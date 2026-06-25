Daniel Briceño alertó sobre posible contratación del Ministerio de la Igualdad antes de su liquidación ordenada por el Gobierno: “Mucho ojo”

El representante electo del Centro Democrático cuestionó la cifra que gastaría el Ministerio de la Igualdad en contratación antes de su liquidación - crédito @Danielbricen/X/Presidencia

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático en Bogotá, alertó que el Ministerio de la Igualdad firmó y tiene previsto firmar más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios antes de su liquidación, en una advertencia que el político bogotano publicó en su cuenta de X.

“Mucho ojo, aquí se puede perder mucha [plata]”, escribió el representante electo, conocido por su labor de fiscalización de la contratación pública.

La alerta llega días después de que el presidente Gustavo Petro firmara el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad —uno de los proyectos centrales de su gobierno— tras el vencimiento del plazo que la Corte Constitucional le había fijado al Ejecutivo para corregir los vicios de trámite detectados en la Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio origen a la cartera.

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Daniel Briceño denunció presunto detrimento por contratación en el Ministerio de la Igualdad - crédito @Danielbricen/X

El plazo expiró el pasado viernes 19 de junio de 2026 con el cierre de la legislatura, sin que el Congreso aprobara una nueva ley que subsanara los errores.

Lo que revelan las cifras de contratación

De acuerdo con la tabla de contratación que Daniel Briceño adjuntó a su publicación, el total general registrado asciende a $469.548.712.431 distribuidos en 62 procesos.

La categoría de mayor peso es la de contratos adjudicados: 38 procesos por $430.022.819.112, entre los que sobresale un bloque de 27 convenios que suman $355.025.622.580 y una invitación cerrada por $45.790.850.883.

El cuadro también registra 16 procesos en curso por $25.668.708.848, que incluyen siete convocatorias abiertas, ocho invitaciones abiertas y una invitación pública. A estos se suman seis procesos con declaratoria fallida por $10.159.268.850, uno sin adjudicar por COP 1.172.915.621 y un acuerdo de cofinanciación sin documentos por $2.525.000.000.

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El desmonte del MinIgualdad

El que había sido una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro desde que se posesionó como presidente de la República, comenzó su desmonte tras conocerse que el 20 de junio empezaría su liquidación.

Este es el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, en el que se decreta la liquidación del Ministerio de Igualdad - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Congreso no aprobó la iniciativa para mantener el Ministerio, lo que deja a la cartera sin marco legal para operar. El gobierno había reiterado que era posible tramitar la propuesta en sesiones extraordinarias, pero la falta de respaldo parlamentario y el vencimiento de los plazos han cerrado esa puerta.

Así, la entidad, que lideró en primera instancia la vicepresidenta Francia Márquez, concluye su breve ciclo de tres años.

En los últimos meses, la crítica al Ministerio ganó peso en el Legislativo. El senador Carlos Fernando Motoa resumió la postura opositora al afirmar que la entidad “simboliza y representa lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro: improvisación, corrupción, incumplimiento de metas, baja ejecución, alta rotación de ministros y viceministros, despelote y la burocracia por encima de los intereses del país”.

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Este tipo de señalamientos se volvió una constante y contribuyó a aislar políticamente la propuesta.

El perfil del denunciante y el contexto político

Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por el Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Daniel Briceño obtuvo más de 262.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la cifra más alta para un candidato individual a la Cámara de Representantes en la historia del país.

Conocido en redes sociales como Mr. Secop, el abogado de 34 años ha centrado su actividad política en la vigilancia de la contratación estatal y la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión pública. Asumirá su curul el 20 de julio de 2026.

La liquidación del ministerio, que estuvo inicialmente bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez, fue formalizada el lunes 23 de junio. Ese día, cientos de trabajadores de la entidad protestaron en Bogotá tras recibir una circular que les ordenaba entregar sus funciones. El decreto establece que el proceso de cierre tendrá una duración inicial de un año, prorrogable, y que las funciones del ministerio serán redistribuidas entre otras entidades del Estado.

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