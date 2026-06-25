Presidente de Ucrania felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales: “Todo el éxito”

Volodímir Zelenski aseguró que espera que la cooperación entre Colombia y Ucrania siga creciendo con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder - crédito Vadim Ghirda/AP y Sergio Acero/Reuters

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha recibido todo tipo de mensajes de respaldo por parte de varios jefes de Estado del mundo, tras ser declarado el vencedor de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 21 de junio de 2026 (segunda vuelta). Uno de los mandatarios que expresó sus felicitaciones al también abogado es Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

A través de una publicación en X, el mandatario aseguró que espera que la cooperación entre Colombia y Ucrania siga fortaleciéndose. Recordó que su país está dispuesto a trabajar en una asociación mutuamente beneficiosa, que se centre en mejorar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico.

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“Felicitamos a @ABDELAESPRIELLA por su victoria en las elecciones presidenciales y deseamos al pueblo de Colombia todo el éxito. Sabemos que es una nación que ama y valora la libertad. Y es muy importante que la cooperación entre nuestros países solo siga creciendo”, precisó el jefe de Estado ucraniano.

Volodímyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, felicitó a Abelardo de la Espriella - crédito @ZelenskyyUa/X

Al igual que Zelenski, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compartió un mensaje de felicitación para la población colombiana tras haberse pronunciado en las votaciones y haber elegido a un sucesor de Gustavo Petro. Indicó que espera que con el nuevo Gobierno colombiano se mantengan y se fortalezcan las relaciones entre los países.

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“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas, de la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella en las elecciones del último domingo. La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, indicó Abelardo de la Espriella.

Lula da Silva felicitó a Abelardo de la Espriella - crédito @LulaOficial/X

Estados Unidos respalda a Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace parte de los jefes de Estado que también ve con con buenos ojos la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia. Hizo público su respaldo desde que se llevó a cabo la primera vuelta presidencial (31 de mayo), en la que el entonces candidato obtuvo la mayor cantidad de votos y pasó a la segunda vuelta para enfrentarse al exaspirante Iván Cepeda Castro.

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A través de una publicación que hizo en su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano celebró los resultados electorales de la primera vuelta y aseguró que De la Espriella luchará por Colombia como gobernante.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, señaló el presidente Trump en la red social.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Luego de que Abelardo de la Espriella ganara en la segunda vuelta, Trump volvió a expresar su satisfacción por el cambio de Gobierno en Colombia. En declaraciones que dio ante la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, catalogó al abogado colombiano como un “luchador” y dijo que es “estupendo” el hecho de que haya tenido un respaldo mayoritario en las urnas.

“Muchas de las personas a las que respaldé fuera de los Estados Unidos ganaron. Lo saben, ¿verdad?, ¿saben que ayer tuvimos una gran victoria en Colombia, un lugar favorito de Marco? A Marco (Rubio) le encanta Colombia (...). Hace apenas unos días respaldamos a alguien allí. ‘El Tigre’, lo llaman ‘El Tigre’ porque es fuerte. Es otro luchador. Supongo que me gustan los luchadores, ganó, y eso es estupendo”, precisó el jefe de Estado ante los medios.

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