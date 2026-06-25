El consulado de Colombia en Venezuela no abrirá por los recientes terremotos, confirmó la Cancillería: cuáles son los nuevos canales de atención

El Consulado de Colombia en Venezuela cambio la forma de atender a los conancionles tras terremoto - crédito Gaby Oraa/Reuters

Un terremoto de magnitud estimada en 7,5 sacudió la tarde del 24 de junio de 2026 la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, y generó alertas en varias ciudades colombianas, incluida Bogotá.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó el evento en un boletín actualizado: “Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2026-06-24, 5:04 p. m., hora colombiana. Magnitud 7,0, profundidad 0 km, Near Coast of Venezuela”.

El sismo, ubicado a 156,8 kilómetros en territorio venezolano, se sintió con fuerza en varios departamentos del oriente colombiano y produjo movimientos perceptibles en la capital y en otras zonas del centro del país.

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Deicy Rodriguéz, presidente interina de Venezuela, indicó que se han registrado 164 muertos y 971 heridos, por lo que decretó emergencia nacional.

Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron al país - crédito Republica de Venezuela

“Llamó a todos los venezolanos a una jornada de oración a las 7 p.m. para que pidamos por las víctimas y porque podamos rescatar a más personas con vida”, dijo en rueda de prensa.

Tras el desastre natural que se registró en el vecino país, la Cancillería de Colombia informó que el consulado del país en Caracas no atenderá al público “mientras se evalúan los posibles daños a las instalaciones y se determina que es seguro reabrir para la atención”. La entidad señaló que la reapertura se comunicará por los canales oficiales del consulado.

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Para solicitar asistencia, indicó que en Colombia está disponible la línea 01 8000 938 000 y en Venezuela el número 08001007214. Además, advirtió que, por la emergencia, puede haber intermitencias en las comunicaciones telefónicas o en los servicios de internet.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular - crédito @CancilleriaCol/X

El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Rosa Villavicencio, también puso a disposición de los connacionales la página web del consulado y el correo ccaracas@cancilleria.gov.co. El Consulado atenderá solicitudes dentro de sus competencias y recomendó a la comunidad colombiana seguir las disposiciones de las autoridades locales de prevención y atención de desastres, adoptar medidas de autocuidado y, si es necesario, acudir a los servicios de emergencia locales.

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“El Consulado estará atento a cualquier solicitud de asistencia dentro de sus competencias, recomendando a la comunidad colombiana a estar atenta a las disposiciones de las autoridades locales de prevención y atención de desastres, tomar las medidas de autocuidado necesarias y en caso de requerirlo, acudir directamente a los servicios de emergencia locales”, puntualiza el comunicado oficial.

El mensaje de Colombia a Venezuela tras el terremoto

La Cancillería de Colombia confirmó ayudas a Venezuela - crédito Cancillería de Colombia

La cartera, en el mismo comunicado, expresó su respaldo a los hermanos venezolanos: “El Gobierno de Colombia expresa su solidaridad con el pueblo y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela ante los fuertes sismos registrados este 24 de junio, con epicentro en Maiquetía y efectos en Caracas y otras regiones del país”.

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Con el fin de atender la emergencia, la entidad por instrucción del Gobierno nacional puso a disposición del vecino país el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Por instrucción del Gobierno nacional, y en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia. En una primera fase, esta respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo con las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”. expone el escrito.

A la par, confirmó, que a la fecha, no hay ningún connacional afectado por el desastre natural. Sin embargo, no cuentan con información relacionada a la integridad de colombianos en centros de detención.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, hasta el momento, no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados o que requieran asistencia consular. De igual manera, las verificaciones adelantadas por la red consular no registran afectaciones a ciudadanos colombianos privados de la libertad en territorio venezolano”.