estado israelí en mayo de 2024.

La declaración de Petro surgió como respuesta a los mensajes publicados por De la Espriella y por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quienes informaron sobre una conversación telefónica en la que acordaron trabajar para restaurar y fortalecer la relación bilateral. El intercambio de mensajes también incluyó un pronunciamiento del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien felicitó al mandatario electo colombiano.

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“Las relaciones diplomáticas con Israel se cortaron porque se cometió un genocidio en Gaza, la comisión de Derechos Humanos que se creó acaba de confirmar que Netanyahu cometió actos de genocidio. Y tiene orden de captura dictada por organismos judiciales internacionales de los que nuestra jurisdicción acepta y obliga al Estado colombiano a cumplir”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario agregó en la misma publicación: “Apoyar genocidas lleva a aceptar el genocidio. Aceptar un genocidio, lleva a aceptar que se repitan en cualquier parte del mundo”.

La conversación entre De la Espriella y el Gobierno israelí

Gideon Sa’ar felicitó al presidente electo colombiano por su victoria y expresó la disposición del Gobierno israelí de reconstruir una relación de alto nivel con Colombia - crédito Gobierno de Israel/Reuters

Según informó el canciller israelí en sus redes sociales, durante el diálogo se abordó la reconstrucción de la relación diplomática entre ambos países y la posibilidad de fortalecer la cooperación bilateral.

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“Hace apenas una hora mantuve una conversación telefónica con mi amigo @ABDELAESPRIELLA, el presidente electo de Colombia, quien también es un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel. Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito”, expuso Sa’ar en su cuenta de X.

El funcionario israelí también señaló que ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer los lazos entre los dos Estados.

“El presidente electo reiteró en nuestra conversación su compromiso, que también expresó durante la campaña electoral en su país, con una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca. Yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos. ¡Lo haremos juntos - Colombia e Israel - y a lo grande! 🇨🇴 🇮🇱”, agregó.

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De la Espriella respondió a Gideon Sa’ar que durante su administración buscará fortalecer los lazos con Israel y mantener una relación de cooperación más estrecha entre las dos naciones - crédito @gidonsaar/X

Posteriormente, De la Espriella respondió al mensaje agradeciendo las felicitaciones y reiterando su disposición de impulsar una relación cercana con Israel durante su administración. “Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones. 🇨🇴🇮🇱🙏🏻 ¡Firme por la patria! 🫡 (A.D.L.E) 🇨🇴🐅”, escribió el presidente electo.

Más tarde, Benjamin Netanyahu también felicitó a De la Espriella y expresó su disposición para avanzar en una agenda conjunta entre ambas naciones.

Los antecedentes de la ruptura diplomática

La decisión de romper relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel fue anunciada por el presidente Gustavo Petro el 1 de mayo de 2024 durante una intervención en la Plaza de Bolívar. Un día después, el 2 de mayo, la Cancillería notificó oficialmente a la embajada israelí la determinación del Gobierno colombiano.

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En ese momento, el mandatario sostuvo que Colombia no podía ser cómplice de lo que calificó como un genocidio en Gaza, argumento que utilizó para justificar la ruptura de los vínculos diplomáticos.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los "amigos de Israel siguen ganando", tras confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia - crédito Reuters y Jair Coll/Reuters

Meses después, en agosto de 2024, el Gobierno nacional adoptó una nueva medida relacionada con Israel al prohibir las exportaciones de carbón colombiano hacia ese país.

El episodio más reciente en la relación bilateral ocurrió en octubre de 2025. En esa oportunidad, Petro anunció la expulsión de toda la delegación diplomática israelí luego de la retención de dos activistas colombianas que participaban en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza. Sin embargo, la medida finalmente no se ejecutó debido a que las dos mujeres fueron liberadas.

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El presidente electo ha planteado una política exterior basada en una alianza estratégica con Israel y Estados Unidos como eje de las relaciones internacionales de Colombia - crédito Embajada de Israel en Colombia

El restablecimiento de relaciones con Israel hizo parte de los compromisos planteados por Abelardo de la Espriella durante su campaña presidencial. En noviembre de 2025 sostuvo una reunión presencial con Gideon Sa’ar, encuentro en el que manifestó que, de llegar a la Presidencia, trasladaría la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión que implicaría reconocer a esa ciudad como capital de Israel.

Durante esa reunión también planteó una política exterior basada en una alianza estratégica con Israel y Estados Unidos. Según expresó entonces, ese enfoque permitiría ubicar a Colombia “en el lado correcto de la historia”.

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