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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 25 de junio

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

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Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 25 de junio.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Granjas de Techo, Montevideo.Lugar: De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Kennedy.Barrios: Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A.Lugar: De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primero de Mayo)De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primero de Mayo) a la Transversal 72IDe la Calle 41 Bis Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme y Rafael Uribe Uribe.Barrios: Danubio, La Paz Rafael Uribe.Lugar: De la Carrera 3 a la Avenida Carrera 14, entre la Diagonal 52 Bis Sur a Diagonal 62 Sur.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Kennedy.Barrios: Alquería La Fragua Norte.Lugar: De la Avenida Carrera 68 a la Transversal 68F, entre la Calle 37B Sur a la Calle 30 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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