Colombia

Daniel Briceño alertó sobre posible contratación del Ministerio de la Igualdad antes de su liquidación ordenada por el Gobierno: “Mucho ojo”

El representante electo del Centro Democrático publicó una tabla con 62 procesos contractuales por un total de $469.548 mil millones y advirtió que “aquí se puede perder mucha plata”

Guardar
Google icon
El representante electo del Centro Democrático cuestionó la cifra que gastaría el Ministerio de la Igualdad en contratación antes de su liquidación - crédito @Danielbricen/X/Presidencia
El representante electo del Centro Democrático cuestionó la cifra que gastaría el Ministerio de la Igualdad en contratación antes de su liquidación - crédito @Danielbricen/X/Presidencia

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático en Bogotá, alertó que el Ministerio de la Igualdad firmó y tiene previsto firmar más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios antes de su liquidación, en una advertencia que el político bogotano publicó en su cuenta de X.

“Mucho ojo, aquí se puede perder mucha [plata]”, escribió el representante electo, conocido por su labor de fiscalización de la contratación pública.

La alerta llega días después de que el presidente Gustavo Petro firmara el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad —uno de los proyectos centrales de su gobierno— tras el vencimiento del plazo que la Corte Constitucional le había fijado al Ejecutivo para corregir los vicios de trámite detectados en la Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio origen a la cartera.

PUBLICIDAD

---
Daniel Briceño denunció presunto detrimento por contratación en el Ministerio de la Igualdad - crédito @Danielbricen/X

El plazo expiró el pasado viernes 19 de junio de 2026 con el cierre de la legislatura, sin que el Congreso aprobara una nueva ley que subsanara los errores.

Lo que revelan las cifras de contratación

De acuerdo con la tabla de contratación que Daniel Briceño adjuntó a su publicación, el total general registrado asciende a $469.548.712.431 distribuidos en 62 procesos.

La categoría de mayor peso es la de contratos adjudicados: 38 procesos por $430.022.819.112, entre los que sobresale un bloque de 27 convenios que suman $355.025.622.580 y una invitación cerrada por $45.790.850.883.

El cuadro también registra 16 procesos en curso por $25.668.708.848, que incluyen siete convocatorias abiertas, ocho invitaciones abiertas y una invitación pública. A estos se suman seis procesos con declaratoria fallida por $10.159.268.850, uno sin adjudicar por COP 1.172.915.621 y un acuerdo de cofinanciación sin documentos por $2.525.000.000.

PUBLICIDAD

El desmonte del MinIgualdad

El que había sido una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro desde que se posesionó como presidente de la República, comenzó su desmonte tras conocerse que el 20 de junio empezaría su liquidación.

Decreto 0626 del 19 de junio de 2026
Este es el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, en el que se decreta la liquidación del Ministerio de Igualdad - crédito suministrada a Infobae Colombia

El Congreso no aprobó la iniciativa para mantener el Ministerio, lo que deja a la cartera sin marco legal para operar. El gobierno había reiterado que era posible tramitar la propuesta en sesiones extraordinarias, pero la falta de respaldo parlamentario y el vencimiento de los plazos han cerrado esa puerta.

Así, la entidad, que lideró en primera instancia la vicepresidenta Francia Márquez, concluye su breve ciclo de tres años.

En los últimos meses, la crítica al Ministerio ganó peso en el Legislativo. El senador Carlos Fernando Motoa resumió la postura opositora al afirmar que la entidad “simboliza y representa lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro: improvisación, corrupción, incumplimiento de metas, baja ejecución, alta rotación de ministros y viceministros, despelote y la burocracia por encima de los intereses del país”.

Este tipo de señalamientos se volvió una constante y contribuyó a aislar políticamente la propuesta.

El perfil del denunciante y el contexto político

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá
Daniel Briceño, representante electo a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030, por el Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Daniel Briceño obtuvo más de 262.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la cifra más alta para un candidato individual a la Cámara de Representantes en la historia del país.

Conocido en redes sociales como Mr. Secop, el abogado de 34 años ha centrado su actividad política en la vigilancia de la contratación estatal y la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión pública. Asumirá su curul el 20 de julio de 2026.

La liquidación del ministerio, que estuvo inicialmente bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez, fue formalizada el lunes 23 de junio. Ese día, cientos de trabajadores de la entidad protestaron en Bogotá tras recibir una circular que les ordenaba entregar sus funciones. El decreto establece que el proceso de cierre tendrá una duración inicial de un año, prorrogable, y que las funciones del ministerio serán redistribuidas entre otras entidades del Estado.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoDenunciaMinisterio de la IgualdadLiquidaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

El senador del Pacto Histórico sostuvo que en varias regiones del país con presencia de grupos armados se registró una votación favorable hacia Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Jackson Martínez habló en la prensa portuguesa sobre las virtudes del goleador del Al-Nassr y leyenda del Real Madrid, además de analizar las virtudes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

La hija de la creadora de contenido expresó su alegría por la llegada de un nuevo hermano, mientras la noticia del embarazo junto a Kris R generó miles de reacciones en redes sociales

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Procuraduría formuló cargos contra dos exdirectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por irregularidades en un contrato de $1.700 millones

El Ministerio Público abrió una etapa formal del expediente por presuntas irregularidades en la compra de una plataforma de gestión empresarial firmada en 2021, y los investigados podrán presentar descargos y controvertir pruebas

Procuraduría formuló cargos contra dos exdirectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por irregularidades en un contrato de $1.700 millones

Revelaron el historial delictivo del británico implicado en el crimen de Natalia Villalba en Chapinero, Bogotá: el hombre habría escapado a Ecuador

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas

Revelaron el historial delictivo del británico implicado en el crimen de Natalia Villalba en Chapinero, Bogotá: el hombre habría escapado a Ecuador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

Deportes

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros

La Selección Colombia le vuelve a hacer frente a Argentina: igualó una racha en el Mundial 2026